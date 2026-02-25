O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta terça-feira, dia 24

Arraial do Cabo

O prefeito Marcelo Magno de Arraial do Cabo criou a passagem a R$ 2 reais. No Cabo, como falam os Cabistas, tudo é motivo de muita festa e já estão chamando o moço de Magnífico. Vai pegar o nome.

Iguaba Grande

Na manhã desta terça-feira (24), a secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, em parceria com a secretaria de Pesca, realizou uma ação muito importante na Colônia de Pescadores Z-29, com o objetivo de recadastrar os pescadores no CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal). A atualização ou inclusão no CadÚnico é um passo essencial para que as famílias possam ter acesso aos diversos benefícios sociais, inclusive aqueles ligados ao período de defeso — quando a pesca é temporariamente suspensa, para garantir a preservação das espécies e o equilíbrio ambiental da lagoa. Durante a ação, foram conferidos e atualizados os dados dos pescadores, garantindo que todos estejam com suas informações regularizadas e possam assegurar seus direitos, como o Seguro-Defeso, benefício que garante renda durante o período em que a atividade pesqueira fica interrompida. A iniciativa reforça o compromisso da gestão com a cidadania, a inclusão social e a valorização da pesca artesanal, atividade fundamental para a economia e a identidade da nossa comunidade.

Búzios

O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (GAECO/MPRJ) denunciou à Justiça a ex-vereadora de Armação dos Búzios Gladys Pereira Rodrigues da Costa e outras três pessoas pelos crimes de associação criminosa e peculato. A acusação decorre de investigação própria do Ministério Público que apurou um esquema de “rachadinha”, com desvio de recursos públicos praticado na Câmara Municipal de Búzios entre 2017 e 2020. A pedido do MPRJ, a Justiça deferiu um mandado de prisão e um de busca e apreensão contra a ex-vereadora, cumpridos nesta terça-feira (24/02) por promotores do GAECO/MPRJ e agentes da Coordenadoria de Segurança e Inteligência (CSI/MPRJ), no município da Região dos Lagos.

Cabo Frio

O vice-prefeito de Cabo Frio, o ex-vereador Miguel Alencar comprou quase duas toneladas-foram 1.920 quilos de álcool em gel. Para efeito de comparação, a Câmara de Curitiba, que tem 38 vereadores (Cabo Frio tem 17), desembolsou R$ 8 mil na compra de 400 quilos de álcool em gel. Os pagamentos foram direcionados a cinco empresas, das quais quatro encerraram as atividades com o fim do mandato de Miguel. Entre elas está a Rayssa Fernandes Martins, que emitiu notas fiscais no valor de R$ 208 mil pela venda de 1.440 quilos de álcool em gel. A Receita Federal, a firma informa como atividade principal a organização de feiras, congressos, exposições e festas.

Araruama

Um raio caiu na rodoviária de Araruama e atingiu uma mulher que estava no ponto aguardando o ônibus, ontem a tarde, durante temporal que atingiu a região. Segundo informações, ao perceber a chuva intensa e os fortes trovões, a vítima se abrigou sob a marquise do terminal. Populares que estavam na área acionaram o Corpo de Bombeiros e a Guarda para prestar socorro.

São Pedro da Aldeia

Uma dona de casa espera há mais de um mês por uma endoscopia para a filha em São Pedro da Aldeia. A criança engoliu uma moeda e, desde então, a mãe vive uma humilhante peregrinação entre a UPA e a Secretaria de Saúde em busca de ajuda mas não encontra socorro. O descaso e o desprezo pela vida por parte do governo aldeense e da secretaria de saúde não param por aí. Em vídeo numa rede social, aos prantos, a dona de casa revela uma face ainda mais perversa da saúde pública aldeense.