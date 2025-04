O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta terça-feira, dia 15

Cabo Frio

Devido à programação religiosa da Semana Santa, a área central de Cabo Frio passará por interdições temporárias no trânsito até amanhã. As ações acompanham as tradicionais procissões organizadas pela Paróquia Nossa Senhora da Assunção, que movimentam centenas de fiéis. No fim da tarde de hoje acontece a | Procissão das Sete Dores, às 18h45, com saída da Rua Marechal Floriano, em frente à Casa do Artesanato, no trajeto da contramão até o Ancoradouro. Vias e cruzamentos próximos serão interditados. Já amanhã, às 19h30, acontece a Procissão do Fogaréu, com saída da Matriz Auxiliar e trajeto que passa pela 13 de Novembro, no sentido contramão, Av. N. Sra. da Assunção → Praça Porto Rocha → Praça D. Pedro II → Rua Jonas Garcia e Convento. Com Interdições ao longo do percurso e preservação de vagas ao lado do Convento. Também está provisoriamente proibido o estacionamento em frente ao Convento Nossa Senhora dos Anjos. A orientação é que motoristas evitem trafegar ou estacionar nos trechos sinalizados nos horários das procissões.

Arraial do Cabo

Arraial do Cabo está entre os destinos brasileiros que participam da WTM, em São Paulo, uma das principais feiras de turismo da América Latina. O evento reúne operadores, agentes de viagem e jornalistas especializados de diversos países, e representa uma oportunidade para promover os atrativos do município a um público altamente qualificado. A cidade é representada pela Secretaria Municipal de Turismo, que leva ao evento materiais desenvolvidos especialmente para o trade, com imagens de alta qualidade, informações detalhadas sobre os atrativos locais, roteiros, experiências e a identidade cultural da região. A WTM segue até amanhã, com programação intensa voltada à geração de negócios e conexões estratégicas.

Búzios

O ex-prefeito de Búzios, André Granado, ao ser perguntado por amigo por novidades, respondeu que atualmente está igual a um gavião “velho”. Só observando de longe. De bobo não tem nada!

Araruama

O vereador licenciado Nelsinho do Som, secretário de Serviços Públicos, passou em frente a Câmara de Araruama e foi chamado pelos vereadores para colocar o papo em dia. Dá resenha participaram o Amigo Walmir, Carlinhos de Jesus, Thiago Pinheiro, Aparício e Lineker. Segundo informações, todos fizeram pedidos para o secretário de melhorias para o seu bairro.

São Pedro da Aldeia

1A cidade de São Pedro da Aldeia será palco de um encontro literário e cultural no próximo sábado. O Evento Lacustre AL SPA é organizado pela Academia de Letras de São Pedro da Aldeia, com o apoio da Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Cultura. O encontro será das 10h às 20h, no Quiosque do Goiano, na Rua Porto Feliz, nº 2, no bairro Balneário, às margens da Lagoa de Araruama. O evento reunirá artistas, escritores, representantes de instituições culturais e o público em geral. A programação é gratuita e inclui sarau literário, posse de novos acadêmicos, entrega de títulos honoríficos, música ao vivo com Emilene Suzana e apresentação de dança cigana com o grupo Ciganeando Por Aí. Já são cerca de 40 artistas confirmados. A escolha da data em abril, próxima ao aniversário da academia, que é em maio, facilita a participação de convidados de outros municípios e estados. A expectativa é de que o Evento se consolide como uma celebração anual, promovendo não só a literatura, mas também a arte, a música e o encontro entre diferentes culturas, sempre com a paisagem inspiradora da lagoa como pano de fundo.

Iguaba Grande

A cidade de Iguaba Grande se prepara para mais uma edição do Festival do Pescado, um dos eventos mais tradicionais do município, que promete movimentar a cidade durante o feriado da Semana Santa. O evento tem início na próxima sexta-feira (18), a partir das 11h, e segue até segunda-feira (21), com quatro dias repletos de atrações musicais, culturais e gastronômicas, à beira da Praia de Cidade Nova, próximo a secretaria de Pesca.

Saquarema

A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Obras Públicas, segue investindo na expansão da rede municipal de ensino com a construção de novas creches na cidade. No bairro Bicuíba, a obra da nova unidade está em ritmo acelerado e tem previsão de entrega para agosto de 2025. Localizada na Estrada de Bicuíba, nº 271, em frente ao ESF Bicuíba, a creche contará com uma área construída de 838,60 m². O projeto inclui 5 salas de aula, sala multiuso, lavanderia, cozinha, refeitório, banheiros, fraldário, lactário, salas administrativas, área de lazer e jardins sensoriais, garantindo um ambiente completo e acolhedor para as crianças. Atualmente, a obra encontra-se na etapa de montagem da estrutura do telhado. Após a conclusão da construção, a próxima fase será a instalação de móveis e eletrodomésticos, assegurando que tudo esteja pronto para receber aproximadamente 100 crianças da comunidade. A nova unidade está sendo edificada no sistema modular, com peças pré-moldadas que garantem maior agilidade e eficiência na execução da obra. Somente em 2024, a Prefeitura de Saquarema inaugurou sete creches nesse mesmo modelo nos bairros Asfalto Velho, Bonsucesso, Jardim Ipitangas, Rio d’Areia, Jaconé (duas unidades) e Mato Grosso. Além de Bicuíba, novas unidades também estão em construção nos bairros Palmital, Itaúna, Barra Nova e Vilatur.