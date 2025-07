O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta terça-feira, dia 29

Araruama

Vários vereadores atualmente ocupando uma pasta como secretário de Araruama devem ser candidatos no pleito eleitoral de 2026. É o caso do vereador e secretário de Turismo, Thiago Moura. O moço já colocou seu nome lista de pré-candidatos da cidade par 2026.

Arraial do Cabo

A Prefeitura de Arraial do Cabo inicia nesta sexta-feira (1º de agosto) a programação oficial do Mês da Juventude, com uma série de eventos que celebram o protagonismo jovem, a cultura e a educação. Todas as ações estão sendo coordenadas pela Superintendência da Juventude, da Secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho, Renda e Direitos Humanos. A abertura oficial acontece às 18h, no Centro Educacional e Cultural Manoel Camargo, com apresentações culturais e ações voltadas para a valorização das políticas públicas de juventude. Um dos momentos mais aguardados será a formatura e diplomação dos Grêmios Estudantis das escolas Francisco Porto de Aguiar, Frederico Villar e 20 de Julho. Segundo o superintendente da Juventude, Felipe Martins, a diplomação vai além de um ato simbólico: “É o reconhecimento do papel dos jovens como agentes transformadores, incentivando o engajamento, a liderança e a responsabilidade social”. O Mês da Juventude contará com diversas atividades ao longo de agosto, incluindo eventos culturais, esportivos e de conscientização, reafirmando o compromisso do município em apoiar e valorizar a juventude cabista.

São Pedro da Aldeia

O secretário de Obras de São Pedro da Aldeia, Hildegardo Milagres, ao ser perguntado se poderia colocar seu nome na lista de prefeitaveis ele não perdeu tempo e autorizou. Com isso, São Pedro da Aldeia tem mais um de olho na cadeira de prefeito.

Búzios

Rola na Praça Santos Dumont, em Búzios, que o suplente de vereador, José de DJ, já comprou o terno para assumir uma cadeira na Câmara de Búzios. Tem gente que garante que o presidente da Câmara, Victor Santos, já teria mandado comprar uma cadeira reforçada.

Iguaba Grande

Em Iguaba Grande, os servidores públicos aposentados contam com o apoio do Previguaba — Instituto de Previdência dos Servidores Municipais — responsável por garantir aposentadorias, pensões e ações voltadas ao bem-estar na melhor idade. Na Cidade do Idoso, funcionam a Secretaria da Pessoa Idosa (SEPIES) e o Centro Geriátrico, que oferecem serviços especializados, acolhimento e atividades de integração. E vem mais novidade por aí: uma piscina aquecida e um auditório multiuso estão em fase de implantação, ampliando as possibilidades de lazer, cuidado e convivência. A estrutura também conta com a Academia Popular, um espaço dedicado à saúde física e à qualidade de vida dos aposentados.

Saquarema

O galã da TV Globo Thiago Lacerda ministra a palestra “Do lúpulo à cerveja – A valorização do lúpulo brasileiro e o apoio a iniciativas sociais e à cerveja artesanal”, no enceramento do Forum Municipal de Turismo de Saquarema, que acontece dia 7 de agosto no Centro de Eventos. Thiago Lacerda produz cerveja. Ele e a esposa, Vanessa Loes, cultivam lúpulo na fazendo do casal na região serrana do Rio e produzem a cerveja artesanal “Riad”.