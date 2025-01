O SOMBRA: Tudo sobre a Região dos Lagos nesta quinta-feira, dia 23

Iguaba Grande

A secretaria de Turismo de Iguaba Grande realiza no dia primeiro de fevereiro, a terceria edição da Expo Moda Praia. O evento, que faz parte da programação do Iguaverão, acontecerá na Praia de Cidade Nova com um grande destaque para o tradicional concurso de Miss e Mister. Os interessados em participar do concurso deverão ter entre 18 e 30 anos e residir em Iguaba Grande. As inscrições já estão abertas abertas e podem ser realizadas através de um formulário on-line no site oficial da prefeitura. A programação contará com feirinha moda praia, desfiles de lojas convidadas e desfile inclusivo, além de show com o cantor Eu Júnior.

Búzios

O vereador de Búzios Anderson Chaves está convocando moradores, empresários e associações a participar de um abaixo assinado on line contra a ENEL, Agencia Nacional de Energia Elétrica e o Governador do Estado do R10 Claudio Castro, por contado péssimo serviço Prestado pela concessionária de energia elétrica. O vereador acusa a concessionária de descumprir o contrato de concessão e de prestar um serviço precário, com canais de atendimento ineficientes. A situação se agrava com a falta de manutençao da rede que tem provocado constantes picos de energia e apagões que deixam bairros inteiros as escuras por dias. Anderson Chaves diz que o clima entre moradores de Búzios é de insatisfação e revolta. Ele diz que a cidade não pode mais conviver com os demandos da ENEL. Anderson Chaves promete também enquadrar a Prolagos.

Araruama

Troca troca na Câmara de Araruama. Saí o vereador Tyago Moura, para ocupar a pasta do Tursimo e em seu lugar entrar o suplente Liniken. A outra troca acontece com a saída do vereador Carlos Russo, que assumiu a secretaria de Meio Ambiente e em seu lugar chega o suplente Luiz do Táxi. Dizem que o moço do Táxi queria assumir no dia 1° de janeiro.

Arraial do Cabo

Para garantir que os direitos dos consumidores sejam respeitados durante o período de compras escolares, o Procon de Arraial do Cabo deu início nesta quarta-feira (22) à ‘Operação Material Escolar’, que acontece até 31 de janeiro. A ação tem como foco fiscalizar o comércio da cidade, verificando práticas como a correta exibição de preços, clareza nas formas de pagamento e a disponibilização do Código de Defesa do Consumidor em locais acessíveis. Os fiscais do Procon estão percorrendo os principais pontos comerciais e orientando lojistas sobre as normas de proteção ao consumidor. Estabelecimentos que descumprirem as regras poderão ser autuados. Além da fiscalização, o órgão reforça algumas orientações: Os valores devem estar visíveis e de fácil leitura, tanto em vitrines quanto em produtos expostos em locais altos. Os consumidores devem exigir a nota fiscal e guardar o documento, essencial em caso de trocas ou reclamações. Os produtos adquiridos em lojas físicas não são obrigados a ser trocados por escolha do cliente, salvo se houver promessa feita pela loja. Os estabelecimentos devem informar, de forma visível, as condições de pagamento aceitas, como cheques, Pix ou cartões.

São Pedro da Aldeia

A Agência do Banco Itaú de São Pedro da Aldeia foi notificada ontem pelo PROCON do município a retomar o atendimento suspenso desde segunda-feira. O diretor do órgão de defesa do consumidor aldeense, Arthur Reis, disse que a interrupção do serviço, sem a devida comunicação prévia ou justificativa plausível, fere a lei. Quem chega a agência encontra cartazes com o aviso: agência fechada por alta de condições de trabalho. O atendimento foi interrompido na terça-feira devido ao não funcionamento do ar condicionado. Segundo o representante do Sindicato na região, o diretor Alcir Nunes, o problema já vinha acontecendo há algum tempo e se agravou na segunda-feira. O sistema parou totalmente provocando um verdadeiro caos devido ao calor intenso, que levou alguns funcionários a passarem mal. Foi realizado um conserto emergencial que não conseguiu resolver o problema. Os funcionários foram direcionados para agências próximas.

Cabo Frio

Os profissionais da educação da rede municipal de Cabo Frio decidiram, em assembleia realizada na noite de terça-feira, manter a greve da categoria contra o parcelamento dos salários em três parcelas e pelo cumprimento do Termo de Ajusamento de Conduta com a Justiça. O Sepe lagos promove uma panfletagem no Jardim Esperança, na próxima segunda-feira, para esclarecer os motivos da greve para a populaçao e marcou nova assembleia para terça-feira, para reavaliar o movimento e decidir. O sindicato também reforçou que segue em andamento a Campanha de Solidariedade, voltada para os profissionais da educação municipal que enfrentam insegurança alimentar devido ao parcelamento salarial imposto pelo prefeito. Sindicato diz que aposentados receberam menos de R$ 100 de salário esse mês.

Saquarema

Neste sábado, 25 de janeiro, a Prefeitura de Saquarema realizará mais uma edição da Campanha de Adoção de Animais. O evento acontecerá na Praça Santo Antônio, em Bacaxá, das 08h às 13h. A campanha tem como objetivo promover a adoção responsável de cães e gatos que aguardam por um novo lar. Durante o evento, diversos animais estarão disponíveis para adoção, e a população terá a oportunidade de conhecer de perto os pets e levá-los para casa. Os interessados em adotar devem apresentar documento de identidade, CPF e comprovante de residência, além de assinar o Termo de Adoção Responsável, garantindo o compromisso de cuidar dos animais de forma adequada. A adoção responsável é uma medida importante para assegurar que os pets sejam recebidos em lares onde terão o carinho e os cuidados necessários.