Obras continuam no Parque de Exposições de Saquarema

As obras do Parque de Exposições Marcos Santiago, em Sampaio Corrêa, não param! A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Obras Públicas, segue com a construção do novo espaço que será de grande importância turística, econômica e cultural da cidade!

Após a pavimentação asfáltica da via principal, as equipes estão empenhadas na construção da superestrutura do Prédio da Administração Geral e do Clube dos Cavalos. Já o Prédio de Apoio aos Peões teve a fundação concluída e está em fase de implantação dos pilares (colunas). As três frentes de obras estão em andamento, com ritmo acelerado.

Juntamente com as edificações dos prédios, a Prefeitura está construindo um grande espaço coberto, com pista de areia, medindo 4 mil metros quadrados, que está em fase de preparação de solo.

Com a conclusão das obras, Saquarema poderá receber eventos agropecuários de grande porte, fomentando a economia e gerando emprego e renda para a população.