Obras avançam no bairro Porto da Aldeia, em São Pedro da Aldeia

A Prefeitura de São Pedro da Aldeia, por meio da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano, está avançando com obras de drenagem e pavimentação no bairro Porto da Aldeia.

As equipes que estão no bairro atuam na rua Rosa Dias da Costa, com finalização de meio-fio e execução das caixas-ralo. A próxima etapa de trabalho envolve a preparação do solo para a pavimentação, que será realizada com bloco intertravado de concreto.

As Ruas Antônio Antunes, Maria da Conceição e um trecho da Laércio Francisco, que já tiveram a pavimentação concluída, estão liberadas para trânsito. Já na Rua Quatorze, as equipes realizam o serviço de espalhamento de material para a pavimentação.

As intervenções têm como objetivo levar mais acessibilidade e conforto aos moradores.

Morador do bairro, José Catarino se mostra bastante satisfeito com os serviços que estão sendo realizados pela Prefeitura no Porto da Aldeia. “Essas obras estão sendo essenciais para os moradores e vão cessar os transtornos causados pela chuva”, comentou.