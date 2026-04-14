O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta terça-feira, dia 14

Araruama

“Fomos a uma consulta de rotina e o médico que nos atendeu no PAM salvou a vida do meu marido”, revela paciente. Um atendimento de rotina no Posto de Atendimento Médico (PAM) de Araruama se transformou em um episódio decisivo na vida do senhor Noel dos Santos Pereira. O diagnóstico atento e a rápida atuação da equipe de saúde foram fundamentais para identificar uma condição grave e garantir o encaminhamento imediato para o tratamento adequado. Dona Marisa da Costa Pereira resumiu a experiência marcante vivida por ela e o marido durante o atendimento na unidade de saúde. “Fomos a uma consulta de rotina e o médico que nos atendeu no PAM salvou a vida do meu marido. Diante dos resultados dos exames, o cardiologista providenciou a internação e cuidou da transferência quando percebeu que ele necessitava de uma cirurgia. O Dr. Lucas Souto foi um anjo que apareceu na nossa vida. Graças a ele e a toda equipe que nos atendeu, meu marido hoje está bem”, contou dona Marisa, emocionada. O relato com o desfecho feliz começou há alguns meses, quando o casal procurou o PAM para uma consulta com um cardiologista. Durante a avaliação, mesmo sendo de rotina, o profissional identificou sinais de alerta no quadro clínico do paciente. Após solicitar uma série de exames, foi constatada uma bradicardia (arritmia caracterizada por batimentos cardíacos muito baixos), condição que exigia intervenção imediata. No último sábado (11), durante o mutirão realizado no PAM, o casal retornou à unidade para dar continuidade ao acompanhamento, reforçando a confiança no atendimento recebido. Já com o marcapasso no peito e totalmente recuperado, o senhor Noel expressou sua gratidão pelo atendimento que salvou a sua vida. “Sou muito grato a toda a equipe do PAM”, disse o paciente. A história evidencia a importância de um atendimento atento, resolutivo e humanizado na rede municipal de saúde. A atuação ágil da equipe foi essencial para garantir diagnóstico, encaminhamento e tratamento em tempo oportuno.

Iguaba Grande

Iguaba Grande ganhou, ontem, a primeira Agência Regional do Trabalho do município. A iniciativa foi formalizada por meio do Acordo de Cooperação Técnica e resulta de uma parceria entre o Governo Municipal e a Superintendência Regional do Trabalho no Estado do Rio. A prefeitura disponibiliza o espaço fisico e dois servidores municipais para atendimento, enquanto a Superintendência contribui com servidores federais, equipamentos e o custeio operacional da unidade. A nova agência oferece diversos serviços à população, entre eles, orientação e concessão do Seguro-Desemprego e do Abono Salarial (PIS). Os trabalhadores também terão suporte à Carteira de Trabalho Digital e ao Registro Profissional; acesso aos sistemas Empregador Web e CAGED, com foco no atendimento as empresas locais. A agencia acaba com a necessidade de deslocamento dos moradores para cidades vizinhas em busca de atendimento federal.

São Pedro da Aldeia

As passagens dos ônibus municipais de São Pedro da Aldeia vão ficar mais caras a partir da próxima segunda-feira. A tarifa do passará dos atuais R$ 2 Reais e 50 Centavos para R$ 3 Reais. O novo valor considera a inflação acumulada no período. O reajuste ocorre após um longo período sem atualização.

Arraial do Cabo

Em celebração ao Mês Internacional da Dança, a Secretaria de Cultura e Economia Criativa de Arraial do Cabo promove aulões gratuitos e abertos ao público na Praça Victorino Carriço, a praça do Sindicato. Oș aulões acontecem hoje e quinta-feira, das sete às oito da noite, reunindo diferentes estilos para todos os gostos. Entre os ritmos estão dança de salão, charme, dança do ventre, dança afro e aulas de ritmos. A iniciativa é uma ótima oportunidade para quem deseja conhecer novas modalidades, se movimentar e aproveitar momentos de lazer ao ar livre, com muita música e energia. A programação continua nos dias 23 e 24 quando o município realizará a Primeira Mostra Regional de Dança de Arraial do Cabo, no Centro Cultural Manoel Camargo no Centro da cidade. O objetivo do evento é ampliar as ações culturais e valorizar os talentos locais e da região.

Cabo Frio

O médico, Dr. Paulo César, vai se lançar pré-candidato a deputado, mas não falou se é estadual ou federal.Vamos aguardar seu pronunciamento em breve.

Saquarema

Saquarema vai ferver em maio. Três grandes shows sertanejos foram anunciados para a festa “Saquarema Country Fest”. Murilo Huff, Xand Avião e Natanzinho Lima vai agitar tudo.