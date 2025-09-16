O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta terça-feira, dia 16

São Pedro da Aldeia

Marinha do Brasil promove, no dia 21 de setembro, das 9h às 17h, o tradicional evento “Portões Abertos da Aviação Naval 2025”, na Base Aérea Naval de São Pedro da Aldeia. A entrada será gratuita, mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível. A expectativa é reunir cerca de 50 mil pessoas, superando os 35 mil visitantes da edição anterior. A programação inclui exibições aéreas, demonstrações operativas, saltos de paraquedistas, exposição de aeronaves e equipamentos militares, apresentação da Banda Marcial dos Fuzileiros Navais e atividades interativas para todas as idades.

Arraial do Cabo

A Prefeitura de Arraial do Cabo convida todos os cidadãos para a audiência pública de elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA), que vai acontecer na próxima quarta-feira, 17 de setembro, às 18h30min, na Escola Municipal Francisco Luiz Sobrinho, em Monte Alto. A audiência definirá a estimativa de arrecadação do município e estabelecerá como os recursos públicos serão aplicados ao longo do ano de 2026.

Iguaba Grande

Rola nos corredores da Câmara de Iguaba Grande que os vereadores Luciano Silva e Alan Rodrigues vão voar para Brasília em outubro. Segundo informações, ele vão levar mais dois nobres edis com eles. Com medo de avião, o vereador Alifer já rejeitou o convite. Vai ficar para uma outra oportunidade.

Araruama

De 02 a 12 de outubro, Araruama será palco de um evento especial para os amantes da natureza e da beleza das flores. A Exposição Flores de Holambra vai transformar o Centro de Convenções (Praça Menino João Hélio) em um espaço cheio de cores e aromas. Uma oportunidade única para conhecer de perto a diversidade das plantas.

Cabo Frio

O prefeito de Cabo Frio, Sergio Azevedo, o Doutor Serginho, vai desapriopriar duas áreas de pouco mais de sete mil e quinhentos metros quadrados em Tamoios, no Segundo Distrito, para à construção de um complexo de saúde do distrito. Os Decretos, que declaram os imóveis de utilidade pública para fins de desapropriação, foram publicados na edição de ontem do Diário Oficial Eletrônico da prefeitu-ra. As duas áreas ficam na Rua da Torre, nos fundos da UPA de Tamoios, entre as Rua das Pacas e a Tavessa Marquês Abrantes até a Rodovia Amaral Peixoto. O governo também publicou na edição de ontem do Diário Oficial Eletrônico autorização para a empresa JC Costa realizar estudo de viabilidade técnica, econômica, e jurídica, para definir o melhor modelo de concessão ou parceria público-privada para a gestão e exploração de pontos turísticos do município.

Saquarema

O Aloha Spirit 2026 será aberto com um Grand Slam em Saquarema, entre 13 e 22 de março. A expectativa é ue o mais importante testival de esportes nauticos da América Latina reúna cerca de seis mil participantes. O dobro dos competidores que participaram da etapa este ano na cidade. A organização do festival adiantou que algumas provas que foram disputadas na lagoa, este ano, acontecerão no mar de Itaúna. O vereador e secretário de esporte e lazer de Saquarema Rafael Castro comemorou o anuncio da organziação. Ele disse que Saquarema segue no calendário mundial dos grandes eventos e será palco do maior Aloha Spirit da história.

Búzios

A minisserie “Angela Diniz: Assassinada e Condenada” tem estréia prevista para novembro no canal a cabo HBO. O anúncio foi feito pela m emissora no domingo a noite durante a transmissão do Emmy, o Oscar da TV Americana. A produção, que foi inspirada no podcast Praia dos é estrelada pela atriz Marjorie Estiano no papel de Angela Diniz. Emilio Dantas é Doca Street. Antônio Fagundes vive Evandro Lins e Silva o advogado de defesa do primeiro julgamento que absolveu Doca com a tese da legítima defesa da honra. A direção é de Andrucha Waddington. A série tem seis episódios e além de Búzios teve cenas gravadas na Praça São Benedito, na Passagem, em Cabo Frio. Angela Diniz foi morta a tiros em Búzios, em dezembro de 1976. A história dela ganhou grande repercussão e é um dos casos mais emblemáticos de feminicídio no Brasil.