O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta terça-feira, dia 24

Búzios

O primeiro fim de semana do Degusta Búzios 2026, maior festival gastronômico da Região dos Lagos, foi marcado por grande participação de público e resultados expressivos para a economia do município. Mais de 55 mil pratos foram comercializados entre sexta-feira (31) e domingo (2), gerando movimentação direta estimada em quase R$ 2 milhões.

Cabo Frio

A 19ª Corrida da Padroeira de Cabo Frio (Nossa Senhora da Assunção) será realizada no dia 9 de agosto de 2026, com largada às 07h30 na Praça Porto Rocha, no Centro da cidade. O evento é organizado pela Paróquia de Nossa Senhora da Assunção.

Araruama

A contagem regressiva para a 5ª edição da Feira Literária de Araruama (FLA Araru) já começou. Entre os dias 14 e 17 de agosto, a Praça Antônio Raposo será palco da maior feira literária da Região dos Lagos, reunindo escritores, leitores, estudantes, educadores e famílias em uma programação gratuita que promete transformar a cidade em um grande espaço de conhecimento, imaginação e cultura. Com o tema “A Construção do Ser: Um Mergulho no Oceano da Literatura”, o evento, promovido pela Prefeitura de Araruama, oferecerá atividades das 9h às 21h, com atrações para todas as idades.

Saquarema

Nos dias 15 e 16 de agosto, acontece o 5º Praia Rock Chopper MC, um grande encontro que reúne motociclistas, motoclubes, amantes do rock e famílias em um fim de semana de muita música, confraternização e cultura biker. Com bandas de rock ao vivo, exposição de motocicletas, área gastronômica, estandes temáticos e um ambiente de integração, o evento promete movimentar a cidade e celebrar a paixão pelas estradas e pelo rock’n’roll.

Arraial do Cabo

Quarenta e quatro guardas municipais de diferentes grupamentos da Secretaria de Segurança Pública de Arraial do Cabo participaram, nesta segunda-feira (3), de uma capacitação voltada ao atendimento e à proteção da população LGBTI+. O treinamento foi realizado pelo Centro de Cidadania da Baixada Litorânea I e II, do programa Rio Sem LGBTIfobia, no espaço do antigo cinema, e contou com palestras ministradas pela psicóloga Eliza Rodrigues e pela advogada Dra. Melissa Monteiro, integrantes da equipe do Centro de Cidadania. A ação também contou com a presença de Rafael Martins, Presidente do grupo Arraial Free e Théo Silveira Coordenador de Participação Social do Rio sem LGBTIFOBIA. Durante o encontro, os agentes recebera orientações sobre as normas que garantem direitos à população LGBTI+, além de informações sobre as diferentes siglas e conceitos relacionados à diversidade sexual e de gênero. A proposta foi ampliar o conhecimento dos profissionais que atuam diretamente nas ruas, fortalecendo uma abordagem baseada no respeito, na informação e na garantia de direitos. O Centro de Cidadania LGBTI+ de Arraial do Cabo funciona na Rua Bernardino Vianna, nº 108, sala 1, na Praia Grande, no mesmo prédio da Secretaria de Desenvolvimento Social. O espaço oferece atendimento multidisciplinar com assistente social, psicóloga e advogado.

Iguaba Grande

O grande encerramento do Iguaba Wine & Jazz acontece neste domingo (9), com uma programação especial para fechar o festival em grande estilo! As atividades começam ao meio-dia.

São Pedro da Aldeia

A Secretaria Municipal de Saúde publicou, nesta segunda-feira (03/08), o resultado preliminar do Processo Seletivo Simplificado destinado à contratação temporária de profissionais para atuação na rede municipal de saúde. Os interessados que desejarem interpor recurso contra o resultado preliminar deverão realizar o procedimento nesta terça-feira (04/08), das 9h às 16h, na sede da Secretaria Municipal de Saúde, localizada na Rua Antônio Benedito Siqueira, nº 387, Centro.