O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta terça-feira, dia 30



Búzios

De 2 a 5 de julho, a cidade celebra a fé, a cultura e a tradição com a Festa do Divino Espírito Santo em Terras Buzianas, reunindo moradores e visitantes em momentos de devoção, união e valorização das nossas raízes.

Iguaba Grande

Vem aí o Arraiá Arretado! De 03 a 05 de julho, a Praça da Estação vai se transformar em um verdadeiro pedacinho do Nordeste, com muita música, dança, comidas típicas e aquela animação.

Saquarema

O valor da Moeda Social Saquá vai aumentar dos atuais R$ 300 para R$ 400 mensais, um reajuste de 33% que entra em vigor no dia primeiro de julho. O projeto de lei da prefeita Lucimar Vidal foi aprovado pela Câmara.

Cabo Frio

O tradicional Festival de Camarão da Praia do Siqueira, abre, de 9 a 12 de julho, o Calendário de Eventos de Inverno em Cabo Frio, anunciado ontem pelo prefeito Sérgio Azevedo, o Serginho. O ginásio Poliespórtivo Alfredo Barreto será palco do Cabo Frio Nacional Open de Jiu-Jitsu que vai reunir atletas de todo o país. No dia 14 Cabo Frio comemora o centenário da Ponte Feliciano Sodré com inauguração da nova iluminação e show em palco flutuante no Itajuru. Julho terá ainda o Jazz São Benedito, além da rětomada da Festa de São Cristóvão com show de Paula Fernandes e Biquini Cavadão; Expo Gospel e Festival de Mariscos e Crustáceos do Peró. A Corrida da Padroeira abre o mês de agosto que terá também Festa da Padroeira e Vila Gastronômica. Setembro tem Festival de Sardinha da Vila Nova; Sabores de Cabo Frio; Festival Internacional de Dança e Parada do Orgulho LGBT.

Arraial do Cabo

Arraial do Cabo iniciou um trabalho conjunto entre Correios, Câmara de Vereadores e Prefeitura, por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana pelo setor de Geoprocessamento, para a implantação da decodificação postal no município. O objetivo é organizar os nomes de ruas, bairros e logradouros e criar um CEP específico para cada trecho de rua que tenha denominação diferente. O projeto começa com a padronização e organização dos endereços existentes, já que hoje há ruas com mais de um nome, trechos que mudam de denominação ao longo do percurso e situações em que a numeração não segue um padrão único. O trabalho também conta com a participação dos carteiros que atuam no município. Eles são considerados peças-chave no processo por conhecerem cada rua, cada trecho e cada morador cabista.

Araruama

A Secretaria Municipal de Educação de Araruama realizará Olimpiada de Matemática nesta quinta-feira (2). O evento acontecerá na Escola Darcy Ribeiro e promete agitar todo o dia das crianças, entre 8h30 às 16h. As atividades acontecerão pela manhã e tarde, na pista de atletismo e no ginásio da Escola Darcy Ribeiro. Ao longo da competição, os estudantes serão desafiados a resolver problemas matemáticos de forma coletiva, fortalecendo o trabalho em equipe e a capacidade de pensar estratégias. A primeira fase foi realizada com os mais de 6,7 mil alunos do 6º ao 9º ano do município e definiu os classificados para a etapa final. Ao todo, 21 escolas da rede municipal participarão da segunda fase da competição. Cada unidade escolar será representada por uma equipe formada por seis estudantes do 6º ao 9º ano. Esses grupos disputarão no Darcy Ribeiro, onde realizarão dinâmicas que contarão pontos para definir quem se classifica para a terceira e última fase. O evento seria realizado nesta última quinta (25), mas precisou ser adiado em decorrência das chuvas na última semana. Apesar da mudança de data, toda a dinâmica da Olimpíada de Matemática segue sendo exatamente a mesma.

São Pedro da Aldeia

São Pedro da Aldeia anunciou a realização da primeira Regata Cavalos-Marinhos, competição que promete colorir as águas aldeenses com velas e esporte. O evento reunirá atletas e amantes da vela de diferentes categorias em uma programação que celebra a vocação náutica do municipio. As atividades terão início as sete da manhã, com a entrega dos kits aos participantes. A largada da classe Optimist está prevista para às dez e meia da manhã, enquanto as demais embarcações partirão às onze e trinta. As inscrições serão gratuitas e realizadas exclusivamente de forma online.