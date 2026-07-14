O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta terça-feira, dia 14

Cabo Frio

A terça-feira (14) será de comemorações em Cabo Frio pelo centenário da Ponte Feliciano Sodré. As margens do Canal do Itajuru serão ocupadas com diversas atividades culturais pelo aniversário de cem anos de um dos principais patrimônios históricos e culturais da cidade.

Búzios

O Grupo de Atuação Especializada de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (GAECO/MPRJ) denunciou quatro pessoas, entre elas o policial civil aposentado e atual subsecretário municipal de Turismo de Armação dos Búzios, Sérgio Ferreira dos Santos, por integrar um esquema de corrupção voltado à autorização de festas em embarcações no município. A Coordenadoria de Segurança e Inteligência (CSI/MPRJ), cumpre, nesta terça-feira (14/07), mandados de prisão preventiva contra Sérgio Ferreira e o então coordenador de Trânsito e Transporte de Búzios, Igenes Lopes Santos Filho, conhecido como Geninho, atual presidente da CooperBúzios.

Iguaba Grande

Rola na Secretaria de Educação de Iguaba que pode acontecer um troca troca na Pasta da Educação. Segundo informações, o subsecretário, Fred Carvalho, pode “cair prá cima,” e assumir a cadeira da atual secretária, Camila Lessa. É o Sombra trabalhando!

Araruama

A prefeitura de Araruama realiza nesta semana dois mutirões de assistência social, saúde e cidadania. Na quinta-feira, o projeto “Sepol Itinerante” estará no Campo do UTA, no bairro Fazendinha, das nove da manhã ao meio. A população terá acesso a atendimento jurídico e inclusão no Cadastro Único, contando com o apoio da nova van de assistência social do município. Já na sexta-feira, a ação “‘Sepol no Seu Bairro” chega à Escola Municipal Nedir Paulo Barroso da Rosa, na localidade da Posse, em São Vicente. O atendimento acontece das nove da manhã às três da tarde. Além do Cadastro Único e da pesagem obrigatória do Bolsa Família, os moradores vão poder trocar lâmpadas comuns por modelos de LED. O mutirão também oferece serviços gratuitos como corte de cabelo e design de sobrancelhas testes de glicemia e aferição de pressão arterial.

Arraial do Cabo

A delegada Evanora Gomes de Moraes vai assumir a delegacia de Arraial do Cabo no lugar do delegado Luiz Jorge Rodrigues da Silva, que está há três meses no cargo. A nomeação ocorre após uma longa disputa judicial. A delegada foi expulsa da Polícia Civil em 2009, acusada de tortura e envolvimento com o jogo do bicho. No entanto, a Justiça do Rio anulou a demissão por uma falha técnica. A juíza Neusa Regina de Alvarenga identificou que a comissão da Corregedoria que a demitiu tinha integrantes de hierarquia inferior à de Evanora, o que viola as regras da corporação. Apesar de determinar o retorno da delegada ao serviço público, a decisão negou o pagamento dos salários retroativos reterentes ao período em que ela ficou afastada. A publicacão oficial da reintegração no Boletim Interno da Polícia Civil já foi publicada para que ela assuma a DP.

São Pedro da Aldeia

A partir da próxima segunda-feira (20/07), as empresas prestadoras de serviços de São Pedro da Aldeia passarão a emitir a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) exclusivamente pelo Portal da NFS-e Nacional, conforme o padrão adotado em todo o país. O alerta é feito pela Secretaria Municipal de Fazenda e busca adequar o município ao Sistema Nacional da NFS-e. O sistema próprio de Nota Fiscal da Prefeitura ficará disponível para emissão de notas somente até domingo (19/07). Após essa data, o sistema municipal permanecerá disponível apenas para emissão de guias, consulta de notas já emitidas e emissão do livro fiscal. As empresas que utilizam sistema próprio de emissão de notas fiscais, por meio de web service, deverão se atentar à necessidade de adequação de seus sistemas ao ambiente nacional da NFS-e, observando as regras, padrões técnicos e formas de integração disponibilizadas pelo sistema nacional.