O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta terça-feira, dia 25

Araruama

A Ouvidoria da Prefeitura de Araruama marcou presença no IV Encontro Regional de Ouvidores do Estado do Rio de Janeiro e no II Seminário de Ouvidorias Públicas, ambos realizados no dia 19, em Macaé. O evento reuniu representantes de 21 ouvidorias de todo o Estado, fortalecendo o diálogo e ampliando o debate sobre boas práticas na escuta ativa do cidadão. Integrado às atividades do Novembro Negro, o evento também aprofundou discussões sobre desigualdades raciais e o papel das ouvidorias na promoção dos Direitos Humanos, destacando a importância da atuação antirracista no serviço público. A programação contou com palestras sobre governança e proteção institucional, mecanismos de controle e enfrentamento às desigualdades estruturais, reforçando que o combate ao racismo e outras formas de discriminação deve ser parte integrante da atuação das ouvidorias. O encontro também evidenciou a importância do fortalecimento das redes de cooperação, especialmente para os profissionais do interior, que muitas vezes enfrentam barreiras no acesso à capacitação. Representante de Araruama, a ouvidora Regina Helena Costa destacou a relevância do encontro para o aperfeiçoamento do trabalho desenvolvido no município. “Participar deste evento foi uma oportunidade valiosa de ampliar conhecimentos, trocar experiências e fortalecer nosso compromisso com uma ouvidoria cada vez mais acolhedora, eficiente e orientada à defesa dos direitos do cidadão”, ressaltou Regina.

Arraial do Cabo

Arraial do Cabo alcançou 100% de ocupação durante o feriadão da Consciência Negra, com grande circulação de visitantes e forte impacto econômico em toda a cadeia do turismo. As praias permaneceram cheias ao longo dos últimos dias, enquanto hotéis, pousadas, restaurantes, passeios náuticos, terrestres e o comércio em geral registraram alta demanda. A região central registrou movimentação elevada, assim como os distritos de Monte Alto e Figueira. Locais como a Ponta da Acaíra e a Praia Lagunar do Caiçara – certificada com a Bandeira Azul -, e toda a extensão da Praia de Massambaba em Monte Alto e Figueira foram destaques nesse sentido. Além da natureza exuberante, a cidade ofereceu uma programação especial para moradores e turistas. O Festival Ubuntu, promovido pela Secretaria de Cultura, movimentou a Praça Victorino Carriço com três grandes atrações: Santo Samba, na quinta-feira (20), Dia da Consciência Negra; Luciana Mello, na sexta (21); e Mart’nália, no sábado (22). Mas não parou por aí. No mesmo sábado, a edição especial de 2 anos da Feira da Massambaba agitou o distrito de Monte Alto, com atrações como os grupos Clareou e Balacobaco, além da incrível Brunna Oliveira. O secretário de Turismo, Júnior Chuchu, ressaltou o saldo positivo. “Tivemos 100% de ocupação e um feriado de grande movimentação em Arraial do Cabo. A programação cultural atraiu moradores e visitantes, impulsionando o comércio e fortalecendo toda a cadeia econômica do turismo. Foi um período muito positivo para a cidade”, declarou.

Saquarema

Dezembro vem ai com muita arte, cultura e diversão em Saquarema! Confira a nossa Programação Cultural com espetáculos, exposições, oficinas, lançamentos de livros, mostras e muito mais. Locais: Casa de Cultura Walmir Ayala e Teatro Mário Lago. Arraste para o lado e confira a agenda do mês de dezembro completa.

Iguaba Grande

A tradicional Corrida da Padroeira já tem data marcada e promete movimentar Iguaba Grande no próximo dia 07 de dezembro, em homenagem a Nossa Senhora da Conceição, Padroeira do Município. O evento, que já se tornou tradicional na cidade, promete reunir atletas, moradores e visitantes em uma celebração que une fé, saúde e integração comunitária. As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas por meio do formulário disponível nas redes sociais da prefeitura. Para participar, basta preencher os dados solicitados e contribuir com a doação de 2 kg de alimento não perecível que deverão ser entregues na retirada do Kit. As vagas são limitadas e a expectativa é de grande procura, como ocorre todos os anos.

São Pedro da Aldeia

A Patrulha Maria da Penha completa 3 anos levando proteção, acolhimento e a chance real de recomeço para mulheres de São Pedro da Aldeia. Mais de 3 mil atendimentos já foram realizados pelo grupamento da Guarda Civil Municipal, que se tornou um apoio essencial no enfrentamento à violência. Para marcar a data, a Secretaria de Segurança e Ordem Pública realiza um evento gratuito, aberto à população: Nesta terça-feira (25/11), às 9h, na Don Leal Eventos (Av. Getúlio Vargas, nº 299 – próximo à Capela Municipal). A programação inclui palestras com especialistas, informações sobre políticas de proteção, participação de autoridades, orientações sobre monitoramento eletrônico, momentos motivacionais e sorteio de brindes.

Búzios

O projeto do Mirante do Pai Vitório, em Búzios, e os impactos do turismo no Mangue das Pedras ao meio ambiente e à Comunidade Quilombola da Rasa e às marisqueiras, além do tombamento de sítios históricos serão os temas da reunião pública convocada pelo Ministério Público Federal em Búzios. O encontro está marcado par aa próxima quinta-feira, às seis e meia da tarde na Escola Professora Cilea Maria Barreto, na Rasa no âmbito do procedimento administrativo que acompanha questões ambientais e relativas às comunidades tradicionais na região do Mangue das Pedras. Foram convidados para a reunião os representantes da Prefeitura, do Instituto Estadual do Meio Ambiente, INEA, e do IPHAN, além da Comunidade Quilombola da Rasa é das Marisqueiras. O MPF também solicitou que informe as medidas para iniciar o procedimento de tombamento dos caminhos dos escravos no Morro do Pai Vitório.

Cabo Frio

A Feira + Forte movimentou mais de R$ 10 milhões de Reais na economia de Cabo Frio, segundo balanço divulgado ontem pela Associação Luta Pelo Comércio. O maior evento de negócios e descontos da Região dos Lagos superou expectativas e já projeta uma edição ainda mais robusta para 2026. “Ao todo, mais de 20 mil pessoas passaram pelos dos pavilhões e áreas externas do evento. Embora o número tenha sido menor do que o esperado, os resultados em termos de negócios superaram as expectativas entre vendas, contratação de fornecedores e serviços”. O Presidente da Associação Luta Pelo Comércio Wagner Lucas Oliveros celebrou os resultados elembrou que a Feira + Forte não se limita a vender: ela conecta, forma parcerias, amplia oportunidades e fortalece quem produz aqui. Wagner adiantou que já está estruturando a próxima edição, com ações que ampliem ainda mais o impacto social e econômico para Cabo Frio.