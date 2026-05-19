O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta terça-feira, dia 19



Saquarema

A CM Cinemas anunciou ontem, numa rede social, o fechamento da Sala de Bacaxá, em Saquarema, nesta quarta-feira. A rede, atualmente, possui seis unidades espalhadas pelo interior do Rio e de São Paulo. Em Cartaz hoje e amanhã “O Diabo Veste PRada 2″ “Michael” – a cinebiografia de Michael Jackson” e “Mortal Kombat 2”. Segundo a empresa entre os fatores que contribuíram para a decisão, a falta de investimentos no espaço do shopping onde o cinema esta localizado, além da dificuldade de manter duas operações de cinema em uma cidade com pouco mais de 90 mil habitantes. A rede afirma que seguirá investindo na região e prometeu novidades para o público. Entre os planos anunciados está a expansão e completa reforma do espaço da unidade de Araruama, localizada no Shopping Araruama, aue deverá ganhar uma terceira sala de exibicão.

Cabo Frio

A juiza Juliana Gonçalves Figueira Pontes, Titular da primeira Vara Cível de Cabo Frio, determinou que condomínios do segundo distrito retirem todas as cancelas e portões que impedem o acesso, a livre circulação e privatizem áreas públicas. A magistrada, na sentença, estabelece multa de R$ 10 mil por dia de descumprimento da decisão. O bloqueio de ruas no bairro, incluindo as de acesso a Rua das Pacas, tem gerado frequentes reclamações. Moradores relatam que os portões e cancelas restringem a circulação e prejudica o transito de ambulâncias e serviços essenciais. O Ministério Público têm determinado a retirada de cancelas e cercas que bloqueiam acessos, garantindo o direito de ir e vir da população. Vias de domínio público não podem ser privatizadas ou bloqueadas por guaritas/cancela. Ontem o Condomínio Sitio do Gravatá cumpriu a decisão e retirou a cancela que impedia o livre acesso.

Búzios

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, por meio da 1ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo Cabo Frio, ajuizou ações civis públicas em face do Município de Armação dos Búzios para exigir o cumprimento de Termos de Ajustamento de Conduta (TACs) firmados com a municipalidade, relativos à revisão do Plano Diretor e à atualização do Plano Municipal de Mobilidade Urbana. A atuação decorre do descumprimento de obrigações assumidas pelo município em matéria de planejamento urbano, mobilidade, participação social e transparência administrativa.



Araruama

A construção da sede definitiva do 42º Batalhão de Polícia Militar foi o principal assunto de uma reunião institucional realizada na Prefeitura de Araruama nesta terça-feira (19). Na ocasião, a prefeita, Daniela Soares, recebeu representantes do batalhão para ajustar detalhes e entender melhor as demandas da corporação. Participaram do encontro o Comandante da unidade, tenente-coronel Leonardo Heitor; o subcomandante do 42º BPM, major Eudes Mendes; o major Amarildo Pereira; o capitão Genilson Saraiva; e o secretário municipal de Segurança, Ordem Pública e Defesa Civil, Pedro Soares. “A segurança pública é uma prioridade da nossa gestão. Estamos trabalhando de forma integrada, ouvindo as necessidades da Polícia Militar e avançando, passo a passo, na construção do batalhão definitivo, que vai atender Araruama, Saquarema e Iguaba Grande. Esse diálogo técnico é fundamental para garantir uma estrutura moderna, funcional e preparada para atender a população com mais eficiência”, afirmou a prefeita, Daniela Soares. Outro destaque do encontro foram as operações conjuntas que o município está realizando com os agentes do 42º BPM e da Polícia Civil. Em especial, no que diz respeito às motos e bicicletas elétricas com descarga adulterada, para fazer mais barulho.

Arraial do Cabo

A Prefeitura de Arraial do Cabo, por meio do Qualificatur (programa de qualificação da Secretaria Municipal de Turismo) está com inscrições abertas para mais uma capacitação gratuita voltada aos profissionais do setor turístico. Desta vez, o curso será direcionado às agências de turismo, com foco no desenvolvimento de novos produtos, comercialização, precificação e divulgação. A iniciativa representa mais um importante passo para o fortalecimento do turismo cabista, promovendo a qualificação dos serviços oferecidos aos visitantes e contribuindo para o crescimento ordenado da atividade turística no município. A capacitação será realizada nos dias 02 e 03 de junho, na Câmara Municipal de Arraial do Cabo, das 13h às 17h. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas por meio de formulário online.

São Pedro da Aldeia

As famílias do bairro Rua do Fogo passam a contar com uma nova estrutura voltada ao cuidado e à educação das crianças da comunidade. A Prefeitura de São Pedro da Aldeia vai inaugurar nesta sexta-feira (22/05), às 16h, a Creche Municipal Nair Felix de Andrade Leite. Aguardada pela população, a obra irá ampliar a oferta de vagas na Educação Infantil do município, com capacidade para atender aproximadamente 200 alunos. O prefeito Fábio do Pastel destaca a importância da obra. “Essa é uma conquista construída com muito compromisso e responsabilidade. Sabemos da importância de ampliar as vagas na Educação Infantil e de garantir que nossas crianças tenham acesso a um espaço adequado, moderno e acolhedor. A Rua do Fogo esperava por esse momento há muito tempo e temos muita alegria em entregar essa unidade para a população”, declarou.