O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta terça-feira, dia 14

Cabo Frio

O prefeito de Cabo Frio, Dr. Serginho, anunciou que vai parcelar o próprio salário em 10 vezes e abrir mão de 50% de sua remuneração a partir de fevereiro até que todas as pendências com os servidores sejam resolvidas. Segundo o prefeito, a decisão busca demonstrar solidariedade e responsabilidade.

Arraial do Cabo

A prefeitura de Arraial do Cabo vai abrir concurso público para preenchimento de mais de 300 vagas de níveis médio e superior em diversas áreas, entre elas, Educação, Administração, Segurança Pública e Saúde. O município não realiza concurso há dez anos. O Instituto Brasileiro de Administração Municipal (IBAM), já foi contratado por quase dois milhoes de Reais e sera a banca responsável pela organziação. Um pregão eletrônico, marcado para o próximo dia 21, vai definir a instituição financeira que ficará responsável pela gestão dos pagamentos das inscrições. Os salários devem variar entre 1.485 a R$ 9 mil Reais. As taxas de inscrição devem girar em torno de R$ 80 para os cargos de ensino médio e R$ 100 Reais para cargos de nível superior.

Araruama

O Centro de Trauma do Hospital Estadual Roberto Chabo, em Ararama, completou oito meses de operação com cerca de 16 mil atendimentos. Um dos diferenciais da assistência especializada foi a redução, em até três horas, no tempo de acesso ao atendimento especializado para estes pacientes, evitando o deslocamento para unidades em São Gonçalo, Niterói e Rio. O Centro de Trauma no Hospital Roberto Chabo atende a nove municípios. O Governo do Estado investiu mais de R$ 2 milhões e meio nas obras, que também aumentaram, de nove para 16, o número de leitos de terapia intensiva na unidade. Entre os pacientes atendidos nesta temporada no Centro de Trauma sda unidade estão vítimas de afogamento, queimadura, choques elétricos, mergulhos em águas rasas, acidentes em moto e carro e perfuração por arma branca ou por arma de fogo.

Búzios

A Câmara Municipal de Búzios aprovou, nesta terça-feira (14), o projeto de resolução que estabelece a Comissão Especial de Acompanhamento de Obras de Drenagem e Prevenção de Alagamentos, proposta elaborada pelos vereadores Raphael Braga (PRD), Victor Santos (MDB), Aurélio Barros (Solidariedade), Dida Gabarito (PL) e Felipe Lopes (DC).

O objetivo da comissão é monitorar e fiscalizar obras e ações voltadas à mitigação de alagamentos em Búzios, problema recorrente em períodos de chuvas intensas.

Durante a Sessão Extraordinária também aconteceu posse do vereador Uriel da Saúde (Republicanos), que assumiu o mandato em substituição à vereadora Jô da Saúde (Republicanos).

Iguaba Grande

O vereador e presidente da Câmara de Iguaba Grande recebeu colegas da Câmara, nesta segunda-feira (13). Segundo informações, a resenha foi maravilhosa e todos saíram satisfeitos.