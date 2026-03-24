O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta terça-feira, dia 24



Arraial do Cabo

O tradicinal Festival da Lula, um dos maiores eventos do Calendário Anual cabista, vai marcar o feriado prolongado da Semana Santa em Arraial do Cabo. A cantora MaLu, destaque no pagode, abre a programaçao musical. Os Garotin é a atração de sábado. O festival acontece entre os dias 2 e 5 de abril, e promete movimentar a cidade com uma programação diversificada, reunindo música, cultura e gastronomia. O evento contará com apresentações de artistas nacionais, talentos locais e DJs, além de mais de 80 pratos elaborados por chefs, tendo como um dos destaques a tradicional lula do Cabo.

São Pedro da Aldeia

A Prefeitura de São Pedro da Aldeia vai realizar, neste sábado (28/03), o Dia D de Vacinação contra a Gripe (Influenza). A mobilização ocorrerá em todas as unidades de saúde do município, das 8h às 17h. As exceções são as ESF Parque Arruda, ESF Recanto das Orquídeas, UBS Retiro e UBS Três Vendas, que funcionarão em horário reduzido, das 8h às 13h. Para se imunizar, é necessário apresentar documento de identificação, o cartão do SUS ou CPF, além da Caderneta de Vacinação.

Iguaba Grande

O prefeito de Iguaba Grande, Fabio Costa, o Fabinho, anunciou, em vídeo divulgado numa rede social, a Iberação, pelo governo do Estado de recursos da ordem R$ 20 milhões de Reais para construção do primeiro Hospital público do município. A Resolução da Secretaria de Estado de Saúde, publicada no Diário Oficial estabelece que os recursos serão repassados ao município em três parcelas, sendo a primeira de R$ 8 milhões e as demais de R$ 6 milhões de Reais cada, entretanto, de acordo com a resolução, havendo disponibilidade financeira o repasse será integral. O hospital será construído em um terreno próximo ao CIEP, com o objetivo de oferecer atendimento 24 horas e serviços de maior qualidade. Segundo o prefeito, o hospital representa um dos maiores projetos da história do município e promete transformar o atendimento de saúde na cidade, trazendo mais estrutura e dignidade para a população.

Araruama

A Prefeitura de Araruama, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, segue intensificando as ações de promoção à saúde e prevenção de doenças, com a oferta de tratamento gratuito para pessoas que desejam parar de fumar. A iniciativa integra o Programa de Tabagismo, desenvolvido pela equipe da Saúde Coletiva do município. No programa, os usuários contam com acompanhamento multiprofissional e orientação contínua durante todo o processo de cessação do tabagismo. De acordo com a coordenadora do programa, Ingrid Costa, o atendimento é estruturado e humanizado. “O usuário vem até a Saúde Coletiva e é acompanhado pelo psicólogo, participando de sessões estruturadas. São quatro encontros iniciais, em que ele fala sobre as dificuldades para parar de fumar. As reuniões acontecem toda sexta-feira e o profissional segue acompanhando o paciente até a alta, o que geralmente leva em torno de um ano”, explicou. A coordenadora também reforça que o serviço está disponível para toda a população. “Você, tabagista, que tem o desejo de parar de fumar, venha até a Saúde Coletiva. Nosso endereço fica no prédio Delfim de Carvalho, no terceiro andar. Temos uma infraestrutura com enfermeiros, psicólogos e assistentes sociais preparados para ajudar nesse processo”, destacou. Os resultados do programa podem ser observados nos relatos dos próprios participantes. Sandro Souza celebrou a conquista de abandonar o cigarro. “É uma conquista muito grande para mim, para minha família e para os amigos que torceram por essa oportunidade. Não foram dias fáceis, mas através do programa e do grupo eu consegui essa vitória”, afirmou. Carlos Domício também ressaltou a importância do acompanhamento profissional e da persistência. “Eu fumava dois maços de cigarro por dia. Passei por uma luta interna para conseguir parar, com tentativas e recaídas, mas nunca desisti. Com a ajuda da psicóloga, comecei a perceber as mudanças no meu corpo e isso me dava mais força. Hoje estou há dois anos e meio sem fumar”, relatou.

Cabo Frio

A tradicional procissão de Ramos abre, no domingo, a Semana Santa em Cabo Frio. A procissão sai da Igreja de Nossa Senhora dos Anjos, em direção a Matriz Auxiliar. A programação da Semana Santa na cidade incluiu a encenação da Paixão de Cristo na Sexta-Feira Santa. Uma série de procissões vão recordar a Crucificação, Morte e Ressurreição de Cristo, entre elas, a procissão das Sete Dores de Maria, na terça-feira; e a do fogaréu, na missa que lembra a prisão de Cristo. A Santa Missa đa Ceia do Senhor, acontece na quinta, seguida de Vigília até às seis da manha.A encenação da Paixão, na sexta-Feira Santa, sera nove da noite, no Largo Santo Antônio. A programação da Sexta-Feira da Paixão começa às nove da manhã, com a Procissão do Encontro. A Procissão do Senhor Morto será realizada às cinco e meia da tarde. A procissão da Ressureição será no sábado às sete da noite.

Saquarema

A Secretaria Municipal de Saúde de Saquarema propmove neste sábado o Dia D de vacinação contra à gripe. O obietivo da mobilização é ampliar a cobertura vacinal para evitar complicações e internações causadas pelo virus da gripe. A campanha contempla diversos grupos prioritarios, como gestantes, puerperas, idosos com 6U anos ou mais, crianças de 6 meses a menores de 6 anos, trabalhadores da saúde, professores, pessoas com doenças crônicas, pessoas com deficiência permanente, além de profissionais de diferentes setores e populações em situação de maior vulnerabilidade social. Para facilitar ao máximo, a vacinação estará disponível em todas as Estratégias de Saúde da Família do município. Isso inclui os postos de bairros como Bacaxá, Barra Nova, Jaconé, Sampaio Corrêa, Rio d’Areia, Vilatur e Bonsucesșo, das nove às quatro da tarde garantindo que ninguém precise ir muito longe de casa. A exceção é a UBS de Engenho Grande, onde o atendimento ocorre de nove ao meio dia.

Búzios

O Ministério Público deflagrou, nesta terça-feira a “Operação Bola Fora” para o cumprimento de quatro mandados de busca e apreensão contra investigados pela pratica de crimes contra a Administração Pública, no âmbito de uma contratação de materiais esportivos pela Secretaria Municipal de Educação de Búzios. A investigação reúne indícios de associação criminosa, fraude em licitação, contratação ilegal e corrupção passiva, envolvendo agentes públicos e particulares. Os mandados são cumpridos em endereços em Búzios e em São Paulo.