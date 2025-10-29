O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta terça-feira, dia 28

Búzios

O presidente da Câmara de Búzios, Victor Santos, convidou os amigos para festejar seu aniversário e galera compareceu. Dizem que quem doou a carne para o churrasco foi a primeira Dama, Dani de Alexandre. Segundo o Sombra, quando o prefeito chegou na festa, o vereador Rafael Braga perguntou ao colega, Uriel se o muro era alto porque iria pular. Uriel o tirou de ideia.

Araruama

Festa do dia do Funcionário Público de Araruama foi de arromba. Vários brindes foram sortidos como, por exemplo, bicicletas, geladeiras, aparelhos de ar condicionado, ventiladores etc. A prefeita, Daniela Soares, juntamente com seu grupo marcou um gol de placa.

Arraial do Cabo

Na manhã desta terça-feira (28), servidoras da Secretaria de Turismo e mulheres que trabalham em serviços turísticos em Arraial do Cabo participaram de uma ação especial em homenagem ao Outubro Rosa, campanha dedicada à conscientização sobre a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama. O evento ofereceu diversos serviços de cuidados e prevenção, como vacinação, testagem de glicose, aferição de pressão arterial, práticas integrativas, testagem IST, orientação sobre a saúde da mulher, e ainda agendamento de exame preventivo e mamografias. Segundo o Secretário de Turismo de Arraial do Cabo, Junior Chuchu, a iniciativa foi pensada para incentivar o autocuidado entre as mulheres, que muitas vezes não encontram tempo suficiente para realizarem exames de prevenção. “Saímos daqui com exames marcados, medimos a glicose, nos consultamos com fisioterapeuta… Foi uma iniciativa muito boa, sem contar o café da manhã maravilhoso”, afirma Kevyleen da Silva, servidora pública. A ação foi uma parceria entre as Secretarias de Saúde e de Turismo, e contabilizou mais de 30 atendimentos ao longo da manhã.

Iguaba Grande

Iguaba Grande deu início à maior obra de macrodrenagem da história do município! Serão mais de 2 mil metros de intervenções nos bairros Jardim Solares e Boa Vista, com novas manilhas de 1.500 mm de diâmetro e troca das cabeceiras, substituindo toda a tubulação antiga e aumentando a capacidade de escoamento das águas da chuva. A macrodrenagem é um conjunto de obras voltadas para o escoamento e controle das águas pluviais, evitando enchentes e garantindo mais infraestrutura, segurança e qualidade de vida para todos! “Estamos realizando a maior obra de macrodrenagem de Iguaba Grande, encerrando um problema de mais de 50 anos”, destacou o prefeito Fabinho Costa.

Saquarema

Por conta da megaoperação que ocorre na cidade do Rio de Janeiro nesta terça-feira, 28/10, e prezando pela segurança dos pacientes transportados, a Prefeitura de Saquarema informa que nesta quarta-feira, 29, não haverá o transporte de pacientes para as cidades de Niterói e Rio de Janeiro. Todos os pacientes que estavam marcados para o transporte nesta quarta-feira deverão procurar a Central do Cidadão, em Bacaxá, para efetuar a remarcação das consultas. A Secretaria Municipal de Saúde está em contato com as unidades de saúde do Rio e Niterói para remarcarem os procedimentos previamente agendados.

Cabo Frio

Os contribuintes de Cabo Frio com dívidas junto ao município já podem aderir ao “Tributo do Amor” , programa de perdão fiscal solidario, que oferece a chance de obter um desconto de ate 100% nos juros e nas multas, no caso do cumprimento de contrapartidas sociais. O “Tributo do Amor” é válido para os débitos vencidos ate 31 de dezembro de 2024, mesmo inscritos em Dívida Ativa.