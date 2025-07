O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta terça-feira, dia 15

Araruama

A Prefeita Daniela Soares, participou, na tarde desta segunda-feira (14), de um encontro com autoridades no Centro tecnológico do corpo de fuzileiros navais – Marinha do Brasil, no Rio de Janeiro, onde recebeu oficialmente um trator agrícola que será incorporado à frota do município. A aquisição do equipamento faz parte das ações do Programa Nacional de Modernização e Apoio à Produção Agrícola (PROMAQ). O PROMAQ é uma iniciativa do Governo Federal que visa impulsionar a produção agropecuária em todo o território nacional, por meio do incentivo à mecanização agrícola. O programa tem como objetivo modernizar as atividades no campo, aumentar a eficiência produtiva e promover melhores condições de trabalho e qualidade de vida para os agricultores. “A destinação do trator representa um avanço significativo para o fortalecimento do setor rural de Araruama, permitindo ampliar o suporte técnico aos produtores e contribuir para o desenvolvimento sustentável da agricultura familiar e das pequenas propriedades”, declarou a prefeita Daniela. A Prefeitura de Araruama segue empenhada na construção de políticas públicas que incentivem a produção local, promovam inclusão social no campo e estimulem a geração de emprego e renda no município.

Arraial do Cabo

No dia 25 de julho, Arraial do Cabo recebe, pela primeira vez, a capacitação do Programa Novas Rotas, da Embratur. O evento será realizado no Centro Educacional e Cultural Manoel Camargo, com abertura às 10h, e contará com a presença do presidente da Embratur, Marcelo Freixo, e do prefeito Marcelo Magno. As capacitações com a equipe técnica da Embratur ocorrerão das 11h às 15h30, com foco no fortalecimento do turismo regional. A qualificação será direcionada a profissionais do turismo náutico, hotelaria, serviços de táxi e buggy, bares, restaurantes e demais representantes do trade local. O Programa Novas Rotas é uma iniciativa inédita voltada à internacionalização de destinos turísticos brasileiros ainda fora dos roteiros tradicionais. A proposta busca capacitar profissionais do setor e valorizar experiências sustentáveis e autênticas. O objetivo é impulsionar o desenvolvimento de regiões próximas a destinos já consolidados no mercado internacional, incentivar a criação de roteiros temáticos e prolongar a permanência do turista estrangeiro no Brasil. A iniciativa também pretende fortalecer a cadeia produtiva do turismo, ampliar o consumo local, gerar empregos e distribuir melhor o fluxo de visitantes pelo país. Arraial do Cabo é a cidade anfitriã da etapa de capacitação dos profissionais de turismo da região Costa do Sol. “O turismo é a principal vocação de Arraial do Cabo, e receber a capacitação do Programa Novas Rotas reforça o compromisso do município em preparar a cidade para novas oportunidades, promovendo desenvolvimento sustentável e geração de emprego para a população”, destacou o prefeito Marcelo Magno. O presidente da Embratur, Marcelo Freixo, destacou a importância do projeto para o desenvolvimento dos municípios e dos empreendimentos no interior do estado. “Turismo não é sobre quem viaja, mas sobre quem recebe. Desde 2024 a gente vem batendo todos os recordes históricos em relação ao turismo internacional no nosso país. Ninguém tantos estrangeiros vieram para cá. Nem na Copa do Mundo. Isso é sinônimo de geração de emprego e renda. O turismo é o petróleo do século 21. E esta capacitação, gratuita, vai permitir que a gente possa atrair cada vez mais pessoas para cá”, destacou Freixo. Podem participar, os profissionais das seguintes cidades: Maricá, Saquarema, Araruama, Iguaba Grande, Arraial do Cabo, São Pedro da aldeia, Cabo Frio, Casimiro de Abreu, Macaé, Carapebus, Quissamã e Rio das Ostras.

São Pedro da Aldeia

A Taça Libertadores de São Pedro terá um campeão inédito este ano e a final, pela primeira vez na história da competição, promovida pelo ex-jogador Luiz Otávio Chaves, o Canhota, pode ser entre dois times de Cabo Frio. Neste fim de semana, pelos jogos de ida das semifinais o Panelão do Jardim Peró saiu na frente na briga por uma vaga na decisão ao vencer o Baixo Gande Grande por um a zero, gol de Delano aos vinte do segundo tempo. Já o “Tá Doido”, com Estação de Iguaba Carança, empatou sem gols. No próximo sábado, duas da tarde, Panelão volta a encarar o Baixo Grande no Estádio São Pedro. O time do Jardim Peró vaga na final com um empate.

Saquarema

A prefeitua de Saquarema inaugura, nesta quarta-feira, às seis da tarde, a Clínica da Pessoa Idosa e do Homem. O novo espaço fica na Cidade da Saúde, polo que já reúne o Hospital Municipal Nossa Senhora de Nazareth, O Centro de Imagem, as Clínicas da Mulher e da Criança, além da Creche Municipal. A nova Clínica Municipal oferecerá diversos serviços gratuitos a populaçao. No local, os pacientes terao atendimentos espécializados na saúde dos saquaremenses que já estão na terceira idade, bem como atendimentos específicos para o cuidado da saúde masculina. A Clínica da Pessoa Idosa e do Homem recebe o nome de Alexandre Elas de Santana, ex-profissional da Prefer-tura de Saquarema que atuou na Secretaria Municipal de Saúde, e um líder comunitário muito querido da cidade que morreu em outubroi do ano passado. A Clínica fica na Rua Fábio Lúcio dos Santos, no bairro Verde Vale.

Búzios

Os Comerciantes e barraqueiros das praias de Buzios estao proibidos de instalar ombrelones, cadeiras e outros equipamentos de praia na areia sem que seja solicitado diretamente pelos frequentadores. A determinação é da juíza Mônica Labuto que participou de uma audiência pública realizada no início do mês, na Praça San-tos Dumont no centro da cidade. Todos os comerciantes da Praia da Ferradura foram comunicados oficialmente e receberam cópias da decisão judicial durante operaçao de conscentizaçao realziada pel a secre taria de Ordem Publica e segue agora para todas as demais praias na cidade. O objetivo da medida, de acoredo com o Secretário Municipal de Ordem Publica, sergio Ferreira e garantir o uso ordenado e democrático das praias, assegurando mais espaço, conforto e liberdade para moradores e visitantes, sempre em respeito às normas legais e ao meio ambiente.

Cabo Frio

A Secretária de Saúde de Cabo Frio, Beatriz Trindade, suspendeu as internações pediátricos do Hospital Utim Cardoso dos Santos e transferiu para o Hospital da Mulher. A medida de segurança foi tomada pelo avanço das obras na unidade do Jardim Esperança, que devem durar mais três semanas. Desde junho, o Hospital passa por diversas intervenções. O segundo andar da unidade doi interdidato devido a chuvas intensas do fim do mês Setenta homens trabalham diariamente, em dois turnos, e as obras seguem em curso até a meia noite. A secretária esteve no Hospital para verificar o andamento das obras e acompanhou a instalação da segunda.

Iguaba Grande

O skate invadiu a FLIG e fez história! O 2º Best Trick Open Park agitou a pista Théo Braga Viana, reunindo talentos a partir dos 11 anos em uma competição cheia de estilo, atitude e manobras de tirar o fôlego! A regra era simples: quem mandasse o melhor trick, levava! E a energia começou antes! Nos dias 10 e 11, rolaram oficinas gratuitas de skate, com muita troca entre iniciantes e veteranos, promovendo aprendizado, inclusão e conexão com a cultura sobre rodas. Foi mais do que um campeonato. Foi movimento, juventude e inclusão na maior Feira Literária da Região dos Lagos, mostrando que esporte e cultura andam juntos quando o assunto é transformação.