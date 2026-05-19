Obra de intervenção para recuperação de drenagem é realizada no Braga, em Cabo Frio

A Prefeitura de Cabo Frio, por meio da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, realizou na última semana uma intervenção na Rua Ministro Gama Filho, no bairro Braga, para recuperação da estrutura de drenagem da via.

Foi identificado um afundamento ao redor de um ralo, provocado pelo desgaste da estrutura existente. Com o comprometimento da área, um buraco começou a se abrir no local, oferecendo riscos para motoristas e pedestres.

As equipes da Secretaria executaram a reconstrução da caixa de ralo, com o objetivo de restabelecer o sistema de drenagem e garantir mais segurança para o tráfego na rua.

A intervenção faz parte das ações de manutenção preventiva e corretiva realizadas pelo município em diferentes bairros da cidade para melhorar a infraestrutura urbana e evitar maiores danos nas vias públicas.