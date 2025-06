Obra de reestruturação da Avenida Júlia Kubitschek começou e Prefeitura de Cabo Frio pede apoio da população durante intervenções no trânsito

A Prefeitura de Cabo Frio deu início nesta quinta-feira (26) à obra de reestruturação da Avenida Júlia Kubitschek, uma das principais vias da cidade. A intervenção, coordenada pela Secretaria de Obras, com apoio das secretarias de Segurança e Ordem Pública e de Mobilidade Urbana, tem como objetivo promover melhorias estruturais que impactarão diretamente na mobilidade e na qualidade de vida da população.

Durante a execução da obra, serão necessárias mudanças temporárias no trânsito da região.

Para melhorar o fluxo de veículos, a Prefeitura proibiu o estacionamento do lado direito na Rua José Antônio Sampaio, que está servindo como rota alternativa para o desvio do tráfego. A medida também busca garantir a passagem segura dos ônibus que foram redirecionados em função da obra. A partir desta sexta-feira (27), a Guarda Municipal iniciará a aplicação de multas a quem descumprir a proibição.

Outra orientação importante é para que os motoristas que desejam acessar o Centro utilizem a Avenida Vereador Antônio Ferreira dos Santos, no Braga, como rota alternativa.

A Prefeitura reforça que a colaboração da população será essencial para o sucesso da obra. O respeito à sinalização e às orientações dos agentes de trânsito é fundamental para manter a fluidez do tráfego e a segurança de todos.

A reestruturação da Avenida Júlia Kubitschek faz parte do compromisso do governo municipal com a modernização da infraestrutura urbana, promovendo mais mobilidade e qualidade de vida para a população cabo-friense.