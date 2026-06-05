O SOMBRA: Tudo sobre política na Região dos Lagos nesta sexta-feira, dia 05

Arraial do Cabo

A Prefeitura de Arraial do Cabo inaugura, na próxima segunda-feira (8), às 18h, o novo prédio do Jardim de Infância Municipal Professora Emília Corrêa de Macedo, a maior creche já construída pelo município. A nova unidade representa um marco para a educação infantil cabista. Construído especialmente para atender às necessidades educacionais e de desenvolvimento das mais de 400 crianças matriculadas na unidade, o novo espaço possui mais de 2.000 metros quadrados de área construída e foi planejado para oferecer ambientes seguros, acolhedores e estimulantes. A estrutura conta com 24 salas de aula, além de sala de leitura, brinquedoteca, refeitório e pátio. A entrega da unidade reforça o compromisso da administração municipal com a expansão da rede pública de ensino e o fortalecimento da educação infantil. Com mobiliário adequado, acessibilidade e equipamentos pedagógicos modernos, a creche foi projetada para promover o desenvolvimento integral das crianças e proporcionar mais conforto, segurança e qualidade no atendimento às famílias cabistas. O novo prédio também foi concebido com previsão de ampliação futura. Em uma próxima etapa, a estrutura poderá ser expandida para aumentar a oferta de vagas na Educação Infantil, fortalecendo ainda mais a capacidade de atendimento da rede municipal.

Iguaba Grande

Hoje tem muito samba e nostalgia na comemoração dos 31 anos de Iguaba Grande! O grupo Samba 90º sobe ao palco para colocar todo mundo pra cantar e relembrar os grandes sucessos que marcaram gerações. O show acontece na Praça da Estação, dia 05 de junho, às 21h30 e às 23h59 sobe ao palco o cantor Thiago Mastra.

Araruama

O Corpus christi em Araruama foi marcado por barraco. A prefeita Daniela Soares foi hostilizada pela própria prima, a ex-prefeita, Livia Soares Belo, a Livia de Chiquinho, ontem, durante a confecção dos tapetes de sal. A ex-prefeita caminhava em companhia de apoiadores e não gostou de encontrar a sucessora que ela apoiou e chamava de “Daniela de Lívia circulando pelo local, cumprimentando moradores e tirando fotos. Lívia apontou para a prefeita e gritou: “Oha lá, a pequena traidora. Pequena em tudo, até no tamanho”. A ex-prefeita ainda ironizou aplaudindo a prima a quem chamou de “pequenininha”. O barraco foi registrado em vídeo e logo ganhou as redes sociais revelando o baixo nível que tem tomado conta da política de Araruama. Livia foi duramente criticada por perder a linha e internautas classifiraram o barraco de recalque. Uma moradora lembrou que o dia era de fé, orações e agradecimento a Deus, não de baixaria.

São Pedro da Aldeia

O comerciante de São pedro da Aldeia Jair Milagres denunciou numa rede social que está sendo perseguido pelo prefeito, Carlos Fábio da Silva, o Fábio do Pastel, depois de publicar dois vídeos numa rede social criticando o governo e marcar o prefeito. O empresário conta que as lojas dele foram alvo de fiscalizações simultâneas dois dias depois das publicações. Jair afirma que fiscais da secretaria de Obras exigiram diversos documentos, incluindo contratos de locação dos imóveis, o que considerou uma medida excessiva. De acordo com o comerciante, não poupou nem a avó dele, de 85 anos, Nilce Meirelles Guimarães, filha do ex-preteito José Guimarães, que foi notificada a comparecer a secretaria em sete dias para dar explicações. Jair classificou as ações do governo de covardes.

Búzios

O tema do Fórum da Pesca 2026, marcado praa 19 de junho, a partir das 8 da manhã, no Mercado do Pescador, na Rasa, em Búzios. O evento vai reunir pescadores, marısqueiras, representantes de comunidades tradicionais, especialistas, autoridades e moradores para discutir os principais desafios do setor. O encontro tem como objetivo promover o diálogo entre diferentes atores ligados à atividade pesqueira, fortalecendo a pesca arteșanal, valorizando as tradições e construindo estratégias o setor. A programação contará com palestras, apresentações culturais e debates sobre femas relevantes para a realidade das comunidades pesqueiras da região. Entre as palestras, “Como Enfrentar os Desafios Trazidos pélo Rio Una” e “Formas de Fomentar a Cultura Pesqueira”.

Saquarema

A Praia de Itaúna, em Saquarema, vai ser palco, na última semana de agosto, do mundial de Kneeboard, uma modalidade de surf reconhecida pela Associação Internacional de Surfe, a ISA, na sigla em inglês. A prática consiste, basicamente, em um surfe extremamente agressivo, com manobras radicais realizadas na posição ajoelhada sobre a prancha. A modalidade mantém uma comunidade apaixonada em diversos países e o Brasil possui atletas dedicados ao Kneeboard com importantes resultados internacionais. A expectativa para o Mundial de Saquarema é alta. A-lém da tradição da cidade, conhecida mundialmente como o “Maracana do Surf” , seleções como Estados Unidos, Austrália, França e Nova Zelândia devem desembarcar no Brasil com estruturas fortes na disputa pelo título mundial.

Cabo Frio

Hoteis e pousadas de Cabo Frio amargam uma ocupação média de apenas 20% para o fim de semana prolongado pelo feriado e o clima é de pessimismo para as férias de julho. O empresário Carlos Cunha diz que Corpus Christi não é um bom feriado, lembra que a data nunca atraiu grande público, mas este ano, de acordo com ele, está pior que os anteriores. O hotel dele, o La Plage, no Peró, registra apenas 20% de ocupação, menos da metade da ocupação de 50% que costuma registrar na data.