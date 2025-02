O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta terça-feira, dia 18

Cabo Frio

O prefeito de Cabo Frio, Sérgio Azevedo, o Doutor Serginho, encaminhou a Câmara Projeto de Lei que proibe a instalação de dispositivo e similares que intensificam potencialmente o ruído emitido nos escapamentos de motocicletas. Projeto prevê multa para os infratores no valor de duzentos UFIR, o que equivale a R$ 950 Reais e 16 centavos. O valor poderá ser dobrado na primeira reincidência e multiplicado por quatro a partir da segunda. O projeto destina os valores arrecadaods com a multa para o Fundo Municipal de Meio Ambiente. O Código de Trânsito Brasileiro já diz que conduzir motocicleta com escapamento aberto é infração de trânsito grave com multa de R$ 195 Reais e 23 Centavos, 5 pontos na CNH, além de retenção do veículo até que a situação seja regularizada.

Búzios

O vereador de Búzios Anderson Chaves quer garantir o cultivo de maconha medicinal na cidade. O objetivo é ampliar o acesso a tratamentos seguros e regulamentados, seneficiando especialmente crianças e jovens com transtorno do Especto Autista, epilepsia refrataria e dores crônicas. O vereador conta que a iniciativa se baseou nos resultados positivos da Clínica Beija-Flôr, que já utiliza o Canabidiol no atendimento a pacientes, e busca fortalecer parcerias com instituições federais, estaduais e municipais para garantir um trabalho sério, científico e seguro. O advogado e ativista da causa Hamber Carvalho lembra que as maes recebem um benefício para adquirirem o canabidiol. Cerca de 180 crianças, tem acesso regular ao medicamento. O município pode sair na frente e produzir o próprio medicamento com qualidade e com uma redução de custo, infinitamente superior, ao Canabidiol importado.

Arraial do Cabo

A Secretaria de Saúde de Arraial do Cabo vai ampliar a busca ativa pelo publico-alvo – crianças de 10 a 14 anos para aumentar a adesão à vacinação contra a dengue. O objetivo é levar as equipas de imunização para as residências, de forma a alcançar mais pessoas. Além disso, serão realizadas ações junto ao Programa de Saúde nas Escolas, levando a imunização para as comunidades escolares. Este ano, ate o dia 15 de fevereiro, foram aplicadas 178 doses da vacina. A expectativa do município é ampliar o número de doses aplicadas e atingir a meta, que é imunizar 100% do público-alvo, correspondendo a 2.035 crianças. A vacina esta disponível em todas as oito Unidades de Saude da Famíla, de segunda a sexta-feira, das nove da manha as quatro da tarde. O secretaro de Saúde do município, Jorge Diniz, lembra da importância da prevenção.

São Pedro da Aldeia

A PROLAGOS e a Prefeitura de São Pedro realizaram, ontem, uma ação em conjunto de fiscalização contra o despejo irregular de esgoto no entorno da Lagoa de Araruama. Foram visitados três pontos da cidade, em que foram flagradas ligações clandestinas. Na Praia da Tereza, no Balneário São Pedro os fiscais encontraram uma ligação irregular de esgoto de uma casa diretamente na rede de drenagem pluvial.

Iguaba Grande

A Prefeitura de Iguaba Grande está preparando uma grande festa para o Carnaval 2025. Serão cinco dias de festas, iniciando no dia 28 de fevereiro até o dia 4 de março, com shows principais na Praça da Estação, Desfile de Blocos no Centro da cidade, Carnaval da Família para a criançada e Carnapíer, em quatro pontos na orla.

Saquarema

O verão é um período marcado por chuvas intensas, que podem causar alagamentos e transtornos. Para minimizar esses impactos, a Prefeitura de Saquarema está intensificando ações preventivas, como o desentupimento de bueiros, a limpeza e o desassoreamento de rios, além da manutenção das redes de drenagem para garantir o correto escoamento da água. Mas a colaboração da população é essencial! Evite o descarte irregular de lixo e entulhos em vias públicas, terrenos baldios e margens de rios. Esse tipo de atitude pode obstruir bueiros e canais, agravando os alagamentos. Se presenciar descartes irregulares, denuncie! Caso identifique pontos de alagamento ou precise solicitar serviços de limpeza urbana e drenagem, utilize o aplicativo Colab.