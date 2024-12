O Sombra: Tudo sobre a política na Região dos Lagos neste sábado, dia 28

Búzios

A Praia Azeda está própria para o banho. E o que revela o novo teste de balnebilidade das praias da região realizado pelo INEA. A praia de Búzios que ostenta a Bandeira também sonda classificação no propria em novembro, mas está liberada de acordo com o novo boletim. Estão impróprias trechos do Canto, Armação e Ussos, João Fernandes e Feradura. Em Cabo Frio, são duas as praias imprórias: Siqueira e Palmeiras ao lado do Quiosque Azul. Saquarema tem dois pontos impróprios: Lagoa de Itaúna e Lagoa do Boqueirão. Em Iguaba, o banho está impróprio em frente à Estrada da Capivara. Em São Pedro estão impróprias as praias Linda, Centro, Pitória e Baneário. Em Araruama Areal, Centro e iguabinha. Arraial é o único município da região onde todas as praias foram consideradas próprias para banho.

São Pedro da Aldeia

A Secretaria de Segurança e Ordem Pública de São Pedro da Aldeia anunciou um esquema especial de mobilidade para garantir e facilitar o deslocamento da população durante o réveillon. Cinco linhas de ônibus terão horários ampliados: Baleia Base, São Pedro x Alecrim, São Pedro x Balneario, São Pedro x Rua do Fogo e São Pedro x Botafogo. A medida é válida apenas para a noite de Réveillon e o embarque de passageiros, excepcionalmente durante as viagens extras, deverá ser feito na Rodoviária da cidade. Além dos horários tradicionais, as linhas terão, ainda, os horário adicionais a uma da manhã, duas, e 3h e 15h. As passagens custam R$ 2 Reais e 50 Centavos. Os ônibus são esquipados com sistema de acessibilidade e ar -condicionado.

Araruama

A Prefeita de Araruama, Livia de Chiquinho, se prepara para entregar um dos capítulos mais bonitos da história do futebol brasileiro- o Estádio Milésimo Gol Rei Pelé- que faz uma homenagem ao maior jogador de futebol do planeta de todos os tempos – Edson Arantes do Nascimento. Nascido em Três Corações (Minas Gerais) Pelé vestiu a camisa da seleção brasileira pela primeira vez aos 17 anos, conquistou três Copas do Mundo, marcou seu gol de número 1000 em 1969 e se consagrou como o maior ídolo do futebol no mundo, influenciando várias gerações. Pelé morreu em 29 de dezembro de 2022, aos 82 anos. É essa história de vitórias e consagrações que o Estádio Milésimo Gol Rei Pelé em Araruama vai eternizar. A obra, que será inaugurada no dia 28 de dezembro, às 10h30, fica no centro da cidade. Possui área total de mais de 10. 437 metros quadrados; o campo tem 105 metros de comprimento por 65 m. de largura. Nas arquibancadas são 2685 cadeiras. O estádio também conta com ala médica, vestiários, copa, sala de banheiras, sala de massagem, área suspensa para telão, 7 camarotes e 7 salas para a imprensa. Além de toda essa estrutura, ainda tem um espaço especial – O Memorial Rei Pelé – com fotos que contam a brilhante trajetória do Rei.

Arraial do Cabo

Os preparativos para os shows de Réveillon em Arraial do Cabo já estão em andamento. A montagem dos palcos, que receberão as atrações da virada do ano, está a todo vapor. A Prefeitura decidiu priorizar a organização e antecipar os trabalhos devido à expectativa de um grande aumento no fluxo de veículos e à chegada de turistas, que devem lotar as praias nos próximos dias. Os motoristas são orientados a redobrar a atenção no trânsito e a seguir as instruções dos agentes, que estarão posicionados em diversos pontos da área central e nos distritos.

Iguaba Grande

Atenção, pais e responsáveis, está chegando a hora de realizar a pré-matrícula para o ano letivo de 2025! As pré-matrículas serão a partir do dia 6 de janeiro, de forma on-line, para alunos matriculados em outras redes de ensino (particular, estadual ou de outros municípios).