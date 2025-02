O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta terça-feira, dia 25

Cabo Frio

O prefeito de Cabo Frio, Sérgio Azevedo, Doutor Serginho, estabeleceu, através de decreto publicado na edição de ontem do Diário Oficial Eletrônico, o horário de funcionamento do comércio ambulante e das barracas de Cabo Frio nos dias de carnaval. Os ambulantes e barracas nas praias poderão atuar até as seis da tarde. Os ambulantes com cadastro temporário para o carnaval, das quatro da tarde às duas da madrugada. Quiosques de vidro na orla até as duas da madrugada. O decreto também permite o pernoite das barracas nas praias e de food trucks nas praças, ruas e avenidas entre sexta e terça-feira de Carnaval. Serginho, em outro decreto, estabelece a interdição total la orla, entre a Rua Alex Novellino e Antonio Feliciano de Almeida. A interdição, nos dois sentidos ocorre da madrugada de quinta-feira a madrugada de quarta.

Araruama

O Hospital Estadual Roberto Chabo, em Araruama, registrou neste verão, um aumento de 110% nos atendimentos do Centro de Trauma. De acordo com dados da unidade, em maio de 2024, o Centro de Traumas atendeu 77 pacientes. Em dezembro, início da temporada de verão, o número de atendimentos saltou para 162. Acidentes com moto lideram o ranking de traumas na Região dos Lagos. O Governo do Estado investiu mais de R$ 2 milhões e meio em obras na unidade e aumentou de de 9 para 16 o número de leitos de terapia intensiva. O Centro reduziu em até três horas o atendimento especializado aos pacientes, evitando o deslocamento para unidades de urgência e emergência de São Gonçalo, Niterói e Rio. Os principais traumas, contabilizados em 2024 foram provocados por acidentes de moto (438), carro (131), queda (85) e atropelamento (80). Desde a inauugração, em abril o Centro já atendeu 1.100 pacientes.

Arraial do Cabo

A Prefeitura de Arraial do Cabo inaugura, nesta quarta-feira (26), às 18h, a nova Praça de Figueira. O espaço foi totalmente reestruturado para oferecer mais lazer, bem-estar e convívio para as famílias do distrito. A cerimônia de inauguração contará com a presença de autoridades municipais e moradores dos distritos. A revitalização da praça incluiu a reforma da quadra de futebol e da caixa de areia destinada a jogos de vôlei e futevôlei. Além dessas melhorias, foram instaladas novas estruturas, como um grande parque infantil, uma academia ao ar livre para idosos e quiosques dedicados à gastronomia e ao artesanato local. O secretário de Obras de Arraial do Cabo, Pedro Caju, destacou a importância desse novo espaço para a comunidade. “A entrega desta nova praça representa um marco importante para a nossa cidade. Investir em áreas públicas como esta é garantir mais qualidade de vida para os moradores”, afirmou. Além de promover lazer e entretenimento, o local incentiva a prática esportiva e a valorização da cultura local. A quadra de futebol e a área de vôlei reformadas vão estimular a realização de torneios e eventos esportivos, enquanto os quiosques gastronômicos e de artesanato darão mais visibilidade aos fazedores de cultura da cidade. O prefeito Marcelo Magno destaca que a entrega da Praça de Figueira faz parte do trabalho de reformulação dos distritos. “Estamos trabalhando intensamente para reformular os distritos, entre as medidas está a melhoria das áreas públicas. Agora, o distrito terá uma praça à altura do local onde está situada, que é às margens da paradisíaca Lagoa de Araruama”, finaliza o prefeito.

Iguaba Grande

Búzios

A Câmara Municipal de Búzios promulgou a Lei nº 1.991, de 21 de fevereiro de 2025, de autoria do vereador Victor Santos (MDB), que institui o Programa de Apoio ao Acesso ao Ensino Técnico e Superior para o Jovem Buziano. A iniciativa visa ampliar as oportunidades educacionais para jovens de baixa renda do município, garantindo suporte para ingresso e permanência no ensino técnico e superior. A legislação deverá beneficiar jovens que atendam a requisitos como residência mínima de dois anos no município e conclusão do ensino médio em escola pública ou instituição privada com bolsa integral. De acordo com o texto, o programa será viabilizado por meio de parcerias e convênios com instituições de ensino técnico e superior, públicas e privadas, que disponibilizarão vagas ou bolsas de estudo parciais e integrais. Aresponsabilidade pela implementação e fiscalização do programa será da Secretaria Municipal de Educação, que garantirá a transparência e o cumprimento dos critérios estabelecidos. Além disso, o Poder Executivo terá 60 dias para regulamentar as normas complementares necessárias para a execução da iniciativa.

São Pedro da Aldeia

Saquarema

A Secretária de Educação, Cultura, Inclusão, Ciência e Tecnologia do Município de Saquarema/RJ, CONVOCA os candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado nº 001/2025, conforme descrição abaixo, para comparecer a Casa do Educador Professora Regina Lúcia Coelho de Sá, localizada na Avenida Saquarema, 911 – Porto da Roça – Saquarema – RJ,na quarta-feira dia 26 de fevereiro de 2025 e na quinta-feira, dia 27 de fevereiro,, conforme horários especificados no Anexo I do presente Edital, para apresentação dos documentos e habilitações exigidas de seus respectivos funções e realização de exame médico admissional.