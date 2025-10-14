O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta terça-feira, dia 14

Araruama

A Prefeitura de Araruama, por meio da Secretaria Municipal de Obras, convida a imprensa para acompanhar as obras de drenagem e duplicação da Rodovia Amaral Peixoto (RJ-106), na entrada da cidade. A intervenção vai melhorar o trânsito e resolver os problemas de alagamentos históricos que ocorrem no local em dias de chuva. O secretário municipal de Obras, Daniel Moraes, estará presente para apresentar os detalhes do projeto. Data: Terça-feira (14/10)

Horário: 14h

Local: Rodovia Amaral Peixoto – (Trecho da RJ-106 – em frente ao Shopping Araruama)

Cabo Frio

O prefeito de Cabo Frio, Sérgio Azevedo, o Serginho, garantiu ontem em audiência pública, na Praça Tiradentes, em frente a prefeitura que os motoristas de aplicativo podem trabalhar livremente no município, desde que estejam com o aplicativo ligado e em corrida ativa, conforme as normas municipais de mobilidade. Ele alertou que as fiscalizações estao voltadas especialmente para o transporte destinado ao Terminal de Ônibus de Turismo. Com o aplicativo ligado e passageiro identificado, quem estiver dentro das normas será bem-vindo para trabalhar. O objetivo, de acordo com o prefeito é ordenar o sistema, não atrapalhar o trabalhador. Serginho anunciou que vai estudar a possibilidade de desenvolver um aplicativo municipal que integre motoristas de toda a região e estudar a possibilidade da criar áreas específicas para embarque e desembarque de passageiros durante os eventos da cidade.

Búzios

O promotor de Justiça de Búzios, Rafael Dopico da Silva, pediu a condenação de Claudio Cesar da Conceição Ribeiro, o Claudio Temporada, e do genro dele, Lucas da Silva de Souza Santos, nas alegações finais da ação de investigação eleitoral em que o então candidato a vereador pelo Democracia Cristã é acusado de compra de votos. O promotor, além de opinar pela procedência da denúncia para que se reconheça a prática de compra de votos pede que seja imputado aos dois acusados a multa correspondente a 50 mil UFIR, cerca de R$ 237 mil Reais diante da gravidade dos fatos narrados, bem como a pena de cassação do registro de Claudido Temporada. A cassação do registro do candidato que obteve 399 votos pode provocar mudanças na Câmara já que vai provocar a retotalizacão dos votos. O vereador Felipe Lopes deve perder a cadeira. Assume Jose Henrique da Costa Vieira, o José de DJ, que obteve 1.199 votos.

Arraial do Cabo

Teve início nesta terça-feira (14) o Workshop de Trilhas de Longo Curso, Cicloturismo e Astroturismo, promovido pela Prefeitura de Arraial do Cabo, por meio da Secretaria de Turismo. O evento segue até quinta-feira (16), quando ocorrerá a aula prática, e é voltado aos guias de turismo residentes no município. Durante os três dias de atividades, os participantes terão uma imersão com foco na qualificação profissional e no desenvolvimento de novos produtos turísticos. A programação inclui palestras e capacitações ministradas pelo SENAC, com o tema “Formatação de Novos Produtos Turísticos”, abordando desde o desenvolvimento e identificação de oportunidades até estratégias de lançamento e divulgação. Nesta terça (14), o encontro tem como temas principais o Cicloturismo e as Trilhas de Longo Curso e Astroturismo. Nos dias seguintes, os guias participarão de atividades teóricas e práticas voltadas ao aprimoramento técnico e à criação de experiências turísticas sustentáveis em Arraial do Cabo.

Saquarema

Saquarema está “off” nesta terça-feira. A quinta etapa do Challenger Series, a porta de entrada para a Elite Mundial do Surf, foi cancelada devido a inconsistência das ondas na Praia de Itaúna, o Maracanã do surf.

Iguaba Grande

A Prefeitura de Iguaba Grande está construindo um novo Espaço de Convivência no bairro São Miguel, um local pensado para promover lazer, bem-estar e integração entre os moradores. O espaço, que antes estava sem uso, agora ganhará vida com áreas verdes, bancos, iluminação e estrutura adequada para encontros, atividades e momentos em família.

São Pedro da Aldeia

O prefeito Fábio do Pastel recebeu, na segunda-feira (13/10), a jovem ginasta aldeense Laila Gama Barros, de 9 anos, que conquistou o 3º lugar no Campeonato Brasileiro Loterias Caixa de Ginástica Artística Feminina, na categoria pré-infantil feminino. A competição foi realizada entre os dias 6 e 8 de outubro, na cidade de São Paulo, pela Confederação Brasileira de Ginástica (CBG). Moradora do bairro Boa Vista, Laila foi peça-chave para que sua equipe alcançasse o 2º lugar na classificação geral por equipes, consolidando o talento e a dedicação das atletas da Região dos Lagos. O município também foi representado pela ginasta Heloísa Morais, moradora do mesmo bairro, que conquistou o 12º lugar no individual geral, reforçando a presença de atletas aldeenses de destaque em competições nacionais.