Obra no Charitas, em Cabo Frio, é iniciada

A Prefeitura de Cabo Frio iniciou nesta terça-feira (17), a reforma da Casa de Cultura José de Dome, o Charitas, localizada no Centro da cidade. Nos próximos dias, o prédio histórico vai passar por obras de reparo emergencial no telhado, para sanar problemas com vazamentos no teto e nas paredes; no madeiramento, incluindo portas e janelas; além da pintura.

Por ser um patrimônio tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), a reforma do Charitas deve seguir rigorosos protocolos de restauração. O processo para a prestação do serviço especializado foi aberto em junho de 2022, para elaboração de mapa de danos e diagnóstico de fachada, esquadrias e cobertura, restauro de cobertura, protótipo de fachada e esquadria de madeira do prédio.

A secretária adjunta de Cultura, Beatriz Tanner, explica que todo o processo passa por análise de material utilizado na reforma, seguindo o projeto de restauração.

“Quando um prédio histórico passa por restauro é seguido rigoroso protocolo. Como exemplo podemos citar que a reforma do telhado e a troca das telhas do Charitas passou por análise de material, já que não se pode utilizar material de obra comum e sim o que mais se aproxima da época em que a edificação foi construída. Nesta obra está inclusa também a manutenção da elétrica e hidráulica do prédio. O mapa de danos começou a ser feito no ano passado e nesta terça-feira foram iniciados os trabalhos para reforma”, explica.

A empresa contratada é a Sarasá, a mesma responsável pela restauração do Palácio das Águias, localizado na Rua Érico Coelho (Centro). A reforma está sendo realizada com recursos da Emenda Impositiva da Câmara Municipal à Lei Orçamentária Anual (LOA), de autoria do vereador Miguel Alencar, na qual foram destinados R$ 298.380,01 para a reforma de patrimônios históricos da cidades, entre os quais, o Charitas e também para o projeto de iluminação da Ponte Feliciano Sodré, que já está em andamento.

A restauração completa do Charitas está sendo planejada em ação conjunta da Secretaria Municipal de Cultura e do Instituto Municipal de Patrimônio Artístico Cultural (Imupac). O prédio vem recebendo pequenas reformas e manutenção ao longo dos últimos dois anos.

Em setembro o Charitas passou por completo processo de descupinização, realizado por empresa especializada, que buscou pontos de infestação de cupins. Além disso, o acervo que fica em exposição permanente no Charitas passou por desinfecção e restauro, com organização da reserva técnica para permitir a realização de pesquisas acadêmicas das obras.

“Temos laudos do IPHAN, de 2018 a 2020, constatando o péssimo estado de conservação do imóvel, principalmente nas estruturas de madeira e telhados e solicitando o reparo emergencial. Agora, em 2023, após a reestruturação financeira que o município passou, vamos recuperar nossos patrimônios culturais. A reforma emergencial do Charitas é muito importante para a preservação deste prédio centenário e tão importante para a cultura e história de nossa cidade”, afirma o secretário de Cultura, Clarêncio Rodrigues.