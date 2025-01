Obra da Escola de Educação Especial de São Pedro da Aldeia está avançada

Garantir mais conforto, segurança e dignidade aos alunos e profissionais da Escola Municipal de Educação Especial (EMESPP). É com esse objetivo que a Prefeitura de São Pedro da Aldeia avança com as obras de construção da sede própria da unidade, que ficará localizada no bairro Nova São Pedro. Nesta segunda-feira (13/01), o chefe de gabinete do prefeito Fábio do Pastel, Fernando Frauches, esteve no local para acompanhar de perto o serviço. O investimento é de mais de quatro milhões de reais em recursos próprios.

“Nosso prefeito Fábio já esteve aqui mais cedo para acompanhar o andamento dessas obras, que são tão importantes para o município. Em breve, os alunos matriculados na Escola de Educação Especial terão acesso a um ambiente moderno e melhor equipado. Essa era uma das prioridades do Governo Fábio do Pastel, já que a antiga sede da EMESPP, localizada no bairro Bela Vista, era um galpão inadequado, sem ventilação, deixando as crianças praticamente trancadas. Tenho certeza de que a população aprova essa iniciativa”, afirmou Fernando Frauches.

Atualmente, a obra está na fase de instalação das caixas de passagem internas e externas, além da regularização da área destinada ao estacionamento. Conforme o cronograma estabelecido, a próxima etapa envolverá a execução da elétrica e hidráulica e a implementação das telhas em todo o prédio.

A nova sede, localizada na Rua Epaminondas Pereira Nunes, contará com dez salas de aula, sala multiuso, sala dos professores, sala de administração, copa para funcionários, cozinha com despensa e área de lavagem, lavanderia, almoxarifado, depósito e vestiários masculinos e femininos. O projeto inclui, ainda, paisagismo, estacionamento e banheiros adaptados para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida. Além disso, serão construídos sanitários próximos à sala dos professores e um pátio coberto para garantir conforto durante as atividades esportivas.