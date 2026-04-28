O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta terça-feira, dia 28

Araruama

Silenciosa, progressiva e responsável por grande parte das doenças cardiovasculares, a hipertensão arterial, popularmente conhecida como pressão alta, é um dos principais desafios de saúde pública no país. Para ampliar o diagnóstico precoce e orientar a população, a Prefeitura, por meio da Secretarial Municipal de Saúde, realizou nesta terça-feira (28) ações voltadas à conscientização sobre a doença em todas as Unidades Básicas de Saúde da rede municipal. A iniciativa contou com palestras, atividades físicas, aferição de pressão e promoção de hábitos saudáveis. Segundo o secretário municipal de Saúde, Mario Jorge Espinhara, a hipertensão não tem cura, mas pode ser evitada, por isso a importância da realização regulares de ações de prevenção, conscientização e cuidado contínuo na rede municipal. “É uma doença que pode ser prevenida e controlada. O acompanhamento contínuo nas unidades de saúde também é indispensável para garantir qualidade de vida e reduzir os riscos de complicações. Promover ações é garantir acesso, informação e, principalmente, prevenção”, explica o secretário. A coordenadora da Atenção Básica, Elizabete Martins, explica que as atividades foram planejadas para alcançar o maior número possível de usuários. “As equipes estarão mobilizadas realizando aferição de pressão arterial, orientações individuais e ações educativas sobre hábitos saudáveis. Em algumas unidades, as equipes do DANT já iniciaram as atividades no dia anterior, ampliando ainda mais o alcance da campanha e fortalecendo o vínculo com a comunidade”, afirmou.

Arraial do Cabo

Nesta terça-feira (28), os alunos do CIEP 147, em Arraial do Cabo, trocaram os cadernos por argila e terra em uma oficina do projeto Sementes do Amanhã, na sede das Unidades de Conservação na Rebeche, para criar “bombas de sementes”. Misturando argila, húmus e fertilizante, os estudantes moldaram pequenas esferas (e até algumas “coxinhas”!) que servem como uma armadura para as sementes, protegendo-as até que encontrem o solo ideal. Dentro de cada bolinha, está o DNA da nossa biodiversidade. Foram selecionadas espécies nativas e resistentes, como a Clúsia, o Araçá, o Cacto cabeça-de-frade, o Feijão-bravo, a Aroeira e a Orquídea-sumaré. O projeto contou com o olhar atento de educadoras ambientais. O evento foi uma parceria entre as Secretarias do Ambiente e Saneamento e a de Educação, por meio da pasta de Educação Ambiental, provando que a conscientização começa na sala de aula e transborda para a cidade.

Iguaba Grande

Estão abertas as inscrições para o curso Criação de Produtos Gráficos na Prática — e atenção: são as últimas vagas. Com carga horária de 40 horas, o curso será realizado na Praça da Estação. A modalidade é de aperfeiçoamento e as aulas acontecerão no período da noite, das 18h às 22h. Para participar, é necessário ter idade mínima de 16 anos, ensino fundamental completo (desejável) e conhecimentos básicos de informática. As inscrições devem ser feitas diretamente na sede da Secretaria de Desenvolvimento, de 9h às 16h.

São Pedro da Aldeia

Moradores de São Pedro da Aldeia estão se mobilizando através do movimento “Passarela Salva Vidas” para exigir que o Estado cumpra a promessa e instale, pelo menos luas passarelas na RJ-140, entre São Pedro da Aldeia c Cabo Frio que registra, em menos de um mes, pelos menos oito acidentes. Um abaixo-assinado on line promovido pelo movimento, já reúne mais de duas mil assinaturas. O advogado Felipe Alvarenga, criador do movimento, apontada dois pontos críticos na rodovia: em frente ao supermercado SUPERBOM, e em frente ao Amigão. A instalação de passarelas, de acordo com Fellipe, é a solução mais segura para uma rodovia com velocidade alta e fluxo constante de pedestres como a RJ-140. Ele explica que quebra-molas, faixa de pedestres ou mesmo radares, não eliminam o problema e frisa que mesmo a 60 quilômetros por hora a letalidade contra um pedestre é altíssima.

Saquarema

Murilo Huff, Xana Avião, o fenômeno do piseiro e Natanzinho Lima são as grandes atações da sexta edição do Saquarema Country Fest, que acontece de sexta a domingo no Parque de Exposições de Sampaio Corrêa. A maior fesța country da Região dos Lagos terá três dias de muita música, lazer e diversão para toda a família. Além dos shows, o evento contará com praça de alımentação, parque de diversões. Os shows tem início a partir das sete da noite, com entrada gratuita, mas nao será permitido o ingresso com coolers e garrafas de vidro. Murilo Huff abre o Saquarema Country Fest na sexta-feira. O cantor é um dos nomes de destaque no sertanejo romântico e da sofrência, dono de sucessos como “Saudade Estranha”, ‘Deixa Eu” e “Uma Ex” ao palco é Xand Avião. Sábado quem sobe que promete levantar o público como o forró eletrônico. Natanzinho Lima, ecerra a programação no domingo.

Cabo Frio

O Grupo Clareou é a grande atração da Festa do Trabalhador, que a Rádio Litoral FM promove no próximo sábado, no campo do Unamar, no Segundo Distrito de Cabo Frio, deve reunir cerca de dez mil pessoas e promete agitar o feriado prolongado do Dia do Trabalhador. O público vai ver de perto os locutores da Litoral e curtir, antes do show principal a partir das seis da tarde, a apresentação do cantor Luiz Miguel conhecido por participar do The Voice Kids em 2022 e do grupo Pagodeando, que tem arrastado multidões em shows na Região dos Lagos.