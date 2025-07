O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta terça-feira, dia 22

São Pedro da Aldeia

O PROCON de São Pedro da Aldeia inciou ontem o mutirão de negociações de dívidas, na Camara Municipal aldeense. O evento é aberto ao público e segue até sexta-feira, das nove da manhã às quartro e meia da tarde. A iniciativa conta com a participação da ENEL, Prolagos, Santander, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil e Caixa Econômica. A ação tem como objetivo facilitar acordos entre consumidores e credores, promovendo soluções amigáveis para regularização de débitos e evitando a judicialização de conflitos. A iniciativa busca, ainda, oferecer à população a oportunidade de negociar pendências financeiras com diferentes empresas. Hilma da Silva e Cristiane da Silva aproveitaram o primeiro dia do mutirão para negociar a dívida com a concessionária de energia após ter o fornecimento de energia da casa da mãe cortada e e negociar a dívida.

Búzios

O Sombra viu um encontro do empresário Zidane de Búzios, figura conhecida da cidade, com o deputado federal Altineu Cortes, no Condomínio Praia da Ferradurinha, no final de semana. Os dois estavam tão coladinhos que não dava para ouvir o que falava. Um buziano disse que Zidane é muito “labioso”. Que coisa!

Saquarema

O governador do Estado do Rio, Cláudio Castro, e a prefeita de Saquarema, Lucimar Vidal, assinaram, ontem, na Câmara Municpal um Termo de Cooperação Técnica que garante R$ 53 milhões em obras de infraestrutura no bairro Bonsucesso. O investimento, viabilizado por meio da Secretaria de Estado das Cidades, contempla a requalificação de mais de 16 quilômetros de ruas, com intervenções de drenagem, pavimentação e sinalização. O objetivo é melhorar. A prefeita Lucimar Vidal celebrou o início da parceria e ressaltou que as obras atendem uma antiga demanda dos moradores de Bonsucesso. A licitação para contratação das empresas responsáveis pela exécução já está em fase final e o início dos trabalhos está previsto para breve.

Araruama

O ex-prefeito de Araruama, Chiquinho da Educação, se pronunciou ontem pela primeira vez, numa rede social, sobre a acusação de manipular e investir do atentando contra o empresário e suplente de vereador Max Maximiano dos Santos. Chiquinho classificou as acusações do sevidor público Eduardo dos Santos Damas, o Dudu, que esta preso, de falsas, absurdas e infudadas O ex-prefeito disse que jamais teve qualquer envolvimento nem interferiu, direta ou indiretamente nos depotimentos prestados por Dudu às autoridades policiais. As acusações, segundo Chiquinho, são um ataque injusto na tentiva de manchar a trajetória pública dele construída com trabalho e respeito à legalidade. O ex prefeito diz não ter qualquer ligação com o crime e acredita que os envolvidos serão identificados e a verdade restabelecida.

Arraial do Cabo

Vem aí o 1° Festival Gastronômico de costela, torresmo e chopp de Arraial do Cabo. Serão três dias de evento, de sexta-feira (22) a domingo (24) de agosto. O festival acontece no Estádio Municipal Hermes Barcelos, no centro da cidade. O evento terá diversas atrações musicais nacionais e locais, além de estandes variados com o melhor da carne suína para todos os gostos, e claro, aquele chopp bem gelado.

Iguaba Grande

O frio chegou de verdade, e para muitos ele ainda chega sem agasalho, sem cobertor, sem acolhimento. Com uma nova frente fria prevista para esta quinta-feira, o momento de agir é agora! A Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SECASDH) reforça o chamado para a Campanha do Agasalho 2025, que segue até o dia 22 de setembro. O objetivo é claro: levar dignidade e proteção para quem mais precisa neste inverno. O que doar: agasalhos, cobertores, toucas, meias e roupas de frio em bom estado. Quem recebe: pessoas em situação de vulnerabilidade atendidas pelos serviços da assistência social.

Pontos de coleta:

Sede da SECASDH – Estrada do Arrastão das Pedras, 235 – Centro

CRAS Adilson Lessa – Estrada Vereador Adilson Lessa, 846 – Cidade Nova

CRAS Apolo Belizário – Estrada do Arrastão, s/n – Vila Nova

CRAS Maria Oneida – Rua N. Sra. da Conceição, Lt 12, Qd B – Iguaba Pequena

CREAS Oscar Magalhães – Rua Cláudio Barreto da Costa, 56 – Iguabela

Moeda Social Caboclinho – Rua Manoel Fernandes Batista, 79 – Centro

Prefeitura de Iguaba Grande – Rua Paulino Rodrigues de Souza, 3200 – Cidade Nova