O SOMBRA: Tudo sobre a Região dos Lagos nesta terça-feira, dia 16

Araruama

A Prefeitura de Araruama, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, segue avançando nas ações de preservação ambiental e incentivo às ações de sustentabilidade. Desde o início da atual gestão, o programa Araruama Verde já realizou a entrega gratuita de 14.373 mudas à população, contribuindo para o reflorestamento de áreas da cidade e para a construção de um município cada vez mais sustentável. A iniciativa tem como objetivo estimular o plantio de árvores nativas e frutíferas , promovendo conscientização ecológica. As mudas distribuídas incluem espécies como sapoti, cabeludinha, acerola, abiu, amora, caju, goiaba, grumixama, ingá, nêspera, pitanga, aroeira-vermelha, ipês (amarelo, rosa e roxo), pata-de-vaca e quaresmeira. De acordo com o secretário municipal de Meio Ambiente, Carlos Alberto Siqueira da Silva Filho, o resultado alcançado demonstra o engajamento dos moradores com as questões ambientais e o compromisso da gestão municipal com o desenvolvimento sustentável. “Ultrapassar a marca de 14 mil mudas distribuídas é motivo de muita satisfação. Cada árvore plantada representa um investimento no futuro da cidade, contribuindo para o reflorestamento, a preservação ambiental e a melhoria da qualidade de vida da população. O Araruama Verde vem cumprindo seu papel de aproximar as pessoas da natureza e incentivar práticas sustentáveis em nosso município”, destacou o secretário.

São Pedro da Aldeia

Rola no Canhão da Fofoca que tem um senhor indo todos os dias na Câmara de São Pedro da Aldeia para falar com o vereador Jackson Souza. Coincidência ou não, o nobre vereador não apareceu hoje na sessão. O que isso significa?

Iguaba Grande

Prepare a torcida porque o segundo jogo do Brasil vai ser daquele jeito: telão, música e muita vibração na Praça da Estação. A concentração começa às 18h, reunindo amigos, famílias e torcedores para entrar no clima da partida. Às 19h, o Grupo Batuque de Rua comanda a animação e aquece a torcida com muita energia. E às 21h30, é hora de acompanhar juntos mais um grande desafio da Seleção Brasileira no telão. A programação segue até 00h, garantindo uma noite especial de celebração, união e futebol.

Arraial do Cabo

O prefeito de Arraial do Cabo, Marcelo Magno, se filiou ao PSD de Eduardo Paes depois de ser eleito em 2020 e reeleito pelo PL. Ele de deixou o partido após ser chamado de traidor por integrantes da legenda por apolar o pré-candidato a governador Eduardo Paes, com medo de ser punido pela direção nacional. Ano passado Valdemar da Costa Neto, presidente Nacional do PL, editou uma resolução proibindo que detentores de mandato eleitos pelo partıdo apoiem pré-candıda-tos de outras legendas. Para garantir a fidelidade, o PL ameaçou aplicar o Código de Ética, impondo sanções que vão da suspensão e corte de recursos do fundo partidário à expulsão e dissolução de diretórios. O prefeito cabista oficializou, ontem, a mudança de legenda. O ato de filiação aconteceu na sede estadual do PSD, no Rio e contou com a presença de Eduardo Paes e de vários dirigentes do partido.

Cabo Frio

A prefeitura de Cabo Frio iniciou ontem as obras de revitalização da Praça das Águas, na Praia do Forte, que vai ganhar novo paisagismo, áreas de permanência e iluminação cênica, proporcionando mais conforto aos frequentadores e incentivando a ocupação do espaço público. Com previsão de conclusão para novembro, a Praça das Águas contará ainda com um conjunto de fontes programáveis equipadas com recursos luminotécnicos integrados e sincronização entre movimentos d’água, iluminação e trilha sonora. A estrutura permitirá a realização de apresentações e eventos com experiências sensoriais dinâmicas para moradores e visitantes. O projeto também prevê a implantação de uma arquibancada integrada ao conceito arquitetônico da praça. O prefeito de Cabo Frio, Sérgio Azevedo, disse que o governo, na prática, está construindo uma nova praça, que será rebatizada de Praça Encantada das Aguas.

Búzios

A Prefeitura de Búzios revogou a licitação para contratação de empresa de manutenção de praças e poda de árvores com valor superior a R$ 15 milhões de Reais. O secretário de Serviços Públicos Leandro Pereira dos Santos assina o termo de revogação, publicado no portal da transparência do município com a justificativa de reavaliação técnica das condições de contratação. Ele lembra que a Administração de revier atos quando constatada a necessidade de adequação. O vereador Raphael Braga disse que a decisão confirma que os pontos levantados precisavam, no mínimo, ser esclarecidos e frisa que uma licitação milionária, não poderia seguir sem transparência e sem uma resposta clara à população. O cancelamento, segundo ele, reforça a importância da fiscalização. Ele frisa que qualquer contratação precisa respeitar a legalidade, a transparência e o interesse público.