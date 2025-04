O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos

Arraial do Cabo

O ex-secretário de Meio Ambiente de Arraial do Cabo, Jorge Augusto da Costa Oliveira, negou, ontem, que tenha sido exonerado do cargo por desavenças com o secretário de governo Thiago Félix dos Santos, o Thiago Fantinha, motivadas pelo não licenciamento de obras na cidade. A exoneração do secretário, publicada na edição de sexta-feira do Diário Oficial Eletrônico, gerou uma série de especulações. Pedro Henrique Corrêa é o novo secretário de Meio Ambiente e Sanemaneto. Jorginho foi nomeado pelo prefeito Marcelo Magno liquidante da Companhia Municipal de Administração Portuária. O ex-secretário disse que não tem qualquer tipo de desavença com nenhum secretário e muito menos com o prefeito; que continua no governo e classifica a mudança de estratégia administrativa. Jorginho disse, ainda, que as especulações não passam de invenções infundadas na tentativa de preiudicar o governo.

Cabo Frio

Cabo Frio vai ser palco da primeria Copa Cabo Frio de Tênis de Mesa, marcada para o próximo dia 4 de maio, a partir das 9 da manhã, na quadra da Universidade Estácio de Sá. A competição tem como objetivo fomentar o esporte, incentivar novos talentos e proporcionar uma experiência de integração entre praticantes da modalidade. A copa será disputada em três categorias: Sub-13, 21 e Livre, masculina e feminina, com participação aberta a atletas de diferentes níveis técnicos, desde iniciantes até jogadores mais experientes. As inscrições são totalmente gratuitas e ja estao abertas ate a proxima quarta-feira, po-lendo ser realizada pelo número (22) 9.9967-7704. Além das disputas, o evento também pretende atrair o público em geral para prestigiar as partidas e conhecer nais de perto o tênis de mesa, que vem ganhando cada vez mais adeptos na região. A expectativa da organização é reunir dezenas de competidores de diversos bairros.

Araruama

A senhora Angela Barreira acionou a justiça eleitoral reivindicando uma cadeira na Câmara de Araruama. A moça teve 1.088 votos pelo partido Agir e agora aguarda uma decisão da justiça. Seus advogados estão otimistas.

Búzios

O cancelamento da etapa do Campeonato Carioca Unificado de Motocross, previsto para o fim de semana na Fazenda Cunha Bueno, em José Gonçalves, em Búzios, provocou uma crise entre o governo e e Câmara. Hoje, pela manhã , na Câmara de Búzios, não faltou reunião dos nobres vereadores. A sessão desta terça-feira (29), promete ser para lá de quente.

Iguaba Grande

A próxima quarta-feira(30) vai ser muita festa em Iguaba Grande. É que o vereador Renatinho da Saúde vai completar mais uma primavera e já teria reservado a casa da picanha para os festejos. Mas tem gente dizendo que Renatinho já pediu aos convidados para que paguem a conta. Será que tá desprovido?

São Pedro da Aldeia

A Agência Nacional de Petróleo da Região dos Lagos repassou hoje pouco mais de R$ 109 milhões referentes ao contrato de concessão e cessão onerosa dos royalties de Petróleo de abril referentes à produção de fevereiro. São Pedro da Aldeia foi o município que recebeu a menor parcela R$ 1.800 mil.