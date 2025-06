O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos segunda-feira, dia 16

Arraial do Cabo

A PROLAGOS inicou a segunda fase das obras de ampliação e modernização da Estação de Iratamento de Esgoto da Praia do Siqueira, em Cabo Frio. O diretor-presidente da concessionária, Sinval Andrade, disse que a modernização da estação vai proporcionar uma proteção qualidade para o água evolvendo a meio ambiente. Serão construídos dos decantadores e tanques com um sistema de operação, que e uma das formas mais modernas e eficientes de tratamento, e um sistema de desinfecção. A estação será elevada ao nível terciário. A obra integra o pacote de investimentos da Prolagos em saneamento, iniciado no ano passado. No total, estão sendo aplicados mais de R$ 450 milhões. Só na Praia do Siqueira, estão sendo investidos mais de R$ 97 milhões. Ao todo, são quase R$ 110 milhões aplicados para as melhorias da unidade.

Arraial do Cabo

Arraial do Cabo recebe, nos dias 26 e 27 de junho, a segunda edição da Jornada das Infâncias, evento voltado ao público infantil que promete dois dias de muita diversão, cultura e aprendizado. A programação acontecerá a patir das 08h30, em frente ao Estádio Hermenegildo Barcellos, e será aberta a toda a população, com entrada gratuita. Após o sucesso da primeira edição, realizada no ano passado, a Jornada retorna com ainda mais atrações para estimular o brincar, a criatividade e o desenvolvimento das crianças. O espaço contará com diversos estandes oferecendo oficinas de vivências, com atividades voltadas à curiosidade, pesquisa, investigação e experimentação. Haverá também circuitos esportivos, além de um ambiente com várias brincadeiras tradicionais.Um dos destaques desta edição é a Tenda Antirracista, com atividades de pintura e tranças afro, valorizando a cultura negra desde a infância. Outro ponto importante da estrutura será o espaço multifuncional, projetado para promover inclusão e acessibilidade, equipado com materiais didáticos adaptados às diferentes necessidades das crianças. Durante os dois dias de evento, o público poderá ainda aproveitar uma rica programação cultural com apresentações artísticas pensadas especialmente para encantar os pequenos. A participação das crianças da rede municipal de ensino está organizada conforme a faixa etária: os alunos da Creche I à Creche IV deverão estar acompanhados dos pais ou responsáveis durante toda a programação. Já as turmas do Pré I e Pré II participarão das atividades acompanhadas pelas equipes escolares.

Araruama

Uma reunião na Pousada do Algodão com prefeitos, vereadores e deputados selou a entrada da prefeita Daniela Soares, no PL. Daniela se elegeu pelo MDB.

Búzios

O vereador Uriel da Saúde deve voltar aos trabalhos nesta terça-feira (17). Depois de um grande susto que o obrigou a passar por procedimento cardiológico, Uriel vai voltar com tudo.

São Pedro da Aldeia

A Controladoria-geral realizou uma capacitação voltada aos encarregados da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). O encontro abordou a implementação da Política de Segurança da Informação (PSI), instituída pelo Decreto Municipal nº 057/2025. A iniciativa visa proteger informações confidenciais, dados pessoais e direitos de propriedade intelectual no âmbito da administração municipal. A controladora-geral, Danielle Prudente, e a subcontroladora-geral, Vivian Machado, conduziram a capacitação, que aconteceu na sede da Secretaria Municipal de Educação. A secretária de Administração, Roberta Magalhães, e o encarregado-geral da LGPD, Junior Roberto de Oliveira Vaz, também estiveram presentes. A programação contou com momentos teóricos e práticos, incluindo dinâmicas em grupo, estudos sobre vazamento de dados sensíveis e esclarecimentos sobre a aplicação do decreto. Ao final do encontro, os participantes contaram com um espaço para esclarecimento de dúvidas.

Iguaba Grande

A Prefeitura de Iguaba Grande informa que, por meio do Decreto Municipal assinado pelo prefeito Fábio Costa, foi estabelecido ponto facultativo na próxima sexta-feira (20), em decorrência do feriado de Corpus Christi, celebrado na próxima quinta-feira (19).