O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta terça-feira, dia 21

Cabo Frio

O prefeito de Cabo Frio, Doutor Serginho, prometeu um novo ordenamento na Praça do Moinho, a principal área de lazer do Peró, já no próximo fim de semana. Ele inspecionou a orla e visitou a praça, alvo de um inquérito prefeita Madgdala Furtado não cumpriu o Termo e a então Ajustamento de Conduta. A luta pelo ordenamento da Praça do Moinho tem mais de dez anos. Na alta temporada, as barracas ocupam as ruas, as calçadas, ponto de ônibus e os acessos à praça. Algumas continuam ocupando o espaço público ao longo do ano, em sua maioria com licenças provisórias. Uns moradores reivindicam, além do ordenamento, um novo projeto e reforma da praça. Os banhistas ainda reclamam de barracas que servem quentinhas e churrasquinhos, com uso de botijões de gás e em pontos fixos.

Búzios

O prefeito de Búzios, Alexandre Martins, reagiu a um comentário do ex-prefeito Mirinho Braga pai do vereador Rafael Braga. Rafael chamou o prefeito de turista e acusou Alexandre de aparecer apenas para gravar vídeo enquanto a cidade vive um verdadeiro caos. O prefeito, visivelmente contrariado, dissse que não cede a chantagens e lembrou que Búzios viveu um período de caos e desordem na época em que o próprio secretário de turismo fez um pronunciamento desaconselhando turistas a visitarem a cidade. Alexandre foi secretário do governo Mirinho. A declaração foi dada pelo então secretário de turismo Isaac Tilinger, morto em 2015. Alexandre, ainda no vídeo, garantiu que está nas ruas enfrentando os problemas herdados de gestões anteriores.

Arraial do Cabo

A Secretaria de aposturas de Arraial do Cabo intensificou as ações de fiscalização da “ Operação Verão” no no fim de semana e registrou mais de 150 irregularidades nas ruas e praias do município. Entre os principais flagrantes estão estão o uso indevido de caixas de som, a falta de autorização para vendedores ambulantes, além do aluguel irregular de mesas e cadeiras nas praias. De acordo com a Secretaria de Posturas, as ações têm como objetivo manter a ordem pública e garantir que todos respeitem as normas.

São Pedro da Aldeia

A Agência Nacional de Petróleo depositou um milhão e novecentos mil reais na conta da prefeitura de São Pedro da Aldeia. O valor é referente a produção de outubro e chega num bom momento. São Pedro é o município que menos recebe na Região dos Lagos.

Araruama

Caiu na conta da prefeitura de Araruama. A Agência Nacional de Petróleo, depositou oito milhões e oitocentos mil reais, referentes a produção de outubro.