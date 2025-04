O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta terça-feira, dia 29

Cabo Frio

A Secretaria de Meio Ambiente, Saneamento e Clima, de Cabo Frio realizou ontem uma fiscalização na área verde do loteamento da Reserva do Peró, onde veículos e materiais abandonados estavam sendo retirados pelo responsável após notificação. O local vinha sendo utilizado irregularmente como ferro-velho há bastante tempo. Após a notificação, os responsáveis iniciaram a remoção dos veículos, com previsão de conclusão até esta terça-feira. Segundo o secretário Jailton Nogueira, a ação atende a uma solicitação dos moradores do entorno que reivindicavam a limpeza e a recuperação da área. A ideia, de acordo com Jaulton, e que, depois, a área seja revitalizada com a criação de um bosque ou de uma praça. No mesmo bairro, também foi constatado o depósito irregular de material de construção, e os responsáveis foram orientados a retirar os resíduos.

Saquarema

O governador Cláudio Castro inaugurou ontem a primeira etapa das obras de modernização do Centro de Desenvolvimento de Voleibol de Saquarema. O local, que é referência nacional para a preparação das seleções brasileiras de vôles, contou com aporte de R$ 8 milhões do Governo do Estado, por meio da Lei de Incentivo ao Esporte. A revitalização contempla melhorias em seis quadras de vôlei de praia, quatro quadras indoor, duas quadras de tênis, um campo de futebol Society, além da piscina semi-olímpica e infantil. Também foram reformadas as salas de musculação e fisioterapia, auditórios, restaurante, áreas de lazer, sala de imprensa, hotel, salão de jogos, saunas, capela e lavanderia. A reestruturação do Centro é um investimento estratégico no presente e no futuro do esporte. A modernização garantirá que os atletas, da base até os de alto rendimento.

São Pedro da Aldeia

A Secretaria de Saúde de São Pedro da Aldeia informou, em nota, que o estoque de vacinas contra a CO-VID-19 no muinicípio está esgotado. Algumas unidades de saúde, entretanto, ainda podem possuir doses disponíveis para aplicação, conforme a demanda local.

Búzios

O Circuito Sesc Jazz & Blues chega a Búzios no fim de semana prolongado pelo feriado do Dia do trabalhador nesta quita-feira, depois de já ter passado por Paraty e Barra de São João. A programação é toda gratuita e reúne 15 atrações internacionais, dez artistas nacionais, 21 atrações de novos talentos (artistas locais das cidades do Circuito), 12 work-shops, para um público esperado de 100 mil pessoas (so-mente no Rio das Ostras Jazz e Blues). Em Búzios serão 14 shows, distribuídos em dois palcos pela cidade, nos Ossos, com shows a paertir das cinco da tarde e na Praça Santos Dumont com apresentações a partir das oito da noite. A estimativa é que cerca de 35 mil pessoas nos quatrosdias de Festival. Entre as atrações Lorenzo Thompson, cantor americano que se apresenta com o músicor brasileiro Bruno Marques.

Arraial do Cabo

Os servidores da prefeitura de Arraial do Cabo estão rindo a toa. O motivo é que a prefeitura efetuou o pagamento de todos nesta terça-feira(29). No Cabo quando sai o pagamento a galera vai para as redes sociais dizendo: tá na conta.

Araruama

A prefeita Daniela Soares deve anunciar ainda semana por ocasião do feriado do trabalhador um cartão vale alimentação para os servidores. Segundo informações, o tema vem sendo tratado com muito carinho pela prefeita. Se concretizando vai ser um gol de placa.

Iguaba Grande

A Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SECASDH) convida você para a ação “Moeda Social Itinerante”, que acontecerá nesta quarta-feira (30), na Escola Oscar Magalhães, no bairro Nova Iguaba, das 10h às 14h. Esta ação faz parte do Programa de Transferência de Renda, que visa alcançar os moradores que ainda não conhecem ou têm dúvidas sobre o programa. Durante o evento, você poderá realizar ou atualizar seu Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, essencial para o acesso a diversos benefícios. Além disso, nossa equipe estará pronta para orientar, tirar dúvidas e fornecer todos os esclarecimentos necessários sobre o Cadastro Único e a Moeda Social Caboclinho, que visa apoiar a população em situação de vulnerabilidade social.