O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta terça-feira, dia 26



Cabo Frio

Após quase dez anos fechado, o Ginásio Poliesportivo Alfredo Barreto, no Itajuru, será reinaugurado e devolvido à população e à comunidade esportiva de Cabo Frio na próxima sexta-feira, 29 de maio. Para celebrar o momento, o equipamento receberá, a partir das 20h30, uma partida de showbol entre Brasil e Argentina, reunindo craques que marcaram história nas duas seleções. Além do clássico sul-americano, a programação preparada pela Prefeitura de Cabo Frio contará com partidas entre alunos da rede municipal de ensino e nomes históricos do futsal cabo-friense. A entrada solidária para os jogos será a doação de um quilo de alimento não perecível.

São Pedro da Aldeia

Movimentar o corpo, cuidar da saúde e transformar a rotina em um momento de bem-estar. Com essa proposta, a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de São Pedro da Aldeia promove, nesta quarta-feira (27/05), uma programação especial em comemoração ao Dia do Desafio. A ação, realizada em parceria com o Sesc, contará com um aulão gratuito e aberto ao público em dois pontos da cidade, convidando moradores de todas as idades a participarem. A programação começa às 7h, na Praça Hermógenes Freire da Costa, no Centro, com atividades de alongamento, yoga, funcional e ritbox. Já no período da noite, às 18h, o encontro será no Centro Esportivo Municipal Rei Pelé, no bairro Campo Redondo, levando mais uma oportunidade para a população entrar no clima da campanha mundial que incentiva a prática de atividades físicas e hábitos saudáveis.

Iguaba Grande

Os vereadores de Iguaba Grande, Alan Rodrigues, Luciano Silva e Victor Martins estão em Brasília. Segundo informações, os nobres edis foram garimpar recursos para o município de Iguaba. Nas malas, levaram vários projetos do prefeito Fábio Costa.

Saquarema

A dupla de vereadores de São Pedro da Aldeia promoveu na noite desta segunda-feira (25) uma reunião com as pré candidatas Dra. Gabriela Azevedo(estadual) e Manoela Perez (federal) no Clube SPEC com casa cheia. Na assessoria estava o ex vereador André de Gilson. O prefeito de Cabo Frio, Dr. Serginho, prestigiou o evento abrindo com um discurso em que falou da importância de ter representantes na Assembleia Legislativa e na Câmara Federal.

Arraial do Cabo

Quem acompanhou o Desfile Cívico realizado no dia 13 de maio, em celebração aos 41 anos de Arraial do Cabo, pôde viver uma verdadeira imersão no universo marinho com o espetáculo “Salve as Águas”. Agora, o público terá uma nova oportunidade de se emocionar com a apresentação, que será reapresentada na abertura do Marearte 2026, nesta quinta-feira (28), a partir das 18h, na Praça Victorino Carriço. Unindo teatro, música, dança e conscientização ambiental, o espetáculo presta uma homenagem aos mares e à preservação da vida marinha. Com uma música original criada especialmente para o desfile, que teve como tema “Cultura Oceânica”, a apresentação convida o público para um mergulho simbólico no fundo do mar, com personagens etéreos como tritões e sereias, que despertam a reflexão sobre a importância da preservação ambiental.

Búzios

A Prefeitura de Armação dos Búzios decretou ponto facultativo no funcionamento dos órgãos públicos municipais nos dias 4 e 5 de junho de 2026, por causa das celebrações de Corpus Christi. A data religiosa será comemorada na quinta-feira (4), o que motivou a suspensão do expediente nas repartições públicas municipais. Apesar da paralisação administrativa, os serviços considerados essenciais vão funcionar normalmente durante o período.

Araruama

A construção da sede definitiva do Quadragésimo Segundo Batalhão de Polícia Militar foi o principal assunto de uma reunião entre a prefeita Daniela Soares e o Comandante da unidade, tenente-coronel Leonardo Heito, além do secretário de Segurança Pedro Soares. O Batalhão, que será responsável pela segurança dos municípios de Iguaba Grande, Araruama e Saquarema funciona atualmente em uma sede provisória. A reunião teve como objetivo alinhar as necessidades operacionais ao projeto da unidade fixa, que será construída através da cooperação entre a prefeitura e o Governo do Estado. O encotnro também serviu para discutir as operações conjuntas que o município está realizando com a PM e Polícia Civil em relação às motos e bicicletas elétricas com descarga adulterada. A chamada Operação Sossego Público, contra descarga aberta iniciada no distrito de São Vicente deve chegar a outros pontos do cidade.