O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos terça-feira, dia 02

Búzios

Entrevista do presidente da Câmara de Búzios teve grande repercussão no município; nesta segunda-feira, 01 de dezembro. O que chamou a atenção foi que o vereador além se declarar pré candidato, disse quer ser o candidato do governo Alexandre Martins.

Arraial do Cabo

Dezembro começou com grandes atrações no Centro Cultural Manoel Camargo, em Arraial do Cabo. Nos dias 17 e 18, às 19h30, o anfiteatro recebe o espetáculo “CRIA”, do Coletivo Artístico Humanos. As apresentações integram a Temporada Popular do grupo e contam com entrada solidária mediante a doação de 2 kg de alimento não perecível. A iniciativa tem como objetivo fortalecer ações sociais no município, aproximar novos públicos da produção artística independente e ampliar o acesso da comunidade ao teatro. “CRIA” é um espetáculo contemporâneo que aborda temas como memória, ancestralidade, sonhos e reconstrução. Com linguagem poética, movimentos expressivos e elementos visuais marcantes, a obra reflete o propósito do coletivo: transformar experiências em arte e criar pontes entre corpo, território e afeto. A troca de ingressos já está disponível pela plataforma online (https://www.sympla.com.br/evento/cria-temporada-popular-beneficente/3219875) e também de forma presencial nos pontos de coleta parceiros.

Iguaba Grande

O hasteamento da bandeira Azul na Praia de Cidade Nova foi bastante concorrido. Segundo o Sombra, os vereadores Alan Rodrigues, Luciano Silva, Renatinho da Saúde e Dudu de Natalino, davam cotoveladas para ocupar um espaço ao lado do prefeito Fabinho Costa. Que coisa!

São Pedro da Aldeia

A décima parcela do #IPTU2025 vence na próxima quarta-feira (10/12). As guias do imposto podem ser emitidas por meio do assistente virtual da Prefeitura, o Pedrinho, pelo número (22) 99776-0633, no WhatsApp e Telegram. Para isso, basta que o contribuinte envie “IPTU” via texto ou áudio. Além do Pedrinho, as guias de pagamento também podem ser emitidas no site da Secretaria de Fazenda. Com a Prefeitura focada em oferecer cada vez mais modernização aos aldeenses, além do código de barras, cada guia apresenta um QR Code para pagamento via pix.

Araruama

A gente começa com uma boa notícia. A prefeita de Araruama, Daniela Soares, anunciou ontem numa rede social que os aposentados e pensionistas da prefeitura vao receber um abono Especial de Natal no valor de R$ 600

Reais. A prefeita disse que o benefício será pago pela primeira vez na história do município. O bônus, de acordo com ela, é um gesto de reconhecimento e gratidão a quem dedicou sua trajetória ao cuidado e ao desenvolvimento da cidade. As redes sociais da prefeitura foram tomadas por comentários de apoio logo após o anuncio. Seria injusto se ficar no esquecimento após anos de dedicação, disse uma aposentada. O abono valoriza quem construiu Araruama e promove justiça social no NAtal, dise um internatura. Um morador lembrou que o pai trabalhou 37 anos na prefeitura e se anosentou no Nair Valadares.

Cabo Frio

A magia do Natal vai tomar conta de Cabo Frio neste sábado e domingo. A cidade recebe o Festival da Liga do Natal, que celebra 10 anos de história com uma programação especial, gratuita e pensada para todas as idades. O evento acontece na Praça da Cidadania. Nesta edição comemorativa, o público poderá aproveitar apresentações que misturam talento, emoção e memoria afetiva. Entre elas, o show de Theo Bial, filho do jornalista Pedro Bial e da atriz Giulia Gam, interpretando clássicos inesquecíveis de Chico Buarque. Outro destaque é a presença de Giuliano Eriston, vencedor do The Voice Brasil, que sobe ao palco com o grupo Samba da Benção para animar o público com uma roda de samba cheia de energia e espírito familiar. A criançada também terá um espaço especial com o espetáculo natalino da Tia Dani, a alegria das Baleias Voadoras, além de muitas brincadeiras e sessões de contação de histórias. Serão dois dias de programação intensa e clima natalino.