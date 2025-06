O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta terça-feira, dia 24

Arraial do Cabo

A Subsecretaria de Cultura de Arraial do Cabo convida toda a sociedade civil para participar da Audiência Pública que discutirá a aplicação dos recursos do 2º Ciclo da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB). O encontro será realizado no dia 26 de junho de 2025 (quinta-feira), às 18h, no auditório do Centro Educacional e Cultural Manoel Camargo, e tem como objetivo promover a escuta ativa da população, dialogar com artistas, produtores culturais, coletivos e representantes da sociedade sobre as diretrizes e prioridades para o uso dos recursos destinados ao fomento da cultura no município. A participação da comunidade é fundamental para garantir uma gestão democrática, transparente e efetiva da política cultural. Venha fazer parte desse momento.

Araruama

A Prefeitura de Araruama deu início, nesta semana às pré-conferências municipais de Assistência Social. As atividades começaram ontem pelo CRAS do bairro Mutirão, e seguem hoje, às 9h, no CRAS do distrito de São Vicente, e às 14h, no CRAS do Outeiro. As ações continuam durante toda a semana em outras localidades, com o objetivo de mobilizar e preparar a população para a 13ª Conferência Municipal de Assistência Social, que será realizada nos dias 8 e 9 de julho. As pré-conferências funcionam como o pontapé inicial para a construção coletiva de propostas que serão debatidas durante a conferência principal. Além de orientar os usuários dos serviços socioassistenciais, os encontros já estão colhendo sugestões da comunidade. As Conferências Municipais são obrigatórias e fazem parte do processo de participação popular e controle social da política de assistência social. Elas devem acontecer a cada dois ou quatro anos, conforme estabelecido pelo Conselho Municipal de Assistência Social (COMASO). A etapa municipal é também preparatória para as conferências estadual e nacional, onde as propostas levantadas em Araruama poderão ganhar visibilidade e influenciar políticas públicas em todo o país. Este ano, a 13ª Conferência Municipal de Assistência Social tem como tema “20 anos do Sistema Único de Assistência Social: Construção, Proteção Social e Resistência”, e será realizada em dois dias: no dia 8 de julho, no Teatro Municipal, das 13h às 18h; e no dia 9 de julho, no Centro de Convenções, das 9h às 17h. O evento é aberto ao público e todos podem participar. Promovida pelo Conselho Municipal de Assistência Social de Araruama, em parceria com a Secretaria de Política Social (SEPOL), a conferência é um importante espaço de escuta, reflexão e construção de políticas públicas. É uma oportunidade fundamental para que os cidadãos contribuam com propostas que realmente dialogam com as necessidades do município. As pré-conferências nos CRAS cumprem um papel estratégico de preparar e informar a população, para que ela chegue à conferência principal já mobilizada, consciente e pronta para exercer sua cidadania. Durante os encontros preparatórios e na conferência, serão discutidas propostas voltadas a temas como: população em situação de rua, atendimento ao idoso, combate ao trabalho infantil, enfrentamento à violência contra a mulher, a proposta de implantação de um restaurante popular e da ampliação do programa Café do Trabalhador, já presente em cinco localidades. O evento reúne gestores, trabalhadores do SUAS, representantes da sociedade civil e usuários, com o propósito de avaliar e propor melhorias para uma assistência social mais justa, democrática e transformadora.

Búzios

A cidade de Armação dos Búzios realiza nesta quinta-feira, 26 de junho, das 8h às 17h, a 12ª Conferência Municipal de Assistência Social, na Escola de Artes e Ofícios Zanine, no Centro (ao lado da Prefeitura). O evento é promovido pelo Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS), em parceria com a Prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda, e traz como tema: “20 anos do SUAS: construção, proteção social e resistência”. A conferência é um espaço democrático de participação e diálogo, onde a população, os trabalhadores do SUAS e a sociedade civil contribuem diretamente para o fortalecimento da política pública de Assistência Social no município. Para a presidente do CMAS, Erika Valle, a conferência é uma oportunidade de fortalecer a escuta e a representatividade da sociedade civil. “É o momento de avaliarmos as políticas públicas e construirmos, de forma coletiva, caminhos mais justos e eficazes para quem mais precisa. A conferência amplia vozes e reafirma direitos”.

Iguaba Grande

A Prefeitura de Iguaba Grande, por meio da secretaria de Desenvolvimento Econômico e Urbano, acaba de abrir inscrição para os novos cursos profissionalizantes gratuitos voltados à capacitação de moradores e ao incentivo ao empreendedorismo de Iguaba Grande. Os interessados podem realizar a matrícula até o dia 27 de junho. Nesta fase serão oferecidas 15 vagas para cada modalidade, abrangendo diferentes áreas práticas com instrutores reconhecidos em suas especialidades. Entre as opções estão os cursos de Confeitaria para Iniciantes, Unhas e Fibra de Vidro, Confecção de Bolsas e Salgados Assados. As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas através do link: https://docs.google.com/forms/d/18We5QjNX5m5Q1mGAp0CnkJx48pd49BzKhaYdSfD48u8/edit

Saquarema

Saquarema continua off, mas a expectativa é que nesta quarta-feira as ondas em Itaúna atinjam até três metros e meio. A previsão é que quinta-feira seja um dos melhores dias da janela da competição com ondas entre um metro e meio de dois metros. A próxima chamada está marcada para amanhã às sete e quinze da manhã. Quando as condições melhorarem e a competição for retomada, a fase eliminatória masculina começara com o surfista número um do ranking, o sul africano Jordy Smith contra o wildcard do evento, o brasileiro Gabriel Klaussner. A briga para seguir na competição terá ainda Yago Dora e Peterson Crisanto num duelo verde e amarelo. O Saquaremense João Chiança, o Chumbinho, enfrentando o americano Grithin Colapinto. Alejo Muniz encarando o japonês Kanoa Igarashi.

Cabo Frio

Empresários do trade turístico vão aproveitar a visita do governador em exercício, Rodrigo Bacelar, a Cabo Frio nesta quarta-feira para pedir a pavimentação da Estrada do Nelore, que interliga Arraial do Cabo, Cabo Frio e Búzios.A obra é uma uma antiga reivindicação do trade turístico. Em meio ao caos dos engarrafamentos no verão e nos feriados a pavimentação da Estrada do Nelore, voltou a ser cobrada pelo trade turístico e pelo Conselho de Desenvolvimento do Turismo da Costa do Sol (Condetur). Com dois quilômetros e meio de extensão, a rodovia estadual, integrante da RJ-102, começa na Avenida Wilson Mendes, junto a Lagoa de Araruama, e termina na Estrada do Guriri.

São Pedro da Aldeia

Quem está em busca de uma oportunidade de trabalho deve ficar atento. O Centro de Atendimento do Trabalhador da Prefeitura de São Pedro da Aldeia dará suporte a mais uma etapa do processo seletivo que oferece vagas para o novo supermercado grupo Carone que sera inaugurado no Campo Redondo. Serão oferecidas vagas de emprego para a área operacional. Os interessados devem comparecer ao Horto Escola Artesanal, no Balneário, na próxima sexta-feira, das oito da manhã às três da tarde. Serão distribuídas 100 senhas, a partir das oito e meia, por ordem de chegada. É obrigatório o comparecimento com o curriculo impresso, um documento com foto e a carteira de trabalho. Os candidatos devem ter mais de 18 anos de idade e o ensino fundamental completo. A análise final curricular será feita pela empresa, mediante processo interno e de acordo com as necessidades e diretrizes.