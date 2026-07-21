Obras de drenagem avançam no bairro Portinho, em Cabo Frio

obras de drenagem na Rua Coronel Ferreira, no bairro Portinho, em Cabo Frio, seguem avançando e chegam ao décimo dia de execução. A Prefeitura de Cabo Frio realiza uma ampla intervenção na infraestrutura subterrânea da via, com a ampliação da rede de drenagem das águas pluviais, reforma da rede de esgoto e construção de novas caixas de passagem.

Ao todo, estão sendo implantados 120 metros de tubulação, além da instalação de novos bueiros e estruturas que facilitarão futuras manutenções na rede. A intervenção substitui um sistema antigo, que já não comportava o volume de água da chuva nem a demanda da rede de esgoto, contribuindo para alagamentos.

Com a modernização da infraestrutura, a expectativa é ampliar significativamente a capacidade de drenagem da região, proporcionando maior fluidez ao escoamento das águas pluviais.

As obras exigem escavações e, por isso, alguns trechos permanecem parcialmente interditados durante a execução dos serviços. A Secretaria de Obras pede a compreensão de moradores e motoristas, destacando que, embora essas intervenções aconteçam abaixo do pavimento e não sejam percebidas após a conclusão, elas são fundamentais para recuperar a infraestrutura da cidade, reduzir os impactos das chuvas e facilitar futuras manutenções na rede.