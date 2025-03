O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta terça-feira, dia 25

Búzios

O prefeito de Búzios, Alexandre Martins, sancionou o projeto de lei que anista contribuintes de Búzios em atraso com pagamento de débitos tributários. Os inadimplentes tem prazo de noventa dias para quitar as dívidas com redução de juros e multas em percentuais que variam de 50% a 100%. O contribuinte que optar pelo pagamento do débito a vista ou em até 24 parcelas terá redução de 100% sobre juros e multas. Para parcelamentos entre 25 e 36 parcelas, a redução será de 75%, e para pagamentos em até 48 parcelas, o benefício será de 50% sobre os acréscimos adicionais. O benefício também se estende a créditos tributários e não tributários como multas administrativas, e até mesmo subsídios provenientes de obras e infrações no municí-p1o. O projeto estabelece o valor mínimo das parcelas em 20 UPPM para pessoa física e 50 UPFM para jurídica.

Saquarema

Pelo quinto ano consecutivo a Praia de Itaúna, na região dos Lagos do Rio de Janeiro, será palco do REMA WSL Saquarema Surf Festival, entre os dias 12 e 20 de abril. Apresentado pela Prefeitura de Saquarema e realizado pela 213 Sports/V3A, em memória a Léo Neves, o maior evento de cultura do surfe à beira mar da América do Sul chega com novidades e deu origem ao REMA (Rua, Esporte, Mar e Arte). Mais que um festival, é um grande encontro do estilo de vida ao ar livre. Nascido do surfe, incorporou também o skate e a música. O evento dará largada para o primeiro QS com pontuação máxima de 6.000 pontos da temporada 2025/2026 e terá três competições válidas pelos rankings regionais da World Surf League South America: Qualifying Series, Pro Junior e Longboard Pro, nas categorias masculina e feminina, e com o princípio de igualdade na premiação para homens e mulheres.

Cabo Frio

O prefeito de Cabo Frio, Sergio Azevedo, o Doutor Serginho, disse ontem, numa rede social vai deixar a “bruxa do calor” bem longe e vai garantir que os alunos da rede municipal estudem com dignidade e os professores tenham as melhores condições de trabalho. O prefeito informou que já determinou que o secretário de Educação, Alfedo Gonçalves, compre novos aparelhos de ar-condicionado e garantiu que vai climatizar todas as salas de aula da rede. Além da climatização, Serginho disse que já iniciou o planejamento de um cinturão de reformas em todas as escolas de Cabo Frio. O prefeito visitou uma escola onde constatou que, apesar do ar-condiconado na sala, o aparelho não funciona por falta de carga elétrica, problema de responsabilidade da ENEL. Hoje alunos realizam um ato, marcado para as três da tarde, em frente a prefeitura, para cobrar do governo climatização das escolas e passe livre ilimitado.

São Pedro da Aldeia

O presidente da Câmara de São Pedro da Aldeia, Jean Pierre, vai ser reeleito a presidência da Câmara novamente. Pierre, desta vez, vai contar com os votos de todos os seus pares. Pelo menos é o que indica o momento. Tudo porque Marcio Soares e Paulo Santana não deverão concorrer a eleição.

Arraial do Cabo

O Coral Marearte, de Arraial do Cabo, está com inscrições abertas para novos integrantes. Os selecionados terão a oportunidade de participar de apresentações especiais, incluindo uma viagem ao Uruguai em novembro de 2025 para um grande encontro de corais. Além dessa experiência internacional, o grupo também realiza outras viagens e apresentações ao longo do ano, proporcionando momentos inesquecíveis para seus membros. As vagas são limitadas, e os interessados devem entrar em contato pelo telefone (22) 99819-6159 para mais informações. Não perca a chance de fazer parte dessa grande família musical!

Iguaba Grande

A secretaria de Saúde, em parceria com a Secretaria de Educação, está promovendo a Campanha de Vacinação nas escolas da rede municipal, para garantir que a carteira de vacinação de todos os alunos esteja atualizada. A vacinação é essencial para proteger a saúde de nossas crianças e adolescentes! É importante que os responsáveis acompanhem de perto o processo. Os interessados devem estar presentes na escola no dia e horário agendados para a vacinação. Fique atento! Os alunos receberam um bilhete, com a data e o horário em que a equipe de saúde estará na escola. Não perca essa oportunidade! Quem pode vacinar? Crianças a partir de 6 meses (Creche I) até adolescentes de 15 anos (9º ano). O que levar? Caderneta de vacinação, Documento de identificação do responsável, Cartão do SUS ou CPF do aluno.