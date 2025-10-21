O SOMBRA: Tudo sobre a politica na Região dos Lagos nesta terça-feira, dia 21

Arraial do Cabo

A Prefeitura de Arraial do Cabo iniciou, nesta terça-feira (21), no bairro Caiçara, uma nova etapa do levantamento socioambiental que vem sendo conduzido no município. A ação, que seguirá nos dias 22 e 25 de outubro, tem como objetivo atualizar informações sobre as famílias residentes na área e contribuir para o processo de regularização e preservação do território. Inicialmente, a ação é desenvolvida pela Secretaria de Habitação. A partir da primeira semana de novembro, a Secretaria de Desenvolvimento também passará a integrar as atividades de cadastramento. Durante o trabalho de campo, as equipes realizam visitas domiciliares para coletar dados cadastrais, identificar o perfil socioeconômico dos moradores e registrar informações sobre as condições dos imóveis. O levantamento inclui o georreferenciamento completo da região, imóvel a imóvel, com dados sociais e ambientais de cada unidade. A iniciativa faz parte do conjunto de medidas adotadas pela administração municipal para promover soluções equilibradas que conciliem a proteção ambiental com o respeito aos direitos das famílias. Todo o material coletado será encaminhado à Defensoria Pública e servirá de base para o acompanhamento do processo judicial relacionado à área do Parque Estadual da Costa do Sol, sobreposta à Área de Proteção Ambiental (APA) de Massambaba. O levantamento inédito representa um avanço importante para o município, reforçando o compromisso da Prefeitura de Arraial do Cabo com a transparência, a sustentabilidade e a garantia de dignidade às famílias envolvidas.

Araruama

A Prefeitura de Araruama recebeu nesta terça-feira (21) a licença ambiental que autoriza o início da construção de uma nova adutora em Praia Seca. A prefeita Daniela Soares recebeu o superintendente do Instituto Estadual do Ambiente (Inea) da Região dos Lagos, Valdemir Dias, e o diretor da Concessionária Águas de Juturnaíba, Rodrigo Macool, em seu gabinete. O encontro marcou a entrega da licença ambiental à concessionária, que autoriza o início da construção de uma nova adutora em Praia Seca, uma obra que vai reforçar a infraestrutura do sistema de abastecimento no quarto distrito. A intervenção vai garantir mais eficiência no sistema e vai ampliar o fornecimento hídrico dos moradores. O projeto contempla a substituição e modernização de 12 quilômetros de adutora, em duas fases de execução, com diâmetros de 315 mm e 355 mm, contribuindo diretamente para o aumento da segurança hídrica na região. A prefeita Daniela Soares destacou a importância da conquista da licença ambiental e os impactos positivos do projeto para a população. “A obtenção dessa licença marca o início de uma nova etapa para Praia Seca. As obras da nova adutora vão começar nos próximos dias e representam uma grande melhoria na qualidade de vida dos moradores, especialmente durante os períodos de alta temporada, quando a demanda por água aumenta significativamente”, afirmou a prefeita. A conquista reforça o trabalho da Prefeitura em parceria com o Governo do Estado e a Concessionária Águas de Juturnaíba, priorizando investimentos que beneficiam diretamente os moradores. As obras da nova adutora têm previsão de conclusão em 2026 e integram o conjunto de ações da Prefeitura voltadas para o fortalecimento da infraestrutura e melhoria dos serviços públicos em todo o município.

Cabo Frio

A Câmara de Búzios vai flexibilizar o uso do Cartão Corporativo que cada vereador tem direito com limite máximo de R$ 5 mil Reais. E o que prevê Projeto de Lei da Mesa Diretora que tramita na casa. O projeto revoga o parágrafo que restringe o uso do cartão a missão de representação da Câmara ou para tratar de assuntos de interesse do município. O Projeto de Lei também inclui recibos como comprovante de despesa quando se tratar de pagagamento de taxi e similares, hospedagem e estacionamento. A Lei em vigor estabelece que a comprovação deve ser feita por nota fiscal; nota fiscal eletrônica e cupom fiscal. A nova redação permite o uso do cartão corporativo para o pagamento de despesas fora do município, quando em viagem para desempenhar as funções do mandato. A lei em vigor estabelece o uso do cartão somente para o pagamento de despesas de viagem.

Cabo Frio

O prefeito de Cabo Frio, Sérgio Azevedo, o Doutor Serginho, se irritou ontem ao constatar o despejo de entulho sobre o canteiro cental da Avenida Vitor Rocha, altura da Rua José de Dome, na Praia do Siqueira. O prefeito, em vídeo divulgado numa rede social, em que marcou o presidente da COMSERCAF, Jhean Costa, determinando a limpeza da área e o secretário Matheus Aragutti Mônica para verificar a possibilidade de multar o responsável pelo despejo. Ontem mesmo uma máquina retirou o entulho e limpou o canteiro, de acordo com o prefeito, fiscais da secretaria de obras notificaram um dos responsáveis pela despejo. Apesar da indignação do prefeito, a COMSERCAF mantém contrato com a construtora COPAF para remoção de entulhos e material de obras em via pública o valor de pouco mais de R$ 14 milhões de Reais.

Iguaba Grande

Rola nos corredores da prefeitura de Iguaba Grande,l que o ex-vereador Junior Bombeiro anda muito triste pela cidade. Segundo informações, ele teria mandado uma “carta” para o prefeito Fábio do Pastel. O que muitos querem saber é qual seria o conteúdo. O que se sabe é que o Bombeiro não anda muito feliz.

Saquarema

A ex-prefeita Manoela foi homenageada na Câmara pelo vereadores Armando Polat, Júlio César, Carlinho de Deus, Lineken, Fernando Danie, Arindinho. Também estavam o ex-prefeito André Mônica e a atual prefeita de Saquarema, Lucimar Vidal, na plateia estava o ex-vereador Júlio Marinho e o vereador licenciado Nelsinho do Som. A futura pré-candidata a Deputada Federal está com um timaço em Araruama. O plenário estava cheio e todos estavam tentando fotos com Manoela.

São Pedro da Aldeia

O domingo (26/10) será especial para a criançada em São Pedro da Aldeia. A Secretaria Municipal de Esportes e Lazer irá promover um dia de muitas brincadeiras e animação para os pequenos na Praça Hermógenes Freire da Costa (Praça das Águas), das 15h às 20h, em celebração ao mês das crianças. A programação reúne duas iniciativas da pasta, o “Brincando na Praça” e o “Domingo, A Rua é Nossa”. A Prefeitura irá oferecer, de forma gratuita, brinquedos infláveis, pula-pula, recreadores com pintura facial e brincadeiras, além da distribuição de pipoca e algodão doce.