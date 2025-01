O SOMBRA: Tudo sobre a Região dos Lagos nesta sexta-feira, dia 10

Búzios

Búzios registrou em dezembro um aumento de 20% nos casos de pessoas com com sintomas de gastroenterite, no Hospital Rodolpho Perissé, único da cidade a atender emergências. A gastroenterite aguda, caracterizada por diarreia, náuseas e vômitos, geralmente dura entre três e cinço dias, mas pode se estender até dez dias em casos mais graves. Entre os agentes causadores mais comuns estão adenovírus e outros microrganismos que se proliferam rapidamente em ambientes com más condições de higiene. O aumento dos casos coincide com a alta temporada em Búzios, quando a cidade recebe milhares de turistas, além de enfrentar fortes ondas de calor e as tradicionais chuvas de verão. Dados da Defesa Civil o volume excessivo de chuva expôs as fragilidades do sistema de saneamento da cidade.

Cabo Frio

Um casal de turistas mineiros classificou de “assalto” os preços cobrados por barraqueiros da praia do Forte. Carol, o marido e o filho Liam, de três anos, viajam o mundo compartilhando roteiros e expériências na internet. A família está hospedada no Hotel Baneário, nas Dunas. A Anchova custa entre R$ 235 e R$ 270 Reais. A isca de peixe R$ 430. O Trio isca de peixe, camarão e lula com fritas é vendido a R$ 360 Reais. O preço do aluguel de mesa, cadeira e guarda sol, entre R$ 130 e R$ 350 Reais também assustou o casal. Carol conta que negociou a consumação de R$ 500 Reais para ter direito a duas mesas com guarda sol. O casal também esteve em Arraial e viveu situação semelhante. O passeio de barco cụstou R$ 100 Reais. Alugou um guarda Sol por R$ 80 Reais a hora e ainda pagou o R$ 20 por um coco.

Araruama

A advogada Rosana Jardim, presidente da OAB Araruama alertou a população da região para um novo golpe. Criminosos estão se passando por advogados, entrando em contato com clientes e solicitando depósitos bancários para liberar valores supostamente estabelecidos em processos judiciais. A presidente da OAB orienta as pessoas a nunca realizar depósitos ou pagamentos sem antes entrar em contato direto com seu advogado e confirmar a veracidade das informações. Ela aconselha as pessoas a desconfiar de qualquer abordagem que exija transferência de valores para liberar quantias relacionadas a processos. Rosana Jardim também orienta os advogados e advogadas da região que tenham algum cliente vítima do gollpe a registrar imediatamente um Boletim de Ocorrência e intormar a OAB para que o caso seja denunciado.

Arraial do Cabo

Com o objetivo de assegurar que moradores e turistas possam desfrutar da Praia Grande de maneira pública e ordenada, a Prefeitura de Arraial do Cabo realizou um verdadeiro choque de ordem ontem (8). A ação, conduzida pelas Secretarias de Posturas e Segurança Pública, contou com o apoio do PROEIS e integra a Operação Verão. Durante a operação, foram apreendidas 178 cadeiras de plástico, 29 mesas e um isopor grande contendo 30 cervejas, 16 refrigerantes e 6 garrafas de água, materiais que estavam sendo comercializados sem autorização prévia da Secretaria de Posturas. A Prefeitura reforça que as fiscalizações continuarão ao longo da alta temporada em todas as praias do município. Para denúncias de irregularidades, a população pode entrar em contato pelo número (22) 99705-5026. Em Arraial do Cabo, o lema é claro: o sol é para todos e o espaço na praia deve ser livre para quem quiser trazer seu próprio guarda-sol e aproveitar com tranquilidade.

São Pedro da Aldeia

A Prefeitura de São Pedro da Aldeia, em parceria com as Associações de Pescadores aldeenses, iniciou na quinta-feira (09/01) o transporte de gelo para atender às comunidades pesqueiras do município. A ação, que visa garantir melhores condições de trabalho e conservação do pescado, conta com o apoio de um caminhão cedido pelo Ministério da Agricultura e Pecuária. O transporte de gelo é uma importante iniciativa para fortalecer a cadeia produtiva pesqueira local, oferecendo mais infraestrutura e suporte aos pescadores, além de contribuir para o desenvolvimento sustentável da atividade no município.

Iguaba Grande

A Prefeitura de Iguaba Grande, por meio da secretaria de Saúde, retomou a realização do exame de endoscopia digestiva na Policlínica. Inicialmente serão atendidos seis pacientes por semana, e a parceria com a clínica Righi continua. Os usuários que já possuem protocolo aberto na Central de Regulação, para realização do exame, podem ter a certeza de que as suas solicitações acontecerão de forma mais rápida, pois a iniciativa pretende aumentar a quantidade de exames realizados.