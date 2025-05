O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta terça-feira, dia 13

Búzios

Um funcionário de uma pousada em Geribá, em Búzios, foi brutalmente agredido pelo empresário e lutador de MMA de Macaé, Marcel Ybanez Esteves Pereira, que responde a mais de 15 processos por agressão e ameaça. Segundo informações, Marcel teria se irritado com a suposta demora no atendimento. O funcionário da pousada sofreu diversos golpes no rosto, chegou a desmaiar e foi socorrido em estado grave. O agressor e faixa preta de jiu-jitsu e proprietário da empresa Trainee People que atua com Treinamentos/Palestras e Projetos de Consultoria. Marcel, de acordo com informações, responde a inúmeros processos judicias, a maioria por lesão corporal e ameaça. Testenhumas relataram que ele estava visivelmente alterado. O ataque aconteceu na presença de outros hóspedes e foi registrado por câmeras de segurança e celulares. A Polícia Militar foi acionada, mas Marcel fugiu.

Cabo Frio

Os coletores COMSERCAF, a Companhia de Desenvolvimento de Cabo Frio, paralisaram as atividades, ontem a tarde, em protesto contra a determinação da prefeitura de proibir que eles façam a triagem do lixo domiciliar e recolham materias recicláveis com o início da operação da nova frota de caminhões de lixo. Materiais recicláveis, como papel, até então, plásticos vidros, e metal, durante a coleta domiciliar antes de serem destinados aos aterros sanitários. A atividade paralela ajudava a complementar a renda e a proibição revoltou a categoria.

Saquarema

O Ministerio Público do Estado do Rio deflagrou, hoje, a Operação Conexões, que apura a existência de organização criminosa e desvios de recursos públicos na Prefeitura de Saquarema. Entre os alvos estão a ex-prefeita Manoela Peres e seu ex-marido, Antonio Peres Alves, atual secretario municipal de Relações Institucionais. A pedido do MP, o Tribunal de Justiça do Estado do expediu 30 ordens de busca e apreensão em endereços ligados a 20 pessoas físicas e 10 jurídicas, nos municípios de Saquarema, R10, Niteró1, Marica, Sao João de Meriti e São Gonçalo. O procurador-geral de Justiça, Antonio José Campos Moreira dissse que juntos os contratos superam R$ 326 milhões de Reais, alguns com sobrepreço já constatado pelo TCE. A operação visa reunir provas para a investigação que apura crimes de organização criminosa e peculato durante a gestão da ex-prefeita de Saquarema.

São Pedro da Aldeia

São Pedro da Aldeia vai comemorar 408 anos de fundação na próxima sexta-feira. A Prefeitura preparou uma programação especial com o tradicional Desfile Cívico Escolar, Misssa e shows locais. A programação, na sexta-feira, começa cedo, as sete e meia da manhã com o hasteamento das bandeiras na CâMara, na sede da Prefeitura, e na Praça Doutor Plínio de Assis Tavares, a Praça do Canhão. O tradicional Desfile Civico esta marcado para as 9 da manha a Missa Solene, em virtude do aniversário da cidade, sertá celebrada às sete da noite. O DJ Wanderson XVR abre a programação musical na Praça Agenor Santos, a Praça da Igreja Matriz, a partir das nove da noite. Em seguida, o show de abertura ficara por conta da banda Tambores Urbanos. O cantor Márcio Freitas encerra a programação. A sessão solene da Câmara será na quinta-feira a noite no SPEC.

Arraial do Cabo

A terça-feira (13) amanheceu em ritmo de festa. Logo cedo, a tradicional banda Furiosa percorreu as ruas da cidade, abrindo caminho para mais um ano cheio de história, orgulho e amor cabista. Na sequência, os cadetes da Guarda Mirim e o Grupo Escoteiro ROCAMA prestaram homenagem às bandeiras de Arraial do Cabo, do Rio de Janeiro e do Brasil, durante a cerimônia de hasteamento em frente à Prefeitura. E, como manda a tradição, a manhã se encerrou com uma missa em ação de graças, na Igreja Nossa Senhora dos Remédios, reunindo autoridades e fiéis. Mas a festa está só começando! Hoje à noite, Diogo Supremo e Belo encerram a festa com chave de ouro, a partir das 20h.

Araruama

A Prefeitura de Araruama, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, vai iniciar nesta terça-feira (13) o Calendário de Vacinação nas Casas Creches para o ano de 2025. A ação tem como objetivo garantir a cobertura vacinal completa das crianças atendidas pela rede municipal de ensino infantil, oferecendo proteção contra diversas doenças e fortalecendo a imunização dos alunos, com equipes da Saúde percorrendo as unidades de ensino infantil distribuídas em diversos bairros da cidade. As equipes de imunização irão visitar as unidades localizadas em diferentes bairros da cidade, realizando a aplicação de vacinas e orientando os responsáveis sobre a importância da manutenção do calendário vacinal atualizado. As visitas acontecerão sempre no período da manhã, em dois turnos, às 8h e às 10h. Para garantir que todas as crianças estejam protegidas, é importante que os responsáveis levem a caderneta de vacinação, o cartão do SUS e a certidão de nascimento, para que os profissionais possam verificar o histórico de vacinas e aplicar corretamente as doses necessárias. O secretário municipal de Saúde, Fabrício Veloso, reforça a importância da ação: “Ao levarmos as vacinas até as creches, garantimos que nenhuma criança fique desprotegida. A prevenção continua sendo a melhor forma de cuidar da saúde da nossa população, especialmente das nossas crianças”, ressalta o secretário.

Confira a o Calendário:

MAIO

* 13/05

8h – 42-CASA CRECHE – Boa Perna

10h – 53-CASA CRECHE – Centro

* 14/05

8h – 20-CASA CRECHE – Boa Perna

10h – 21-CASA CRECHE – Boa Perna

* 15/05

8h – 01-CASA CRECHE – Areal

10h – 25-CASA CRECHE – Japão

* 20/05

8h – 39-CASA CRECHE – Boa Perna

10h – 26-CASA CRECHE – Boa Vista

* 21/05

8h – 17-CASA CRECHE – Areal

10h – 34-CASA CRECHE – Viaduto

* 22/05

8h – 43-CASA CRECHE – Fazendinha

* 27/05

8h – 06-CASA CRECHE – Fazendinha

10h – 07-CASA CRECHE – Fazendinha

* 28/05

8h – 16-CASA CRECHE – Fazendinha

* 29/05

8h – 46-CASA CRECHE – Fazendinha

10h – 49-CASA CRECHE – Fazendinha

JUNHO

* 03/06

8h – 50-CASA CRECHE – Fazendinha

10h – 54-CASA CRECHE – Fazendinha

* 04/06

8h – 45-CASA CRECHE – Parque Hotel

* 05/06

8h – 12-CASA CRECHE – Bananeira

10h – 30-CASA CRECHE – Bananeira

* 10/06

8h – 48-CASA CRECHE – Parati

10h – 31-CASA CRECHE – Iguabinha

* 11/06

8h – 09-CASA CRECHE – Mutirão

* 12/06

8h – 22-CASA CRECHE – Mutirão

10h – 23-CASA CRECHE – Mutirão

* 17/06

8h – 35-CASA CRECHE – Rio do Limão

10h – 13-CASA CRECHE – Rio do Limão

* 18/06

8h – 15-CASA CRECHE – Clube dos Engenheiros

10h – 41-CASA CRECHE – XV de Novembro

* 24/06

8h – 32-CASA CRECHE – XV de Novembro

10h – 51-CASA CRECHE – XV de Novembro

* 25/06

8h – 02-CASA CRECHE – XV de Novembro

10h – 03-CASA CRECHE – Outeiro

* 26/06

8h – 04-CASA CRECHE – Outeiro

10h – 05-CASA CRECHE – Outeiro

JULHO

* 01/07

8h – 40-CASA CRECHE – Jardim São Paulo

* 02/07

8h – 19-CASA CRECHE – Pontinha do Outeiro

* 03/07

8h – 14-CASA CRECHE – Jardim Califórnia

* 08/07

8h – 10-CASA CRECHE – Vila Canaã

10h – 27-CASA CRECHE – Vila Canaã

* 09/07

8h – 28-CASA CRECHE – São Vicente

10h – 52-CASA CRECHE – Areal