O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta terça-feira, dia 28

São Pedro da Aldeia

Rola no Canhão da Fofoca de São Pedro que o prefeito, Fábio do Pastel, está bravo com o ex-prefeito Paulo Lobo. Segundo o próprio, Paulo Lobo, teria falado que “iria para casa pensar no que o prefeito fez até o presente momento como gestor da cidade”. A fala de Lobo não caiu bem e pelo visto azedou o “pirão”!

Cabo Frio

Os argentinos vão invadir as praias de Cabo Frio e da Região dos Lagos no próximo verão. O Aeroporto Internacional do município vai receber vinte e quatro voos Tretados entre Janeiro e março de 2027, vindos de Córdoba. A operação, realizada pela companhia Andes Líneas Aéreas, vai trazer cerca de três mil turistas ao longo da temporada. Além dos voos fretados aos domingos, a cidade também tera o retorno de voos regulares diretos da Argentina. Os visitantes terão pacotes exclusivos para a hotelaria local e um receptivo especial com roteiros que vão além das praias, incluindo ecoturismo, esportes náuticos e compras na Rua dos Biquínis. Segundo a Secretaria de Turismo, a retomada desses voos internacionais garante o fortalecimento da economia e consolida a cidade como um dos destinos favoritos dos sul-americanos e pronta para ir além do tradicional turismo de sol e praia.

Arraial do Cabo

O Onibus Conexão + Direitos Humanos chega a Arraial do Cabo nesta quarta-feira. A unidade vai oferecer serviços gratuitos de cidadania, assistência social e garantia de direitos para toda a população. O ônibus ficará estacionado na Rua Benjamim Constant, ao lado da Praça Victorino Carriço, a Praça do Sindicato, onde serão oferecidos diversos serviços, orientações e atendimentos especializados. A iniciativa é uma ação itinerante da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, coordenada pelo Centro de Cidadania LGBT da Baixada Litorânea. O objetivo da ação é aproximar os serviços públicos da população, ampliando o acesso as políticas de cidadania e fortalecendo iniciativas de promoçao e detesa dos direitos humanos. O Núcleo de Assistência ao Cidadão estará disponível para serviços como solicitação de segunda via de documentos e orientações sobre isenção de taxas.

Araruama

A tainha será uma das estrelas do Wine e Jazz Festival de Araruama. No próximo domingo, dia dois de agosto, às três da tarde, a gastronomia da Região dos Lagos ganha um destaque especial na programação oficial com uma palestra-show comandada pelo chef Jalter. Durante a apresentação, o cozinheiro vai preparar uma receita exclusiva utilizando a tradicional tainha da Laguna de Araruama combinada com ingredientes frescos produzidos por agricultores locais. Além de aprender as técnicas e segredos culinários, o público vai poder conhecer a história da culinária regional e participar de uma degustação gratuita. Neto de padeiro e apaixonado pelas panelas desde a infância, o chef Jalter ressalta que o festival promove o mix perfeito entre gastronomia de qualidade, boa música, turismo e cultura e movimentando a economia.

Iguaba Grande

A Praça da Estação, em Iguaba Grande, será palco nos dias primeiro e dois de agosto do Iguaba Cake Show, um dos maiores encontros de confeitaria da região. O evento gratuito reúne profissionais, empreendedores e amantes dos doces para uma programação com aulas-show, palestras e competições. O evento é totalmente gratuito e promete transformar a cidade no principal polo da confeitaria regional neste fim de semana. Quem passar por lá vai poder acompanhar exposições de bolos artísticos e palestras sobre marketing, gestão e técnicas de decoração. O público também vai vibrar com duas grandes competições ao vivo: o Iguaba Cake Talent e o Desafio de Tortas e Talentos, que acontecem das treze às dezoito horas. E tem atração para a criançada também: oficinas infantis de mini donuts. Na programação técnica, grandes nomes do setor ensinam receitas de fudge crocante e bolos.

Búzios

Uma operação do Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Rio de Janeiro autuou falsos profissionais em Búzios, A ação do CRECI-RJ combate o exercício ilegal da profissão para proteger o consumidor e garantir a segue as irregularidades, a fiscalização flagrou uma cidadã argentina intermediando aluguéis de temporada sem registro no órgão. Outras pessoas físicas e empresas também foram autuadas por atuarem de forma clandestina no mercado. O CRECI frisa que apenas corretores e imobiliárias credenciados podem fazer a intermediação de compra, venda e locação. O órgão orienta o cidadão a sempre exigir o número de registro do profissional antes de fechar qualquer negócio. Suspeitas de fraudes e atuação irregular podem ser denunciadas ao conselho. O número de WhatsApp para denúncia (0 71)09800-4881.

Saquarema

Vem aí a 3ª edição do Corre Saquarema! Anote na agenda, dia 30 de julho, em Itaúna, com concentração, às 20h, na Av. Oceânica, esquina com a Rua dos Tatuís. Prepare a roupa preta, encha a sua garrafinha de água e venha viver mais uma noite de muita energia, esporte e diversão. O Corre Saquarema está de volta para reunir a população em um grande encontro de movimento, saúde e integração. Chame os amigos, a família e não fique de fora dessa onda de energia que contagia!