O SOMBRA: Tudo sobre política na Região dos Lagos nesta terça-feira, dia 17

Arraial do Cabo

A proibição da prática de surf e de Stan-Up Paddle nas Praias Grande e do Pontal, em Arraial do Cabo, determinada por uma portaria do chefe da Reserva Extrativista Marinha Leandro do Nascimento Goulart, foi recebida com uma exurrada de críticas nas redes sociais. A polêmica determinação provocou comentários ácidos. Um internauta revoltado comentou que um lugar com potencial Internacional de sur deveria pro1bir o turismo de péssima qualidade que sujar e fazer barulho. Um usuário disse que o que prejudica a pesca são os passeios de barcos nas Prainhas do Pontal e na ilha do Farol. A polêmica provocou até a reação do surtista Cabo-friense Victor Ribas que demonstrou incredulidade e surpresa ao usar a expressão “Fala, Sério” para comentar a proibição. Um surfista questionou se o ICMBio vai agredir a remadas e quebrar as pranchas de quem se recusarem a cumprir a determinação e sair da água.

Búzios

A Paróquia de Nossa Senhora de Sant’Anna e Santa Rita de Cassia, em Búzios, realizam a tradicional confecção do tapete de Corpus Christi com o tema “Eucaristia, Alimento da Nossa Esperança”. A confecção dos tapetes tem início das oito da manhã na Avenida José Bento Ribeiro Dantas, em Manguinhos. A celebração teve início ontem com o Tríduo Eucarístico, celebração de três dias que antecede a Solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo, com o objetivo de preparar os fiéis para a celebração eucarística.Uma Missa Campal em frente a Igreja Santa Rita de Cassia, sera celebrada na quinta-feira, as cinco da tarde, seguida da procissão com o Santíssimo Sacramento sobre os Tapetes de Sal. Os tapetes em Búzios são confeccionadas com areia colorida, cafe, sal e cascas de ovos em memória da presenca de Cristo na Eucaristia.

São Pedro da Aldeia

Estão abertas as inscrições para as aulas gratuitas de futsal intantoiuvenil no bairro Rua do Fogo, em São Pedro da Aldeia. As inscrições devem ser feitas na sede da Secretaria de Esportes e Lazer, diariamente das oito e meia da manhã as cinco da tarde. As turmas são para alunos de 7 a 13 anos de idade. A ficha de inscrição devera ser assinada pelo responsável legal apresentando cópias do RG ou certidao de nascimento, comprovante de residência e uma foto 3 por 4, além de cópias do RG e CPF do responsável. Será necessário, ainda, a apresentação da declaração escolar e de atestado médico em caso de patologia. O projeto “Aldeia em Movimento” é uma iniciativa da prefeitura, que busca oferecer qualidade de vida para todos por meio da atividade física e de praticas esportivas. A Secretaria de Esportes e Lazer fica na Avenida Francisco Coelho Pereira, no Centro.

Cabo Frio

Biquínis a venda a R$ 10 Reais. A promoção promete movimentar a Rua dos Biquínis, em Cabo Frio, durante o fim de semana prolongado pelo feriado de Corpus Christi quando o shopping a céu aberto da Gamboa realiza a décima edição da Feira de Descontos. O Tradicional no mês de junho, a Feira de Descontos, das dez da manhã às nove da noite, movimenta os estoques da coleção de verão anterior, ajudando os lojistas a abrirem espaço e investirem na produção da nova coleção. Dezenas de lojas prometem descontos de até 70% de promoção em peças de moda praia, fitness e surfwear. A Rua dos Biquínis e o maior polo de moda praia da América Latina e um dos pontos turísticos mais frequentados de Cabo Frio, oferecendo mais de 100 lojas especializadas em moda praia, fitness e acessórios. No espaço, é possível encontrar variados modelos e acessórios, moda plus size e infantil exclusivas.

Araruama

A prefeita de Araruama, Daniela Soares, recebeu ontem na Pousada Algodão da Praia, vários prefeitos da Região dos Lagos, deputados, vereadores e ex-prefeitos. O evento marcou a entrada no Partido Liberal. Carlos Augusto, Rio das Ostras, Marcelo Magno, Arraial do Cabo, Lucimar Vidal, Saquarema, Fábio do Pastel, São Pedro da Aldeia e Fabinho Costa de Iguaba Grande, foram prestigiar a moça. O deputado era só alegria.

Saquarema

A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal dos Direitos dos Animais, segue avançando nas ações de cuidado e bem-estar animal em todo o município. Nesta semana, as unidades veterinárias de Bonsucesso, Sampaio Corrêa e Jaconé realizaram um total de 389 atendimentos, entre consultas, avaliações clínicas e orientações aos tutores. Além disso, foram feitas 113 castrações, contribuindo para o controle populacional de cães e gatos na cidade, e aplicados 47 microchips, ferramenta essencial para a identificação e segurança dos animais.