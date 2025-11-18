O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta terça-feira, dia 18

Araruama

“A revitalização da Praça da Bandeira é muito mais do que uma revitalização, é resgatar a nossa história e a autoestima dos moradores”, afirma a prefeita Daniela Soares durante a entrega do local. A prefeita Daniela Soares reinaugurou hoje a Praça da Bandeira, entregando à população um espaço totalmente revitalizado, moderno e ao mesmo tempo fiel à memória histórica do bairro. O local ganhou novo paisagismo, preservação e recuperação das árvores antigas, plantio de novas espécies, restauração completa do tradicional muro de pedra, além de pergolado, bancos modernos, um espaço instagramável com o letreiro Eu Amo Araruama, e um novo ponto de ônibus dentro do padrão atual da gestão. “A revitalização da Praça da Bandeira é muito mais do que uma revitalização, é resgatar a nossa história e a autoestima dos moradores. Estamos entregando uma praça moderna, iluminada e com muitas árvores”, afirmou a prefeita, enumerando ainda mais entregas este ano. “Temos também a Praça do Mataruna e a Praça do Viaduto. Vamos entregar nos próximos dias o Centro de Reabilitação e Fisioterapia de São Vicente, e em breve, vou divulgar a nova UPA de Araruama, que é um sonho meu e de toda a população”, revelou.

Iguaba Grande

O prefeito de Iguaba Grande, Fabio Costa, o Fabinho, se reuniu com representantes do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), ontem, para apresentar o andamento do estudo de viabilidade da futura hidrovia na Lagoa de Araruama. A iniciativa pretende interligar os municípios da região por meio do transporte aquaviário. “Foi a segunda visita técnica do DNIT ao município. Em outubro, o superintendente estadual responsável pelo projeto, realizou uma vistoria na orla, avaliando pontos estratégicos, que poderão integrar o traçado da hidrovia. O estudo analisa a viabilidade operacional, ambiental e logística do projeto, que deverá contar com um eixo principal navegavel dentro da lagoa e ramificações para cada municipio, onde serão instalados terminais de embarque e desembarque. A etapa atual busca avaliar e indicar os locais mais adequados nara cada nonto de narada.

Arraial do Cabo

Mart’nala, Luciana Mello e o Santo Samba são as grandes atrações da primeira edição do Festival Ubuntu, em Arraial do Cabo, que acontece até sábado na Praça Victorino Carriço, a Praça do Sindicato celebrando o Mês da Consciência Negra. O Santo Samba, tradicional roda de samba e choro da Região, agita a praça na quinta-feira, a partir das quatgro da tarde. Já na sexta, a partir das nove da noite, o show fica por conta de Luciana Mello. No sábado o encerramento do Festival será com a cantora Mart’nália, que sobe ao palco as nove da noite. Além dos shows, a programação também conta com oficinas, apresentaçoes culturais, rodas de conversas e exposição fotográfica.

Cabo Frio

A prefeitura de Cabo Frio vai recorrer a Justiça para recuperar royalties devidos pela Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis e aumentar o repasse junto a ANP, através do escritório Onaldo Rocha de Queiroga Filho Sociedade Individual de Advogacia.O extrato do contrato foi publicado na edição de ontem do Diário Oficial Eletrônico da prefeitura e prevê a prestação de serviços jurídicos especializados, exclusivamente relacionados ao enquadramento, revisão de enquadramento, reconhecimento ou recomposição do direito do município a participação governamental dos royalties.

Búzios

Junior de Búzios, que ocupava a Secretaria de Serviços Públicos e vinha fazendo um belo trabalho, agora vai conduzir as obras do município de Búzios. A notícia deixou algumas pessoas tristes, mas Junior prometeu o mesmo desempenho e dedicação na nova pasta. Em seu lugar, nos Serviços Públicos, assumiu o vice-prefeito, Leandro Pereira. Então…

Saquarema

A Prefeitura vai iniciar o período de pré-matrícula para as escolas de educação em tempo integral da Rede Municipal de Ensino. Os estudantes aprovados na etapa da pré-matrícula serão alocados no Complexo Municipal de Educação Integral José Pereira dos Santos Filho, na Barreira. Há vagas para os educandos do 1° ano ao 5° ano. As inscrições deverão ser feitas na plataforma SisEduc no período de 22/12/2025 a 12/01/2026. O resultado da pré-matrícula será divulgado no dia 16 de janeiro de 2026, na mesma plataforma de inscrições.

São Pedro da Aldeia

O prefeito de São Pedro da Aldeia, Fábio do Pastel, reuniu o secretariado municipal nesta segunda-feira (17/11) para alinhar as demandas das pastas, fortalecer a integração entre as equipes e avançar no planejamento das metas para os próximos anos. Ao longo do encontro, os titulares das Secretarias apresentaram as ações desenvolvidas por suas pastas, trazendo informações sobre projetos em andamento, demandas que têm exigido maior atenção e aspectos que requerem acompanhamento no planejamento municipal. As contribuições também ajudaram a identificar desafios, avanços e necessidades específicas de cada área, fortalecendo o alinhamento das estratégias e a atuação integrada entre os setores da administração pública.