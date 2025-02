O SOMBRA: Tudo sobre a Região dos Lagos nesta sexta-feira, dia 31

Arraial do Cabo

O Festival de Torresmo e Churrasco Fogo de Chão chega a Arraial do Cabo nos dias 7, 8 e 9 de fevereiro, a partir das 13h, no Estádio Barcelão. E a primeira atração confirmada não poderia ser outra, Pagode do Adame. O grupo vai agitar o palco do evento no dia 9, domingo, às 22h. Além da música, o festival vai contar com espaço kids e a presença de grandes chefs de cozinha locais.

Cabo Frio

Cerca de 130 cadeiras, mesas e guarda-sóis foram aprendidos pela Secretaria de Segurança e Ordem Pública de Cabo Frio, ontem, durante operação de ordenamento na Praia das Dunas. Além disso, cinco comerciantes riveram as licenças suspensas por 10 dias por descumprirem as regras de ordenamento. A iniciativa faz parte do cumprimento do Termo de Ajusamento de Conduta firmado com o Ministério Público Federal que estabelece normas para o uso do espaço público por barracas e ambulantes. De acordo com as regras, cada barraca pode ter, no máximo, 15 conjuntos compostos por mesa, cadeiras e guarda-sol. Os ambulantes não estão autorizados a alugar esses itens. Para recuperar as materiais apreendidos, é necessário pagar uma multa que varia de R$ 190 a R$ 1.500 Reais e apresentar a nota fiscal dos pertences.

Iguaba Grande

Iguaba elege, neste sábado, o Garoto e a Garota Verão 2025 com direito a desfile em trajes de banho e de noite. O tradicional concurso, na praia de Cidade Nova, marca a terceira edição da Expo Moda Praia, promovida pela secretaria de Turismo e faz parte da programação do Iguaverão. Os interessados em participar do concurso devem ter entre 18 e 30 anos e morar em Iguaba Grande. Iguaba realiza, de 7 a 22 de fevereiro, na Praça Edyla Pinheiro, pré-carnaval com o esquenta dos blocos e diversas atrações como: Davi Quaresma, Bloco do Zeca, Pagode do Júnior. Sambará. Bateria do Porto da Pedra e Andrezão.

Búzios

Rola na Praça Santos Dumont, em Búzios, que Teco, figura conhecido da cidade tá muito bravo. O motivo seria um afago feito a Paulo Beiçudo, pelo vereador Rafael Braga. Bateu ciúmes.

Araruama

Araruama vai completar 166 anos de emancipação política-administrativa no dia 06 de fevereiro. Os moradores têm motivos de sobra para comemorar a data, já que o município vem se destacando em geração de empregos e qualidade de vida. Para deixar a festa ainda mais animada o público vai contar com dois dias de shows incríveis, que vão acontecer na Praça de Eventos da Pontinha.

Anota aí na agenda: 06 de fevereiro

20h- abertura com Glauco Zulo

22h30- Dilsinho

07 de fevereiro

20h- abertura com Júnior e Gustavo

22h30- João Lucas e Marcelo

São Pedro da Aldeia

São Pedro da Aldeia está vacinando crianças e adolescentes de 10 a 14 anos contra a dengue em sete unidades de saúde. Para a imunização, os pais ou responsáveis devem apresentar um documento de identificação e a caderneta de vacinação. A vacina dengue é administrada em duas doses, com um intervalo de 90 dias entre elas. A imunização ocorre das oito às onze da manhã e das onze e meia às três da tarde. Crianças ou adolescentes diagnosticados com dengue devem aguardar seis meses para iniciar o esquema.

Saquarema

A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Obras Públicas, está avançando nas intervenções do Centro de Educação e Cultura, um dos projetos estruturais mais importantes da cidade. Após anos de desafios burocráticos, a obra foi retomada e está sendo executada com recursos próprios da educação, refletindo o compromisso da administração municipal em entregar um espaço moderno e funcional para a população. O projeto enfrentou um longo período de paralisação devido à interrupção no repasse de recursos do convênio firmado com o Estado. Durante cinco anos, a equipe responsável trabalhou intensamente para cancelar o convênio, o que só foi possível após a publicação em Diário Oficial e a conclusão da prestação de contas. Essa etapa foi considerada mais desafiadora do que a própria execução da obra, mas essencial para destravar o projeto.