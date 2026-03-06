O SOMBRA: Tudo sobre a política na Reguao dos Lagos nesta sexta-feira, dia

Araruama

O governador do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro e a prefeita Daniela Soares, visitaram as obras de recapeamento asfáltico na Rua Bernardo Vasconcelos, no Centro de Araruama. A agenda contou também com a presença do secretário de Estado das Cidades, Douglas Ruas, e outras autoridades políticas. A intervenção é resultado de uma parceria entre a Prefeitura de Araruama e o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado das Cidades. A Rua Bernardo Vasconcelos já recebeu 582 metros de novo asfalto na primeira etapa das obras. Na segunda fase, estão previstos mais 353 metros de pavimentação, totalizando quase um quilômetro de recapeamento na via, que é uma das importantes ligações da região central da cidade. Durante a visita, a prefeita Daniela Soares destacou a importância da obra para melhorar as condições de mobilidade e segurança no local. “Essa é uma obra que realmente precisava ser feita. O asfalto estava muito ruim, a gente sabe que com as chuvas tem muito desgaste. E hoje o governo do Estado está fazendo essa melhoria na nossa cidade, por isso fica o nosso agradecimento”, disse a prefeita. Embora a visita tenha sido realizada na Rua Bernardo Vasconcelos, o pacote de recapeamento asfáltico executado pelo Governo do Estado, em parceria com a Prefeitura, contempla outras vias do município. Estão incluídas no projeto a Rua das Violetas, com 422 metros; Rua das Rosas, com 423 metros; Rua Clementina Maria dos Santos, com 684 metros; Rua Mônica, com 733 metros; Rua Horácio Vieira, com 447 metros; Rua 7 de Setembro, com 863 metros; e Rua XV de Novembro, com 761 metros. Somadas, as intervenções ultrapassam 5 quilômetros de recapeamento asfáltico, totalizando 5.288 metros de melhorias na malha viária de Araruama. Para o governador Cláudio Castro, os investimentos em infraestrutura refletem uma nova fase de cooperação entre o Estado e os municípios. “O estado do Rio de Janeiro está investindo nas cidades, melhorando a infraestrutura. O que se via antigamente era abandono, falta de diálogo, falta de parceria. E hoje é um novo tempo, no Rio de Janeiro, onde a gente consegue melhorar a vida das pessoas na ponta”, destacou o governador.

Arraial do Cabo

A Prefeitura de Arraial do Cabo, por meio da Secretaria Municipal de Administração Tributária, informa que os contribuintes do município têm até o dia 10 de março para realizar o pagamento da cota única do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) 2026, garantindo 7% de desconto. Na mesma data também vence a segunda parcela para quem optou pelo pagamento parcelado em até 10 vezes. Após esse prazo, ainda será possível quitar o imposto em cota única com desconto de 5%, até o dia 10 de abril. As guias de pagamento podem ser emitidas de forma on-line, pelo site oficial da Prefeitura de Arraial do Cabo, ou pelo Xareuzinho – Servidor Público Virtual, por meio do número (22) 99998-8566. Quem preferir também pode buscar atendimento presencial na Secretaria de Administração Tributária, localizada na Avenida da Liberdade, s/n, Centro, para solicitar o carnê físico.

Cabo Frio

O Tenente-Coronel, André Almeida, assumiu nesta sexta-feira o comando do 25º Batalhão da Polícia Militar. Ele substitui a Tenente Coronel Andreia Ferreira de quem é, atualmente, o sub-comandante. Andreia Ferreira será a primeira comandadante do Oitavo Comando de Policiamento de Área, que será responsável pelo Vigésimo Quinto, Trigésimo Segundo, além dos recém-criados Décimo Terceiro e Quadragésimo segundo Batalhão de Polícia Militar. O novo organograma da Polícia Miltiar estabeleçe que o futuro Quadragésimo Segundo Batalhão, que será instalado em Araruama, será responsável pela segurança dos municípios de Araruama, Saquarema, São Pedro da Aldeia e Iguaba Grande. O Vigésimo Quinto será o responsável pelo policiamento dos municípios de Cabo Frio, Búzios e Arraial do Cabo.

São Pedro da Aldeia

A justiça de Sao Pedro da Aldeia negou pedido da defesa e manteve a prisão preventiva de Camilla Teixeira Botelho, de 35 anos, que atropelou e matou, em outubro do ano passado,, na RJ – 140, o ciclista Marcelo Neves. Ontem aconteceu a primeira audiência de instrução e julgamento do caso no Fórum aldeense. Camilla é acusada de homicídio. Segundo depoimentos ela conduzia o veículo embriagada quando atropelou o ciclista no acostamento da rodovia. A tentativa de fuga do local do atropelamento, além do risco de prejuízo as provas que ainda serão produzidas no proceso contribuiram para a decisão de manutenção da prisão.

Búzios

A Câmara de Búzios aprovou na sessão de ontem o reajuste de 4,41% nos slários dos Servidores municipais. A Revisão Geral Anual abrange os salários e vencimentos básicos do prefeito e vereadores, servidores ocupantes de cargo efetivo e em comissão, contratados por tempo determinado dos Poderes Executivo e Legislativo, sendo extensiva aos inativos e pensionistas.

Saquarema

Saquarema, a Capital Nacional do Surf, será palco nos dias 21 e 22 da etapa de abertura do circuito Triplice Coroa de Surf, organizada pela Associação de Surf do município em parceria com o Aloha Spirit Brasil. A competição reunirá atletas em diversas categorias e promete movimentar o cenario do surt local, reunindo surtistas e amantes do esporte em mais um evento esportivo na cidade. Durante o evento também serão disputadas provas do Aloha Spirit, nas categorias Longboard Open Masculino e Feminino, que também contará pontos para o circuito Tríplice Coroa, além das categorias Longboard 40+ e Longboard 50†.

Iguaba Grande

60 Agentes Comunitários de Saúde e 24 Agentes de Combate às Endemias de Iguaba Grande receberam, nesta sexta-feira (6), o diploma do Curso Técnico do Programa Mais Saúde com Agente. A formação, realizada em parceria com o Ministério da Saúde, UFRGS e Conasems, teve duração de 12 meses, com aulas online e atividades práticas, preparando ainda mais os profissionais para o atendimento e acompanhamento das famílias do município.