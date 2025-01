O Sombra: Tudo sobre a Região dos Lagos nesta quarta-feira, dia 22

Cabo Frio

A juíza titular da segunda vara da Justiça de Cabo Frio, Draxler Pereira de Souza, autorizou o prefeito , Sérgio Azevedo, o Doutor Serginho, a utilizar recursos dos royalties de petróleo exclusivamente para o pagamento da folha salarial atrasada de dezembro do ano passado. O município, entretanto, se compromete a repor integralmente os valores gastos para pagamento de pessoal ate 31 de dezembro. O governo, no Termo de Ajustamento de Conduta, assinado na Audiênica Especial, também se comprometeu a nao efetuar qualquer pagamento a fornecedores exceto dos serviços éssenciais até a conclusão pagamento da folha de dezembro. TAC define uma lista de serviços públicos essenciais cujos pagamentos estão liberados mesmo antes do pagamento dos salários de dezembro: Educação, Saúde, Serviços Públicos, Ordem Pública, Lar da Cidinha, Casa’ de Passagem e Casa da Crianca e do Adolescente.

Cabo Frio

A efetivação da pré-matrícula escolar será realizada até esta sexta-feira em São Pedro da Aldeia. Pais e responsáveis devem ficar atentos às convocações, que estão sendo feitas via e-mail e SMS. O procedimento deve ser realizado de forma presencial, na unidade escolar escolhida para o ano letivo de 2025. A segunda chamada da pré-matrícula escolar acontece : partir da próxima segunda-feira. A efetivação será na un1-

A segunda chamada da pré-matricula escolar acontece : partir da próxima segunda-feira. A efetivação será na un1-pre-matricula do aprox, ou atendida por transporte esco-lar, no período de 3 a 5 de fevereiro, no prazo de três dias úteis após a convocação. A Secretaria de Educação vai reabrir o sistema de matrículas no dia 10 de fevereiro, para aqueles que não conseguiram realizar o procedimento ou ficaram sem vagas na rede municipal de ensino.

Araruama

Rola nos corredores da Câmara de Araruama que o vereador Oliveira Zagueirão anda “piscando” o olhinho para a prefeita Daniela de Lívia. O Sombra está apurando. Ainda falando de Araruama, vale lembrar que a festa do vereador Amigo Valmir bombou no distrito de Iguabinha. A prefeita foi a primeira a chegar.

Búzios

O vereador de Búzios Uriel da Saúde passou por intervenção cirúrgica no Rio de Janeiro. Uriel vai voltar enxergando tudo. A deus catarata.

Arraial do Cabo

A atleta cabista Beatriz Pessanha, conhecida como “Monstrinha de Arraial do Cabo”, embarcou com destino a Miami, nos Estados Unidos, para disputar uma das competições mais aguardadas do cenário fitness mundial: o Wodapalooza. O festival, que acontece de amanhã até domingo, chega a décima terceira edição em South Beach reconhecido como o maior evento de fitness do planeta por reunir atletas de alto nível de diversas partes do mundo. Beatriz tem se destacado nas competições nacionais de crossfit. Ela disse, pouco antes de embarcar para os Estados Unidos, que está muito animada e ansiosa para representar Arraial do Cabo no Wodapalooza e que participar do festival é um sonho. O festival deve reunir cerca de dois mil atletas, além de seminários e workshops de gigantes da indústria e mais de 100 marcas em uma grande exposição.