O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta terça-feira, dia 17

Arraial do Cabo

Em uma ação coordenada com foco no ordenamento público e na preservação ambiental, a Prefeitura de Arraial do Cabo realizou, nesta terça-feira (17), a Operação “Praia Limpa”. A força-tarefa resultou na apreensão de quase quatro toneladas de materiais que ocupavam a Praia do Forno de forma irregular, ferindo as normas municipais e o ecossistema local. A operação foi coordenada pela Secretaria do Ambiente e Saneamento, com o apoio das pastas de Ordem Pública e Posturas, Segurança Pública, Serviços Públicos e FIPAC. O objetivo foi combater o armazenamento indevido de equipamentos (como cadeiras, mesas e ombrelones) na areia e em áreas sensíveis de restinga, prática terminantemente proibida pela legislação municipal. A Prefeitura esclarece que o uso de equipamentos de praia para fins pessoais continua permitido e bem-vindo. No entanto, é obrigatório que o banhista ou o prestador de serviço retire todo o material da praia ao final do dia. O armazenamento na restinga é crime ambiental, passível de sanções rigorosas.

Araruama

O ex-procurador-geral de Araruama, o advogado Konan Gomes, está assumindo a defesa da ex-prefeita Lívia Soares Belo, a Livia de Chiquinho. O objetivo é anular o julgamento das contas dela pela Câmara. A votação deixou Lívia inelegível pelso próximos oito anos de acordo coma Lei da Ficha Limpa. Ronan Gomes tem no currículum, a atuação em órgãos da administração pública, como a AGENERSA, além de ter exercido junções em departamentos jurídicos da Assembleia Legislativa do Estado e do DETRAN e tem experiência em direito público, administrativo e eleitoral. A defesa deverá concentrar o trabalho na análise técnica do processo, avaliando possíveis falhas ou nulidades que possam comprometer a validade do julgamento e garantir que Livia possa se candidara um possivel retorno a prefeitura. O ex-prefeito Francisco Ribeiro, o Chiquinho, disse numa rede social que confia na justiça.

Cabo Frio

“A Operação Cabo rro em Ordem”, realizada pela Secretaria de Seguranca e Ordem Publica entra, esta semana, na segunda etapa com a remoção dos veículos que permanecerem irregulares apos o prazo de notiticação. Semana passada, a ação foi finalizada a etapa no bairro São Cristóvão, voltada à identificação de veículos em possível situação de abandono nas vias públicas. Somente no bairro foram registradas 30 notificações. A operação contabiliza, só este ano, 77 notificações.

São Pedro da Aldeia

Moradores de São Pedro da Aldeia que desejam se qualificar profissionalmente ainda podem se inscrever nos cursos gratuitos oferecidos em parceria entre a Prefeitura e a Firjan SENAI SESI. As vagas contemplam as áreas de Auxiliar em Operações Logísticas, Operador de Movimentação e Armazenagem de Materiais, Almoxarife e Pintor de Edificações. Os interessados devem comparecer ao Centro de Atendimento ao Trabalhador na sede do Horto Escola Artesanal, das 8h30 às 12h e das 13h30 às 16h30, de segunda a sexta-feira.

Iguaba Grande

O prefeito de Iguaba Grande, Fabio Costa, o e, se reuniu ontem com o Secretário Estadual de Infraestrutura e Obras, o engenheiro Uruan Andrade e apresentou projeto para a pavimentação de mais de 10 ruas no município. O obetivo é a aplicaçao de aproximadamente quatro quilometro de asfalto, visando melhorar a mobilidade urbana e a qualidade de vida dos moradoreș. Durante o encontro, foram discutidas as demandas prioritárias da cidade, especialmente após o impacto das fortes chuvas que atingiram o estado. O projeto faz parte de um planejamento estratégico de infraestrutura que busca modernizar o tráfego local e garantir mais segurança para pedestres e motoristas.

Búzios

A prestação de serviços da concessionária de energia elétrica Enel șerá discutida em uma audiência pública, na Câmara Municipal de Búzios, marcada para o dia 8 de abril.