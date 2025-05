O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta terça-feira, dia 20

Arraial do Cabo

A Prefeitura de Arraial do Cabo tem a alegria de convidar a toda comunidade para a inauguração da nova Creche Municipal Sotero Teixeira de Souza, localizado na Avenida Cavalo Marinho, s/n, Pernambuca – Arraial do Cabo. O evento acontecerá nesta quarta-feira (21), às 16h. Um espaço pensado com carinho para o cuidado, aprendizado e desenvolvimento das nossas crianças.

Araruama

A Prefeitura Municipal de Araruama informa que a Araruama Literária 2025 será realizada entre os dias 23 e 26 de maio, na Praça Menino João Hélio. O evento é totalmente gratuito e aberto ao público, com acesso livre a todas as atividades culturais, sem necessidade de inscrição ou ingresso. Para os veículos de imprensa interessados em realizar a cobertura, HAVERÁ CREDENCIAMENTO EXCLUSIVO, com início nesta segunda-feira (19 de maio). A credencial dará acesso somente à área reservada em frente ao palco durante os shows.

Búzios

Os vereadores da Câmara de Búzios votam na sessão desta terça-feira projeto de Emenda Modificativa que amplia o percentual de autorização para abertura de créditos adicionais suplementares dentro da Lei Orçamentária do Município dos atuais 5 para 30%. A emenda, de acordo com os autores do projeto, vereadores Josué Pereira e Anderson Chaves tem o objetivo de gatantir ao govwerno maior agilidade e flexibilidade na execução orçamentária, permitindo que o prefeito Buziano responda com eficiência às necessidades imprevistas ou emergenciais que possam surgir no decorrer do mandato. O crédito suplementar e um mecanismo legalmente previsto para o ajuste das dotações às realidades administrativas.

São Pedro da Aldeia

São Pedro da Aldeia vai ganhar um cinema na sexta-feira, com a inauguração do Cine São Pedro. O Cine São Pedro tem duas salas de exibição, com capacidade para 78 e 96 lugares e terá ingressos a preços populares. A noite de inauguração terá apresentação musical do cantor Buchecha, inspiração do filme “Nosso Sonho”, que será exibido ao público a partir das sete da noite. Um telão será instalado na área externa. Com investimento de mais de R$ 4 milhões e meio, o Cine São Pedro foi planejado com critérios de acessibilidade. A estrutura também contempla bilheteria, sala administrativa, vestiarios, sanitarios masculino e feminino, além de ambientes de circulação livre.

Cabo Frio

O prefeito de Cabo Frio, Sérgio Azevedo, o Doutor Serginho, encaminhou a Câmara o projeto de Lei que cria a Gratificação de Regime Especial Médico e a Gratificação de Suporte à Saúde e institui a Corregedoria-Geral da Saúde, além de alterar a nomenclatura de cargo de Médico Socorrista para Médico Plantonista. O objetivo a gratificação, de acordo com o projeto, é estimular a permanência de profissionais em unidades de saúde da rede pública; garantir a prestação continua dos serviços públicos nos diferentes níveis de atenção a saúde; compensar os desgastes físicos e mentais decorrentes da atuação em regime de plantão.

Iguaba Grande

Um Festival de Balões vai colorir o céu de Iguaba Grande. A atração faz parte da programação oficial de aniversário e vai acontecer nos dias 6,7 e 8 de junho.

Saquarema

A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI / FIRJAN, está disponibilizando para os moradores mais um curso de capacitação: Costureiro de Produção de Lingerie. Para participar, os candidatos devem ter idade mínima de 16 anos e ter concluído o 5º ano do Ensino Fundamental. O profissional costureiro de produção de lingerie é especializado na confecção de peças íntimas, como calcinhas, sutiãs, camisolas e pijamas. Ele utiliza conhecimentos de modelagem, corte e costura para criar roupas confortáveis e esteticamente agradáveis, utilizando técnicas de costura e acabamento específicas para lingerie. O profissional pode trabalhar em indústrias de confecção de lingerie, ateliês de costura especializada, empresas de moda íntima ou em empreendimentos próprios, como lojas de roupas íntimas ou ateliês de confecção sob medida. O curso terá 28 vagas nos turnos da manhã e da tarde, com início das aulas em 02 de junho no Centro de Capacitação Profissional Vinícius Vidal França. A carga horária total do curso é de 324 horas, o equivalente a 81 dias letivos. As aulas ocorrerão de segunda a sexta-feira, com matérias específicas e de Desenvolvimento Humano. As inscrições serão nos dias 26 e 27 de maio, pelo aplicativo Colab . Os documentos necessários são RG e CPF (cópias) e comprovante de residência. Após a inscrição pelo aplicativo Colab, os interessados deverão realizar a confirmação na secretaria do Centro de Capacitação Profissional, na Rua Tiá Mello, 25, no bairro São Geraldo, no dia 29 de maio, das 08 às 21 horas.