Pular para o conteúdo

Obra irregular em área de proteção ambiental em Cabo Frio é embargada

Jornal de Sábado
IMG_3425

 Prefeitura de Cabo Frio, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, Clima e Saneamento, realizou nesta quinta-feira (9) uma ação integrada de fiscalização no loteamento Balneário São Francisco, área localizada dentro de uma Área de Proteção Ambiental (APA). A operação contou com o apoio da Fiscalização de Obras, Fiscalização Fundiária e da Guarda Marítima e Ambiental.

Durante a ação, foram identificados desmatamentos e construções irregulares no local. Uma obra que estava em andamento sem licença de construção foi embargada, e a equipe da Fiscalização Fundiária notificou os responsáveis pela instalação irregular de portões e garagens abertas para área pública municipal, de uso coletivo.

Após a notificação, foi determinado que os portões deverão ser removidos e que a área pública será devidamente cercada para impedir novas ocupações indevidas. “Nosso papel é garantir o uso responsável e legal do território, especialmente dentro das áreas de proteção ambiental. A cidade precisa crescer de forma ordenada, respeitando o meio ambiente e o direito coletivo aos espaços públicos”, destacou o secretário de Meio Ambiente, Clima e Saneamento, Jailton Nogueira.

A ação faz parte de um plano permanente de fiscalização ambiental da Prefeitura de Cabo Frio, que atua no combate a desmatamentos, construções sem licença e invasões de áreas públicas.

Veja também

IMG_3426

Meio Ambiente de Cabo Frio instala novo canteiro verde na Praia do Forte

IMG_3423

Prefeitura de Cabo Frio realiza Vacinação Antirrábica na próxima segunda-feira

IMG_3422

Suspeito de chefiar tráfico em Duque de Caxias é preso enquanto curtia praia com a família em Cabo Frio

IMG_1107

O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta sexta-feira, dia 10

Todos os direitos reservados a Jornal de Sábado.